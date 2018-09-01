«Тбилисоба» в Минске: мыло в форме хинкали, катания на тарзанке через Свислочь и фудкорты до 2 ночи

СЕГОДНЯ 20:48 2018-09-01T21:32:21+03:00

«Тбилисоба» с размахом прошла в Минске в четвертый раз. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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«Грузия в Минске» - так окрестили минчане фестиваль «Тбилисоба». Он проходит в Верхнем городе уже в четвертый раз, и всегда это много вкусной грузинской еды, танцев, музыки и разных активаций. 1 сентября «Комсомолка» отправилась на праздник и посмотрела, что организаторы подготовили для гостей в этот раз.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе поприветствовал гостей фестиваля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Официальное открытие фестиваля началось в 15.00, но уже до этого около Ратуши и на территории всего Верхнего города собралось очень много людей, яблоку негде упасть. Если в прошлом году на фестиваль пришло 50 тысяч человек, в этом году есть все шансы побить рекорд.

Открывали фестиваль председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и мэр Тбилиси, экс-футболист «Милана» Каха Каладзе.

- В Минске часто проходят дни национальных культур, - сказал Шорец. - Но сегодня особенное мероприятие, когда день города другого государства проходит у нас. Сегодня мы празднуем день Тбилиси - Тбилисобу. Грузинские друзья подготовили обширную программу и угощения.

Глава Минска Андрей Шорец и мэр Тбилиси Каха Каладзе дали старт фестивалю подняв бокалы с грузинским вином.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После открытия мэры двух городов прошлись по локациям фестиваля. Они даже попробовали поработать на ткацком станке на арт-террасе. К известному футболисту Каха Каладзе то и дело подходили минчане, чтобы сфотографироваться, взять автограф.

Каладзе даже попробовал поработать на ткацком станке на арт-террасе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Организаторы позаботились о том, чтобы накормить грузинскими угощениями всех и вся: на всей территории Верхнего города около 30 фудкортов. Ассортимент разный - от чурчхелы до шашлыка. Можно попробовать хачапури за 6.50 рублей, лаваш мадаури за 2.50, закуску пхали за 3 рубля, шашлык за 6 рублей. Какой грузинский фестиваль без вина? Стаканчик красного сухого стоит в среднем 5-8 рублей.

Юные футболисты могли взять автограф у знаменитого игрока, а теперь мэра Тбилиси Каха Каладзе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, гастродвор «Тбилисобы» с блюдами из всех регионов Грузии работает аж до 2 часов ночи!

Масштаб фудкортов действительно поражает, но от очередей избавиться все равно не выходит. К вечеру людей стало ещё больше, поэтому чтобы купить еду, нужно постоять минимум минут 10.

Купить грузинскую еду можно было в 30 точках фудкорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Помимо еды на фестивале можно прикупить интересные сувениры, например мыло в виде хинкали за 7 рублей или носки с изображением этого блюда за 11 рублей 90 копеек.

Серфинг в центре Минска - на «Тбилисобе» это возможно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году девиз фестиваля «Живи на все сто». И он полностью оправдан: на фестивале очень много спортивных и даже экстремальных активностей. На площадке с мини-бассейном катаются на серф-доске, на другой - показывают трюки на скейтбордах, роликовых коньках, на третьей - вовсе скалолдром. На фестивале даже можно проехать на «тарзанке» через Свислочь! Цена вопроса - 10 рублей. Смельчаков оказалось так много, что очередь растянулась на 50 метров.

Барашек на вертеле от настоящих грузинов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я бы сама не решилась, а вот сын очень хочет! Что ж, 1 сентября все-таки, - улыбается минчанка Екатерина. - Правда, ждём уже своей очереди полчаса!

Любители экстрима могли перелететь через Свислочь на тарзанке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На другой зоне активностей то и дело проходят танцевальные батлы. Причем, соревнуются грузинские танцоры и современные брейкдансеры.

На танцевальных батлах соревались грузинские танцоры и современные брейкдансеры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также на фестивале работает турбазар. Здесь можно оформить тур в Грузию, послушать рассказы о секретных местах этой стране, об истории вина. Среди спикеров - блогер Антон Мотолько, ведущий Евгений Перлин, основатель «Мозгобойни» Александр Ханин.

Кроме того на фестивале даже разыгрывался тур в Грузию, для этого нужно было просто заполнить анкету.

В первый день осени гостям фестиваля повезло - малыши даже умудрились искупаться.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самая главная локация фестиваля - это, конечно, сцена у Ратуши, где целый день выступают грузинские и белорусские артисты. А в 22.00 на сцену выйдет известная джазовая певица из Грузии Нино Катамадзе.