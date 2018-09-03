Родители и наставники конкурсантов детского «Евровидения» считают, что победителю голоса накрутили

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-03T18:01:20+03:00

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В субботу за полночь стало известно, что Беларусь на детском «Евровидении-2018», которое пройдет в Минске, представит Даниэль Ястремский. В итоговой таблице было указано, что за парня проголосовали 9237 зрителей, что почти в два раза больше, чем у обладательницы второго места Марии Жилиной (5305 голосов).

В итоговой таблице Мария Жилина отстала от победителя Даниэля всего на один балл.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже то, что в пятницу ночью такое количество зрителей схватились за телефоны, чтобы проголосовать за Даниэля, вызывает вопросы. Формально покупать симки и организовывать голосование не противозаконно, хотя и не очень честно морально. С одного телефона можно было отправить 10 смс и сделать 10 звонков. Собственно, некоторые родители и не скрывают, что озаботились этим вопросом. В итоге победа в зрительском голосовании досталась наименее титулованному Даниэлю, у которого к тому же мутирует голос.

Что касается решения жюри - ждать его пришлось целый час, объявили его в полпервого ночи! И оно принесло немало сюрпризов. Фавориту зрителей жюри дало всего четыре балла. А зрительского аутсайдера Никиту Белько (который собрал всего 906 голосов), жюри, напротив, посчитало лучшим и дало 12 баллов.

Никита Белько приглянулся жюри, а вот в зрительском голосовании получил последнее место.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сразу же после окончания шоу в соцсетях начались разговоры о том, что голосование было нечестным. В понедельник родители и педагоги остальных участников финала (подписи поставили 18 человек кроме представителей Никиты Белько и Лизы Меи) написали открытое письмо на имя председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, копию отправили в Администрацию президента Беларуси.

«Представители участников (родители и педагогический состав) полностью не согласны с результатами проведенного голосования национального отбора конкурса на детское “Евровидение-2018” по следующим причинам: накручивание (проплата) смс-голосований. Возможность финансово обеспеченных участников оплатить неограниченное количество голосов. Подозрение в подтасовке голосования членов жюри с целью обеспечения победы заранее определенного участника», - говорится в письме.

Подписанты требуют обнародования протоколов голосования жюри и зрителей. А также, «в связи c ежегодно отмечаемой непрозрачностью судейского голосования, совместно с представителями участников, разработать систему голосования с максимальной открытостью, удовлетворяющую участников отбора».

В случае если реакции на письмо не последует, подписавшиеся собираются обращаться в Европейский вещательный союз детского «Евровидения» и ЮНЕСКО.

Девичий квартет Monkey TopsФото: Павел МАРТИНЧИК

Член жюри Алексей Набеев (группа Atlantica) уверяет, что на него во время голосования никто не оказывал давления:

- Лично меня никто не агитировал и не подталкивал к определенному результату. Для меня Никита Белько был ярче вокально и гораздо лучше остальных участников. Я его заметил еще в детском «Голосе» в команде Валерия Меладзе в 2017 году. Мнение жюри по поводу Никиты, к слову, было единогласным. Я расстроен, конечно, что мы настолько разошлись во мнении со зрителями. Но это лишь подтверждает то, что мнение жюри не было организовано.

Вопросы объективности зрительских голосов возникают каждый год. Между тем зрительское голосование без накруток организуется в других странах с помощью официального мобильного приложения ЕВС для «Евровидения». Германия, например, в этом году уже воспользовалась этой технической возможностью. В идеале для РБ это было бы интересно по двум пунктам: во-первых, нет накруток и покупок симок, во-вторых, голосует международная аудитория, лучше нас знающая, что нужно для «Евро». Так что организовать беспристрастное голосование можно - вопрос лишь в принципиальном решении на этот счет Белтелерадиокомпании.

В группе "Мята" сплошь участницы различных телешоу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маша Гулевич - еще одна воспитанница Светланы Стаценко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ангелина Ярощук выступала в финале дважды - сольно и в группе Monkey Tops

Елизавета Мея родом из ЖодиноФото: Павел МАРТИНЧИК

Ярослав Соколиков запомнился зрителям по проекту "Голос". Фото: Тамара ЗАХАРЕВИЧ