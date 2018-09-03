Едем с палаткой по дороге пилигримов в Португалии

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-03T12:17:13+03:00

На самом деле это целая сеть маршрутов, которой охвачена вся Западная Европа, с конечной точкой в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. Наиболее популярен Французский путь, что идет через Пиренеи и по северу Испании. Есть маршруты из Вены, Барселоны, Рима и многих других городов Европы.

Мы же выбрали Португальский путь (кстати, эта удивительная дорога входит в число памятников Всемирного Наследия ЮНЕСКО). В основном путешественники идут 200 км из Порту. Но мы свои силы оценили реально: на пилигримку у нас всего 9 дней, за это время реально пройти 150 км. Значит, начинаем из португальского поселка Каминья.

Ночь на Атлантическом океане обязательна!

Из Варшавы прилетели лоукостом в Лиссабон, потом на поезде добирались до Каминьи. Но по дороге в планах был Атлантический океан, рев которого бы слышен еще на железнодорожной станции. Хотя в Анкоре много отелей и хостелов, мы хотели переночевать именно на берегу. Палатку в целях безопасности поставили на высокой дюне в кустах. Разговаривать можно было только в двух шагах друг от друга - так ревел океан. О купании не было и речи! Мы с большой осторожностью пошли помочить ноги. И даже это было необычно - вода холодная, вся в пузырьках, как жемчужные ванны, а песчаное дно просто уплывает из-под ног!

Получение печатей в креденсиаль превратилось в увлекательное занятие. В результате мы собрали 33 штуки! Фото: РУБАНОВ Андрей

Весь ваш маршрут - в креденсиале

Цель пилигримов - дойти до кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостела и в конце получить свидетельство о завершении паломничества (компостелу). Получить его стремятся все: и те, для кого это просто отдых и интересное приключение, и те, кто странствует с религиозными целями. Для зачета паломнического пути достаточно пройти последние 100 км.

Чтобы подтвердить, что вы прошли этот путь пешком, нужно приобрести креденсиаль, он продается в церквях (мы купили в кафедральном соборе Лиссабона). На протяжении всего маршрута в соборах, кафе, магазинах, отелях, туристических инфоцентрах в креденсиаль ставятся печати. Часто даже на рекламных билбордах придорожных кафе указывается: «здесь можно получить печать». Все печати разные, очень красивые, с указанием населенного пункта и названия самого заведения. У нас получение печатей превратилось в увлекательное занятие, в итоге мы старались ставить их побольше, на память. В итоге собрали 33 печати!

Каждый путешественник получает свидетельство о прохождении Пути святого Сантьяго - компостелу. Фото: РУБАНОВ Андрей

Путь укажет ракушка

Весь Путь Святого Сантьяго размечен указателями в виде ракушки или желтой стрелки: на специальных столбиках, на стенах, прямо на дороге. Так что не заблудишься. Да и местные жители, как только видят, что люди с рюкзаками вертят головами, показывают: «Вот она, ракушка-указатель, вам туда!»

Маршрут тщательно продуман - путешественники попадают в самые красивые места, он проходит по кривым средневековым улочкам, мимо старых каменных домов с атмосферными двориками, где живут обычные люди. Дорога обязательно приведет к местному собору, а загруженные автомобильные трассы останутся в стороне.

Типичная центральная площадь в португальской деревне - храм, фонтан, скамейки и беседки. Фото: РУБАНОВ Андрей

Ощущение истории, средневековой культуры нас не покидало на протяжении всего пути, начиная с поселка Каминья, который сразу поразил своей необычайной средневековой атмосферой, фонтаном на центральной площади, часовой башней XII века, церквями. Все это функционирует и до сих пор служит людям. В городе Аркада романскому мосту 800 лет, он остался в истории Испании как место сражения войск Наполеона и местного ополчения в 1809 году. Кстати, испанцы тогда одержали победу. Несмотря на весьма почтенный возраст, и сейчас по мосту ездят не только легковушки, но и грузовики… А к старым каменным домам часто приделывают новые пристройки, но новострой определишь не сразу.

Одна нога - в Испании, другая - в Поргугалии. На пограничном мосту между странами. Фото: РУБАНОВ Андрей

Почти в каждой деревне есть интересный туристический объект - лавандерия. Это местная прачечная, которой пользовались еще сто лет назад. У родника строилось что-то типа бассейна под крышей. Бассейн наполнялся родниковой водой. Там хозяйки стирали белье. Лавандерии активно восстанавливаются Евросоюзом.

После городка Валенса, побродив по крепости XIII века, по мосту через реку Минью мы из Португалии попали в Испанию.

Океанский прибой ревет так, что во время разговора не слышно собеседника. Фото: РУБАНОВ Андрей

Бон камино!

Пилигримы чаще всего останавливаются в альбергах - специальных дешевых отелях, где за ночь платят не больше 10 - 12 евро. Здесь в одной комнате с двухъярусными кроватями может жить до 30 человек. Есть душ, туалет, кухня или кафешка, прачечная, Wi-Fi. Безусловно, в альбергах собирается интересная тусовка: люди из разных стран, разного возраста, с разным туристическим опытом. Конечно, общаться с ними здорово, но спать в комнате, где находится 30 человек, царят запахи различных целебных мазей, которыми пилигримы лечат свои стертые ноги, - сомнительное удовольствие. Тем не менее бывает, что для всех желающих не хватает мест. Мы видели, как в альберге в одной небольшой деревне уже в час дня стояла живая очередь, чтобы успеть занять место на ночь. В этой местности вариантов другого ночлега просто не было.

