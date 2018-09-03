Макей ответил экс-президенту Франции: «Не было устриц и лягушачьих лапок. Поэтому, может быть, господину Олланду не понравилось»

СЕГОДНЯ 11:08 2018-09-03T12:58:47+03:00

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Недавно экс-президент Франции Франсуа Олланда выпустил книгу «Уроки власти». Среди прочего, Олланд вспоминает подробности встречи «нормандской четверки» в Минске. Бывший французский лидер раскритиковал Дворец Независимости (назвал его бездушным), бутерброды - ужасными, написал, что глава государств пришлось спать в неудобных креслах, тогда как Владимир Путин спал в отдельной комнате на кровати. Напомним, в феврале 2015 года в Минске прошли 17-часовые переговоры лидеров Росии, Украины, Франции и ФРГ о прекращении огня на юго-востоке Украины.

Фрагмент этих воспоминаний опубликовал украинский журнал «Тиждень». И вот министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подробно рассказал порталу tut.by как было на самом деле.

… О ДВОРЦЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

««Встреча в бездушном Дворце независимости». Знаете, любое официальное здание вряд ли имеет какую-то душу. Видимо, Олланд имел в виду, что минский современный дворец не такой помпезный, как его бывшая резиденция — Елисейский дворец. Ну, извините, конечно, в отличие от Франции, которую фашисты протопали менее, чем за месяц, и которая сохранила после Второй мировой войны практически все выстроенные некогда многовековые дворцы, церкви, соборы и другие исторические памятники, Беларусь после четырех лет сопротивления лежала практически в руинах, как и Минск. Поэтому для нас, как бы кто ни относился, этот дворец является символом белорусского суверенитета и независимости и к нему тоже надо относиться с должным уважением как к такому символу».

… НЕУДОБНЫХ КРЕСЛАХ

«Господин Олланд также в книге говорит, что пришлось сидеть за низенькими, неудобными столами на неудобных креслах. Тогда во Дворце независимости было подготовлено несколько залов для проведения официальных встреч. Был специальный зал с синхронным переводом, где, как предполагалось, будет проходить основное заседание «нормандской четверки». Но всегда, когда проходят подобного рода события, предусматривается так называемая комната-накопитель, где собираются все главы государств, поскольку они приезжают друг за другом, а не одновременно. И так получилось, что по мере того, как прибывали президенты, в этой комнате завязалась беседа и фактически уже начались конкретные переговоры. Когда белорусская сторона предложила перейти в зал официальных переговоров, было сказано: «Нет, мы останемся здесь». Поэтому и оказались низкие столы. Правда, потом еще доносили дополнительные кресла, с учетом того, что круг участвующих лиц расширялся».

Участники мирных переговоров на креслах, которые Олланд посчитал неудобными. Фото: REUTERS

… УЖАСНЫХ БУТЕРБРОДАХ

«Насчет «ужасных бутербродов» — это вообще смешная история. После того, как лидеры стран провели некоторое время в «комнате-накопителе», надо было провести церемонию приветственной встречи, где выступал и наш президент. И уже на выходе после этой церемонии президент Беларуси предложил поужинать, я стоял рядом и видел эту ситуацию. Как сейчас помню, президент Франции радостно сказал: «Да-да, давайте ужинать». Но госпожа федеральный канцлер Меркель жестко посмотрела на Олланда и сказала: «Нет времени на ужин, начинаем работать». Он стушевался и покорно пошел за Меркель».

«От ужина они отказались, но бутерброды им заносили несколько раз. Они были и с белорусским салом, и различными колбасками, ветчиной, сыром, красной рыбой, осетриной и так далее. Да, не было устриц, улиток, лягушачьих лапок, голубей. Поэтому, может быть, господину Олланду не понравилось. Но в целом, должен сказать, что за сутки только на питание было выделено в эквиваленте около 50 тысяч долларов. Поэтому мне как простому обывателю обидно читать подобного рода утверждения».

Переговорщики отказались от ужина. Но бутерброды им регулярно привозили.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

… ОТДЫХЕ ПРЕЗИДЕНТОВ

«Относительно того, что президент Путин где-то там отдыхал в отдельной комнате, а остальным лидерам не были выделены комнаты, могу сказать, что всем были выделены отдельные помещения. Просто кому-то в Заславле, кому-то в отеле, кому-то в другом месте. Мы предложили на некоторое время уехать отдохнуть, но руководители государств отказались, сказав, что будут продолжать переговоры».

… ЗНАЧЕНИИ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

«Тогда была ситуация, когда фактически велись активные боевые действия на линии соприкосновения. И руководители стран «нормандской четверки» были за проведение этой встречи и так быстро ее организовали, потому что сама ситуация диктовала необходимость быстрых действий. Переговоры шли трудно, и в течение 17 часов чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону, но как бы ни было трудно, эти соглашения в то время сыграли свою роль и это признавали все».

Президент и его младший сын Николай провожали глав нормандской четверки после 17-часовых переговоров.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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