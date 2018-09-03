Оупен-классы «ПапаPRO»: начнут со спальни и закончат гаражом

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-03T13:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В октябре минувшего года в Минске стартовал обучающий проект «МамаPro». За год он объехал все областные города, в образовательных мероприятиях приняло участие около 2 тысяч женщин, и многие из них приходили с мужьями. Именно поэтому у организаторов возникла идея провести оупен-классы «ПапаPro». 15 сентября с 12 до 17 часов в ТРЦ Galleria Minsk (пр. Победителей, 9) и будет опробован новый формат семейного выходного, который предполагает открытое общение, советы специалистов, мастер-классы от экспертов - ведущих врачей, психологов, диетологов, блогеров и известных отцов.

В новом проекте «ПапаPro» все будет по-мужски: четко, понятно, коротко и ясно

- Самые лучшие проекты - те, о которых просят сами люди. Поэтому наши проекты - результат общения организаторов, экспертов и самых важных в этом всем людей - родителей, - рассказала Диана Мардас, руководитель проекта Pro, врач акушер-гинеколог, аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО. - Мы побывали во всех регионах страны и все время наблюдали, как мужчины трепетно поддерживают своих жен, активно и сами задают вопросы. Ведь мужчинам сложнее, чем женщинам, вдруг остаться один на один с ребенком и понять, что с ним делать. У мужчин другой склад ума, мужчинам надо все «прописывать». В нашем новом проекте «ПапаPro» все будет по-мужски: четко, понятно, коротко и ясно.

Итак, что ждать 15 сентября в Galleria Minsk? В этот день этот огромный комплекс превратится в «дом», где будут свои «комнаты-локации». На «кухне», например, гостей встретят специалисты по питанию. Здесь будут говорить о еде для малыша в разные месяцы жизни и для мамы, кормящей или не кормящей ребенка. Конечно, не обойдется и без темы прикорма - она, как показывает практика, одна из самых актуальных и «больных» для родителей. В «спальне» поговорим о планировании беременности, о необходимых анализах, о сексе во время беременности и после родов, о совместном и раздельном сне, а также о женской красоте, ведь зеркало с баночками кремов и туалетной водой, как правило, тоже стоит в спальне. В «детской» речь пойдет о том, что волнует родителей детей в возрасте от 0 до 3 лет: о купании и одежде, об играх и игрушках и, конечно же, о здоровье ребенка. Именно поэтому в «детских» у нас будет штат врачей-специалистов - педиатров, аллергологов, стоматологов, травматологов. Будет в нашем импровизированном «доме» и «гараж», где мы в первую очередь с папами станем обсуждать вопросы безопасности детей в автомобилях, на велосипедах , в самолетах и даже на горных лыжах. Хочу подчеркнуть: все наши площадки нацелены на максимум информации, на обучение. Поэтому все только по делу, акценты по всем вопросам расставим, тренировки проведем.

Кроме экспертов к диалогу на оупен-классах присоединятся и известные личности: артисты, спортсмены, которые тоже расскажут «на уроках» о своем опыте отцовства, переживаниях, страхах и победах. Будет среди них и певец и папа двоих детей Александр Патлис.

Что в детскую коробку положить: соску, подгузник, костюмчик, присыпку?

- Еще одним весомым результатом годовой работы стала идея создать подарочную коробку со всем необходимым для первых дней жизни малыша, которую будут вручать молодым мамам, - подчеркнула Диана Мардас. - Все желающие могут заполнить анкету на сайте mamapro.by. Из перечня выбирайте вещи, которые полезны для первых дней жизни малыша. Бокс станет коробочкой помощи для молодых родителей, которые нередко теряются в таком нелегком вопросе, как подготовка к первым дням с малышом. Что будет в этом боксе, зависит от предпочтений тех, кто будет участвовать в анкетировании. Кстати, только за первые сутки анкету заполнили около 5 тыс. человек. А как выглядеть будет «детское приданое», узнаем в октябре, ко Дню Матери.

Свое отношение к проекту «ПапаPro» высказали и другие специалисты.

На интерактивные проекты «МамаPRO», а за год их не только в Минске, но и во всех областных центрах посетили около 2 тысяч мам, приходили семьями. На оупен-классы «ПапаPRO» 15 сентября в ТРЦ «Галерея Минск» тоже ждут семьи в полном составе.

