Миллионеры «Челси» едут в Борисов, чтобы сыграть с БАТЭ

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-31T17:53:19+03:00

Белорусскому клубу повезло со жребием во втором по престижности клубном турнире. Александр Глеб встретиться с испанским другом, в Беларусь может приехать Абрамович и Саввиди, выбегавший на поле с пистолетом

Изменить размер текста: A A

БАТЭ привезет для нас очередного гранда мирового футбола - лондонский «Челси». Также в соперниках на групповой стадии Лиги Европы у «желто-синих» будут греческий ПАОК и венгерский «Види».

Такую жеребьевку можно назвать почти идеальной с точки зрения сбалансированности: игрокам можно будет сравниться по силам со звездным клубом, а болельщикам - увидеть вживую звезд мирового футбола и в то же время побороться с греками и венграми за второе место, дающее право выхода в следующую стадию.

В составе «Челси» ни много ни мало самый дорогой вратарь мира Кепа Аррисабалага, недавно перешедший в ряды «синих» из басконского «Атлетика» за 80 млн. евро. Солирует у лондонцев футбольный волшебник Эден Азар - по уровню мастерства бельгийца ставят в один ряд с Месси и Роналду. Чемпион мира в составе сборной Франции Н’Голо Канте - один из лучших центральных полузащитников оборонительного плана. Здесь же самый юморной футболист в мире - бразилец Давид Луис, испанский голеодор Альваро Мората, бразильский кудесник Виллиан, а еще друг Александра Глеба - испанец Секс Фабрегас, выигравший все возможные титулы в футболе.

Можно предвкушать встречу со звездами мирового футбола, но стоит учесть факт: английские клубы в Лиге Европы на групповой стадии часто выставляют полурезервный состав. В прошлом году ключевые игроки «Арсенала» вроде Санчеса, Косельни, Чеха даже не прилетели в Беларусь. Но и вторые номера БАТЭ обыграли безоговорочно. 2:4 - в Борисове, а в Лондоне - и вовсе 0:6.

Интересно, что в прошлом году БАТЭ в группе Лиги Европы играл с другим топ-клубом из Лондона - «Арсеналом» Теперь француз Оливье Жиру, выигравший летом титул чемпиона мира, может приехать в Беларусь второю осень подряд уже в составе «синих»: год назад он забил по одному мячу с пенальти в каждой из двух встреч.

В 2017 году «Челси» стал чемпионом Англии при Антонио Конте, но следующий сезон не задался (лишь пятое место), и с этого лета команду тренирует другой итальянец - Маурицио Сарри, известный по работе с «Наполи». При нем неаполитанцы не выигрывали большие трофеи, но, по мнению многих, показывали самый красивый и изобретательный футбол в Европе, что отмечал Пеп Гвардиола.

В трех стартовых турах Премьер-лиги «Челси» одержал три победы, обыграв «Хаддесрфилд» (3:0), «Арсенал» (3:2) и «Ньюкасл» (2:1).

Раньше «Челси» стойко ассоциировали с российским миллиардером Романом Абрамовичем, но он все больше и больше уходит в тень. Английские СМИ даже сообщали, что в скором будущем он и вовсе может продать клуб. Пока это не подтверждено, но в любом случае у Абрамовича есть трудности: в апреле у него закончилась британская виза, а выдачу новой затягивали. В итоге он получил гражданство Израиля, чтобы бывать в Великобритании, однако срок пребывания ограничен (из-за этого он пропустил несколько матчей «Челси» в этом сезоне). Такое давление может быть связано с политикой (делом Скрипалей).

Другой соперник БАТЭ, греческий ПАОК, известен своими болельщиками с крутым нравом. Они устраивают сумасшедшие перфомансы с грандиозными файер-шоу, шумны на стадионах и не только. А чего стоит их импозантный босс Иван Саввиди! Советский и российский предприниматель греческого происхождения контрольный пакет акций греческого клуба приобрел в 2012 году. В марте 2018 года он выбежал во время матча на футбольное поле с пистолетом, из-за чего на три года получил запрет на посещение матчей чемпионата Греции, но имеет возможность посещать матчи ПАОКа в еврокубках. Почему он так сделал? Не понравилось решение рефери, отменившего гол ПАОКа. Из-за начавшейся потасовки матч не доиграли.

ПАОК хорош и на поле. В квалификации Лиги чемпионов он обыграл московский «Спартак» (3:2 - в Греции, 0:0 - в Москве). После игры Саввиди не полез за словом в карман:

- Мне приятно, что «Спартак» унижен на своем полном стадионе. Я еще с советских времен всегда болел против «Спартака». В тот период я был большим поклонником киевского «Динамо».

Венгерский «Види» (или «Видеотон») - чемпион своей страны прошлого сезона, сейчас идет на пятом месте. Как и БАТЭ, он попал в Лигу Европы, уступив в плей-офф Лиги чемпионов (греческому АЕКу - 1:2, 1:1).

БАТЭ играл с «Види» в 2015 году в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и был сильнее - 1:1 (на выезде) и 1:0 (дома).

- Составом своего квартета доволен - вывеска довольно интересная. Рад, что БАТЭ в очередной раз привозит в Беларусь гранда, - передает слова главного тренера БАТЭ пресс-служба. - Понятное дело, лондонский клуб - однозначный фаворит группы. Тренер с именем, звездный состав и все вытекающие отсюда моменты. При упоминании ПАОКа на ум сразу приходят сумасшедшие болельщики, знаменитый стадион «Тумба». Венгерский «Види» также очень непрост, преодолел в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов барьеры в лице болгарского «Лудогорца» и шведского «Мальме». От своих предыдущих слов не отказываюсь: будем бороться за попадание в нокаут-раунд.

Расписание матчей БАТЭ.

20 сентября

Види - БАТЭ

ПАОК - Челси

4 октября

БАТЭ - ПАОК

Челси - Види

25 октября

Челси - БАТЭ

ПАОК - Види

8 ноября

БАТЭ - Челси

Види - ПАОК

29 ноября

БАТЭ - Види

Челси - ПАОК

13 декабря

ПАОК - БАТЭ

Види - Челси

КСТАТИ

Игроки «Челси» в 55 раз дороже БАТЭ

По оценкам transfermarkt.com трансферная стоимость игроков «Челси» (30 человек) - 869 млн евро, у ПАОКа (28 человек) – 57,50 млн евро, у БАТЭ (26 человек) – 16,95 млн евро, у «Види» (27 человек) – 15,90 млн евро.