Учитель с 57-летним стажем: «О том, что математика не нужна, мне сказал только один ученик»

СЕГОДНЯ 00:08 2018-09-01T00:57:24+03:00

Александр Маркович уверен, что математик лучше справится с любой новой задачей, потому что математика развивает мышление Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Ровно столько он работает в минской средней школе №19, а свою карьеру Александр Маркович начал в 1961-м в сельской школе. За это время получил огромное количество наград, научил решать задачи сотни школьников. Выпускники разных лет создали ВКонтакте «Клуб почитателей Александра Марковича Фельдмана», где вспоминают школьные уроки математики.

- У меня еще и в Википедии страничка есть! - дополняет учитель.

Все 57 лет Александр Маркович преподает у старшеклассников. Раньше это были 9-10 классы, сейчас - 10-11Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Один из ваших учеников написал: встретил Александра Марковича, он поднял глаза и без запинки сказал: «Дмитрий Гельтман, выпуск 1974 года», чем поверг в шок молодую учительницу!» Вы всех своих учеников так помните?

- Дело в том, что Дмитрий окончил школу с золотой медалью, сейчас он доктор биологических наук, директор Ботанического института в Санкт-Петербурге. Скажу честно: я вряд ли сам вспомню всех выпускников. Но если фамилию назовут, понимаю: да, такой ученик был. Многие стали известными людьми.

- Сколько выпусков у вас было?

- Давайте считать: я начал работать в 1961 году. Два года - в сельской восьмилетней школе. Там я был завучем, учителем математики, учителем истории и учителем пения. Вернулся в Минск, проработал 5 лет в 76-й школе, а в 1968-м пришел в 19-ю. Не случалось ни одного года, чтобы у меня не выпускался класс, бывало, что и несколько. Этот учебный год будет 51-м в 19-й школе.

Математик работает в 68 кабинете. А преподавать в 19-ю среднюю школу пришел в 1968 годуФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы учили детей послевоенных лет. Чем они отличаются от современных подростков?

- Вы не поверите: ничем. Я всех учу одинаково. Кстати, недавно прочитал про разноуровневое обучение. Какое разноуровневое? Надо всех учить по высшей планке. У всех учеников одинаковые задания, в которых есть задачи от простых до сложных.

«За лето дети решают 200 задач»

У Александра Марковича есть традиции, которые он практикует десятилетиями. Например, утренние дополнительные занятия для тех, кто хочет разобраться в домашнем задании, и список задач на лето.

- На каникулы я задаю около 200 задач, - спокойно говорит Александр Маркович. - И в первых числах сентября собираю тетради. Это не так уж и тяжело, когда учение происходит с увлечением. Бывает, в 10-й класс приходит ученик, который тратит на домашнее задание в два-три раза больше времени, чем положено, потому что у него возникают сложности. А к концу 11-го заметен хороший рост.

- Были конкретные примеры?

- Да, например, был у меня ученик в 10-м классе: как дам контрольную работу, так он в слезы. То не мог решить что-то, то не успевал. А после лета перед 11-м классом очень подтянулся. Окончил школу хорошо: то ли 4, то ли 5 по пятибалльной системе. Поступил на мехмат БГУ и пошел в аспирантуру.

Несмотря на впечатляющий опыт, Александр Маркович уверен, что опытность учителя определяется не возрастом и количеством лет в школе.

Фельдман уверен, что опытным может быть и молодой учитель, а стаж не показатель опытаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если учитель проработал 20 лет, это еще не значит, что он опытный педагог. Вот Анастасия Игоревна работает только второй год, - представляет коллегу Фельдман. - Но это уже опытный учитель. Такой делает больше того, что заложено в учебниках. Например, мои ученики пользуются дополнительными книгами: нельзя ограничиваться учебниками на уроках, этого уровня недостаточно.

Младшую коллегу - тоже учителя математики - Александр Маркович представляет по отчествуФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А что насчет советского образования? Кто-то говорит, что было отличное. Другие - что для нашего времени уже неактуально.

