Трудовой семестр с «бульбай» и стройкой: как белорусские студенты 1970-х ездили помогать деревне

У студентов советского времени была хорошая традиция – оставлять в своем вузе альбом о пяти годах, проведенных в его стенах. Не сказать, чтобы их регулярно просматривали, но, в отличие от теперешних файлохранилищ, доступных только одному пользователю, при случае можно было вспомнить студентов, их выпуск.

Такие альбомы хранятся на кафедре языкознания и лингводидактики филфака БГПУ имени Максима Танка.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Конечно, не во всех вузах сохранились такие альбомы – ремонты, переезды, реформы в образовании брали свое. Вместе с такими пертурбациями исчезали и свидетельства той, недалекой, в общем-то, эпохи. И вряд ли массивные советского производства альбомы попали хотя бы в архивы или библиотеки своих университетов.

Чаще всего студентов отправляли на поля собирать картошку. Иначе говоря, это называлось "бульбай". Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ

Но нам удалось найти их действительно большой архив на кафедре языкознания и лингводидактики филфака Белгоспедуниверситета имени Максима Танка. Посмотрите, как проходили трудовые семестры у будущих учителей-словесников в первой половине 1970-х.

Иногда сентябрьские заботы выглядели так. Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ

"Бульба" или стройки объектов местного значения для одних были каторгой, а другие с удовольствием отправлялись в такие поездки по колхозам. Считалось, что так, пусть и неподготовленная, но рабочая сила поднимает село. Но и в XXI веке эти реалии для Беларуси остались актуальны. В деревню на помощь нередко отправлялись студенты и школьники. Само собой, централизованно.

Такие странички в обязательном порядке были в студенческих фотоальбомах. Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУФото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А кому-то повезло поработать на сеновале. Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ

Стройка в разгаре, благо на дворе сентябрь, а не прохладные месяцы. Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ

Работа в трудовом семестре могла меняться каждый день. Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ

И легкий перекус! Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ

После работы можно было и отдохнуть, тем более в 1970-х на факультете готовили не только учителей-словесников, но и музыкантов. Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ

Передышка в колхозной работе у студентов такая же, как у крестьян - на завалинке. Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ

Студенты не расставались с инструментом даже во рабочее время. Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ

К студентам приехали их университетские преподаватели. Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ

А это студенты одной группы, отработавшие трудовой семестр. А сзади надпись "Бар". Фото: архив кафедры языкознания и лингводидактики филфака БГПУ