К урологу мужчину приводит за руку женщина

- У нас хорошо обстоят дела с проектами для мам, но абсолютно необоснованно мало уделяется внимания мужчине, - отметил Дмитрий Ниткин, главный внештатный специалист по урологии и андрологии Министерства здравоохранения РБ. - Первая проблема - это здоровье современного мужчины, вторая - осознанное отцовство. Ведь чтобы стать настоящим отцом, нужно учиться! В последнее время у мужчин интереса к течению беременности, родам, воспитанию ребенка становится все больше. Мужчина влазит в пространство женщины, которое всегда считалось только ее, личным. И в этом случае, я считаю, это хорошо. Мужчина хочет принимать участие не только в зачатии ребенка, но и в процессе беременности, родов и воспитания ребенка. Растет социальное значение мужчины.

К сожалению, мужчины обращаются к урологам, когда возникает проблема, и чаще всего их за руку приводят женщины. Удельный вес профилактических визитов пока невелик. В Беларуси 15% семей сталкиваются с бесплодием, и часто эта беда не только женщин, но и мужчин. А такое число бездетных семей негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.

Будущих мамочек на дни «вопросов и ответов» с «МамойPRO» сопровождали мужья, у которых вопросов к специалистам было не меньше, чем у их жен.

Двухнедельным отпуском молодые папы смогут воспользоваться уже через несколько месяцев

- Эксклюзивный проект «ПапаPro» дополнит усилия государства по увеличению вовлеченности отцов в развитие и воспитание детей, - считает Марина Артеменко, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РБ. - В 2015 году мы проводили исследование о распределении гендерных ролей в семье. Белорусские женщины с детьми до 10 лет в два с половиной раза больше, чем мужчины, тратят времени на ведение хозяйства и уход за детьми! В Беларуси остро стоит проблема разводов. В прошлом году было заключено 64 тыс. браков, а 32 тыс. распалось. Около 25 тыс. детей ежегодно переживают развод родителей.

Хочу отметить, что в июне в первом чтении принят закон по внесению изменений в Трудовой кодекс, который предоставит молодым отцам кратковременный двухнедельный отпуск без сохранения заработной платы при рождении ребенка. Оформить его можно будет в течение первого полугода жизни малыша. Этот документ осенью депутаты обсудят во втором чтении, и, надеемся, к Новому году он вступит в силу.

Кроме того, в Трудовой кодекс будет внесено такое понятие, как «одинокий родитель», а не «одинокая мать». Еще трудовой отпуск мужчине, в семье которого растет ребенок-инвалид до 18 лет, будет предоставляться летом либо в любое другое удобное для него время. И это не все. Если у мужчины есть двое детей до 14 лет или ребенок-инвалид, то при необходимости трудовой отпуск на новом месте работы ему должны будут предоставить, не дожидаясь того, что он отработает 6 месяцев.

В 72% минских семьях растет только один ребенок

- Сегодня в Минске 72% семей - однодетные, - отметила Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. - Одна из самых важных задач - стимулирование рождаемости второго, а следом - и третьего ребенка. Здесь главное для отца - желание и инициатива, а для мамы - чувство надежного крепкого плеча. И папа-школы в Минске есть. Хотелось бы, чтобы их было больше. Надо сказать, что каждый год в Минске регистрируется 1000 - 1200 многодетных семей, в 80% из них как правило трое деток.

Партнерские роды - норма, партнерское кесарево сечение - новшество

- Если вы сегодня зайдете в женскую консультацию, вы там уже не найдете только женщин. Все будущие мамы приходят с мужьями, - поделилась Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «5 городская клиническая больница». - Мы активно пропагандируем сегодня партнерские роды, а в них могут участвовать только подготовленные пары, ведь папа в родах - не зритель, а активный помощник. В год у нас проходит примерно 5 - 7% партнерских родов (это примерно ….), и с каждым годом таких родов становится все больше. Сегодня мы сделали следующий шаг - возможность партнерского кесарева сечения, где ребенок после прикладывания к груди матери проводит первые минуты жизни на груди отца, а не на пеленальном столике. Папы часто плачут, эти эмоции, их нельзя повторить никогда. Мне кажется, классы «ПапаPro» помогут обучить и подтолкнуть наших пап к правильному восприятию своей роли в семье.

Вопрос от папы: «Почему подгузник одевают именно так?»

Партнер проекта «ПапаPro» бренд Bella Baby Happy выступил также и экспертом, сразу поделившись статистикой, что чаще покупают родители малыша, какие прогрессивные новинки в этом направлении выпускает бренд.

- Являясь экспертами в вопросах гигиены, мы стараемся максимально делиться своими знаниями об уходе за ребенком с каждым отцом, - прокомментировала Ольга Скиндер, представитель бренда Bella Baby Happy. - На оупен-классах мы расскажем и покажем, как правильно и легко пользоваться различными средствами гигиены, какие правила нужно соблюдать, чтобы обеспечить комфорт и безопасность малыша, как избежать самых распространенных ошибок, ведь главное - осознанное родительство и, конечно же, здоровье малыша.