Чаще всего лагерь разбивали на краю деревни у родника с лавандерией. Фото: РУБАНОВ Андрей

Ну а мы предпочли палатку. И в Испании, и в Португалии проблем с ее установкой не было - ставь где хочешь. Чаще всего разбивали лагерь на краю деревни у оборудованного родника. В таких местах всегда были столы, а как темнело, светили фонари. В одной деревне заботливые испанские жители, посетовав «что ж вы в темноте сидите» (это под фонарями-то!), включили еще и прожектор. Но попросили, чтобы мы, как пойдем спать, не забыли его выключить.

Завтрак и ужин готовили на горелке. Магазины встречались по дороге не каждый день (и где только жители многочисленных деревень покупают хлеб-молоко!). А вот кафешки - постоянно, в них были и специальные обеденные "меню пилигрима" (стоимость от 5 до 10 евро.)

Так раньше стирали белье в испанской глубинке. Фото: РУБАНОВ Андрей

С нашими тяжелыми рюкзаками (16 - 20кг), в которых и палатка, и горелка, и бензин, в день мы проходили 15 - 20 км. Те, кто путешествовал налегке, с минимумом вещей, проходили в два раза больше. Утром, в 7.30, пока мы не торопясь выползали из палатки и настраивались готовить завтрак, мимо нашего лагеря сплошным потоком уже шли пилигримы. За полчаса человек 50! Все путешественники обязательно друг друга приветствуют: «Бон камино!» (хорошего пути!). Так как здороваются все одинаково, а говорить начинают сразу по-английски, определить, кто из какой страны, можно только спросив об этом. Испанцы, итальянцы, португальцы, очень много немцев, поляки, украинцы, россияне, американцы, китайцы… И возраст разный - от детей до почтенных пенсионеров. Такое путешествие - огромное количество знакомств, впечатлений, приключений. И плюс хорошая возможность попрактиковаться в английском. Хотя в нашей компании никто английский не учил даже в школе, и все равно удавалось понимать друг друга.

Путь проходит мимо старых каменных домов с аутентичными двориками, где живут обычные люди. Фото: РУБАНОВ Андрей

Многие, один раз сходив по Пути Святого Сантьяго, потом отправляются в пилигримку вновь и вновь. Благо маршрутов много. Девчонки из Нижнего Новгорода, с которыми мы разговорились, в прошлом году ходили по Северному пути и уже планируют новую пилигримку на следующее лето. А один швейцарец лет 70 рассказал, что по Пути идет уже 24-й раз!

Очень много велосипедистов. Чаще это организованные группы, с хорошей экипировкой. И если для зачета паломнического пути пешком достаточно пройти последние 100 км, то для велосипедисту надо проехать не меньше 200 км.

Обнять статую Святого Иакова

И вот 150 км пройдено, мы в Сантьяго-де-Компостела. По значимости это третий после Рима и Иерусалима центр христианства. Узкие улочки средневекового города ведут к величественному собору Святого Иакова - одному из крупнейших соборов в Европе.

Одна из главных святынь христианства - собор святого Иакова. Фото: РУБАНОВ Андрей

Толпа туристов на огромной площади перед храмом очень колоритна: это путешественники с рюкзаками, трекинговыми палками и велосипедисты. Ощущение, что все друг с другом знакомы, люди бурно радуются встрече, обнимаются.

Часто, даже чтобы просто попасть в храм Святого Иакова, надо отстоять очередь. Но нам повезло - в первой половине дня ее еще не было. Просто походить по собору невозможно - столько там народу. Приходится аккуратно протискиваться в толпе. В алтаре статуя Святого Якова. Поднявшись по лестнице, можно попасть в заднюю часть алтаря. И главная, завершающая точка пилигримки - обнять статую Святого…

По этому 800-летнему мосту до сих пор ездят автомобили и ходят пилигримы. Фото: РУБАНОВ Андрей

В специальном паломническом офисе, чтобы получить свидетельство об окончании пилигримки, нам пришлось отстоять в очереди около часа. Сотрудник офиса внимательно изучил наши креденсиали, поставил по последнему штампу и выписал компостелу на латинском языке. В год этот маршрут проходят 150 - 200 тысяч человек. Путь Святого Сантьяго часто упоминается в искусстве, например в книгах у Паоло Коэльо, а также в фильме «Путь» Эмилио Эстевеса. И если где-нибудь в Праге или Берлине вы увидите ракушку-указатель, теперь уже будете знать, что и там проходит Путь Святого Сантьяго.

СПРАВКА «КП»

В 813 году монах-отшельник нашел в лодке, причалившей недалеко от того места, где сейчас находится город Сантьяго-де-Компостела, нетленные мощи апостола Иакова (Святого Сантьяго). Весть о чудесной находке быстро облетела Европу, и со всего континента к ней потянулись тысячи паломников. Паломники, прошедшие весь путь, приносили в качестве доказательства своего путешествия раковину. После этого ракушки стали отличительным знаком всех пилигримов, идущих по Пути Святого Сантьяго. В средние века маршрут был настолько популярным, что вдоль него в помощь пилигримам выросли церкви и монастыри. Но со временем из-за чумы и войн в Европе он был практически забыт.

Если вы где-нибудь в Париже, Барселоне или даже в Литве видите такую ракушку, то вы находитесь на Пути святого Сантьяго. Фото: РУБАНОВ Андрей

В 60 - 70-х годах ХХ века по Пути Святого Сантьяго ходило не больше нескольких сотен человек в год. Но 80-х путешественники со всего мира заново открыли для себя этот маршрут.