Семье, которой белорусы помогали вернуть сына, отдали ребенка

1 Сент. 21:50 2018-09-01T21:50:35+03:00

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Последний день лета стал счастливым для семьи Андрея и Алеси из Лоева - им вернули сына, которого органы опеки забрали почти сразу после рождения. Маленький Максим впервые оказался в доме, который родители не один месяц готовили для ребенка. Дело в том, что оба супруга работали за низкую зарплату, жили бедно. Причем, Андрей, сирота, не раз уходил в запои - от безысходности...

Но рождение сына вдохнуло в супругов новую жизнь. Глава семьи закодировался, смог сделать ремонт в доме, переложить печь, для ребенка нашли кроватку, игрушки и все необходимое. На одно из важных условий органов опеки у семьи не было денег - в этом помогла гомельская благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие» и сам райисполком - они оплатили проведение воды в дом. Вообще, после того, как история семьи стала известна благодаря публикациям в прессе, многие люди сбросились деньгами, чтобы супруги смогли купить необходимое.

Правда, когда все уже было сделано, комиссия райисполкома поставила еще несколько условий: покосить газон, поменять бляху перед печью, доложить четыре кирпича в дымоход… И вот, после очередного заседания в райисполкоме, ребенка решили возвратить.

- Комиссия приходила, сказали, что мы молодцы, все выполнили. Максима привезли немного заболевшим, сейчас лечим.

Супруги очень благодарны всем, кто помог им вернуть сына. Они понимают, что растить ребенка на зарплату главы семьи в 200 рублей будет тяжело, но надеются, что справятся со всеми трудностями.