«Классика у Ратуши» теперь и в регионах: фестиваль впервые пройдет в центре Витебска

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-31T17:10:20+03:00

Концерт будет идти три часа

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- За годы проведения фестиваль «Классика у Ратуши с velcom» стал настоящим брендом культурной жизни Минска, - говорит начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев. – В Минске он собрал более 50 тысяч зрителей, включая тех, кто смотрел концерты онлайн.

Через неделю фестиваль пройдет в Витебске.

- На площадке перед концертным залом «Витебск» выступит музыкальная капелла «Сонорус» под руководством дирижера Александра Хумалы. Среди музыкантов есть лауреаты национальных и международных конкурсов.

Прозвучат произведения Вивальди, Моцарта, Форе, Уильямса и Пьяцоллы. У микрофона будет солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Ирина Кучинская.

Кроме концерта (он продлится до 22:00) будет работать детская площадка.

- Городские власти Витебска делают все возможное для того, чтобы разнообразить культурную жизнь города. Мы рассчитываем, что концерт классической музыки под открытым небом полюбится горожанам и со временем станет доброй традицией Витебска, – заявила начальник отдела культуры Витебского горисполкома Наталья Шиенок.

Концерт «Классика у Ратуши с velcom» в Витебске можно будет посмотреть в прямом эфире в сервисе VOKA.

Фото: организаторы.

ГДЕ? на площадке перед концертным залом «Витебск»

КОГДА? 7 сентября 2018 года в 19.00

ЦЕНА ВОПРОСА: бесплатно.