- Если бы мы занимались по учебникам советской школы до сих пор, хуже не было бы, это точно. Советское образование хорошо тем, что во всех школах занимались по единой программе. Перейти из одной школы в другую можно было безболезненно. Сейчас полкласса изучает биологию, другая половина - математику. А в образовании, как и в воспитании, должен быть определенный диктат родителей и государства - по отношению к школе и ученикам.

- А вы строгий учитель? Десятки ставите?

- Я думаю, что строгий, но справедливый и добрый. Доброта и строгость могут сочетаться. Самый высокий балл - это 10, отметок не жалею. В последнем выпуске из 23 учеников ЦТ по математике сдавал 21. Семь человек набрали более 90 баллов.

- Я так понимаю, с репетиторами им заниматься было не нужно.

- А я им всегда говорю: вам репетитор не нужен, я для вас лучший репетитор. Ежедневно в 8.00 провожу дополнительные занятия. Это уже десятки лет моя личная инициатива, были времена, когда эта работа не оплачивалась. Ученик, выполняя домашнее задание, может не решить задачу, я готов ему помочь. Только он не должен быть безразличен. А если задачу не решил и на консультацию не пришел, где я очень подробно объяснил, могу и двойку поставить. Но это редко бывает.

Фельдман учит старшеклассников, на утренних дополнительных занятиях собирает 10 и 11 классы вместеФото: Святослав ЗОРКИЙ

О себе педагог говорит как о строгом, но справедливомФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы рассказывали, что просыпаетесь в 4.44 утра.

- Сейчас на моем будильнике нет числа 44, поэтому в 4.45 (смеется).

- Любовь к красивым числам - это тоже про математику?

- Моя любимая цифра - семь. Родился я 14-го числа - дважды семь, в году, где есть семерка. Кабинет мой 68-й. Сумма шести и восьми делится на семь, - перечисляет Александр Маркович, а когда диктует номер телефона, проводит параллели с номером дома, где живет. Видимо, все-таки про математику.

Раньше Александр Маркович был и классным руководителем. Теперь только ведет математикуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Говорим с учителем о вступительных и выпускных экзаменах. Александр Маркович признается, что это одна из сложностей для педагогов, что надо подготовить ученика и к письменному выпускному экзамену, и к ЦТ.

- ЦТ не требует аккуратного письма, какой-то доказательности. Можно писать коряво, главное - дать правильный ответ. Кстати, у многих учеников ужасный почерк! В школе же, кроме умения решать задачи, ученик должен писать аккуратно, обоснованно записывать решение - а это занимает довольно много времени.

- Вечный вопрос: ЦТ отражает реальный уровень знаний?

- Я думаю, нет. Во-первых, логика не видна, во-вторых, не ясно, как ученик занимался в году. Можно сдать ЦТ, поступить в вуз, платить за обучение, но не уметь учиться. А вот наши ученики учатся хорошо, когда становятся студентами. Но введение ЦТ прекратило коррупцию.

- А какое вступительное испытание могло бы быть объективным?

- Может быть, имело бы смысл сделать ЦТ первым этапом внутреннего экзамена в вузе, которые были у нас всегда. Набрал не более 20 баллов - не допускаем дальше. Идеального решения быть не может.

Любовь к детям и к математике - этого достаточно, чтобы выпускники вспоминали педагога через десятки летФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Если дать новое задание двум людям, лучше справится математик»

- Ученики говорят вам, что математика им не пригодится?

- В моей практике это было один раз. Несколько лет назад пришел ко мне новый 10-й класс. Был ученик, который занимался на два-три. Пришел его отец на собрание и начал сразу с шантажа, даже жаловался на меня: не так учу, много математики. Но это исключение. По разговорам с коллегами понимаю, что родители довольно часто необъективно относятся к аттестации своих детей. Больше мне никто не говорил, что математика не нужна, и родители не приходили. Я могу сказать только одно: не надо - иди в Минобразования, проси открепление.

- Как объяснить школьнику, для чего ему математика в реальной жизни?

- Конечно, если я иду на базар, мне не надо там уметь решать квадратное уравнение. Но математика развивает мышление. Например, купив в магазине какой-то прибор и читая технический паспорт к нему, математик легче разберется. Один известный польский математик сказал: если двум людям дать новую работу, математик сделает ее лучше. Это не всегда так, но чаще всего.