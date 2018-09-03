«Я не убивала ребенка, просто упала на малыша и потом он выпадал из моих рук несколько раз»

СЕГОДНЯ 15:49 2018-09-03T15:48:32+03:00

По версии следствия, женщина после родов, не желая исполнять свои родительские обязанности Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Под следствие 35-летняя Марина попала в январе 2018-го, когда на «скорой» попала в больницу с подозрением на выкидыш. Медики определили, что женщина недавно родила, доложили об этом в милицию. Правоохранители осмотрели ее квартиру и нашли в сумочке завернутый в пакет труп младенца с синяками и ссадинами.

У пинчанки уже есть дочь от первого брака, ей 16 лет. Как выяснилось на предварительном следствии, женщина на учет по беременности не становилась, свое положение старалась не афишировать. В последнее время Марина жила с сожителем в деревне Галево под Пинском. Он пришел в суд со своей матерью - они потерпевшие.

Уголовное дело рассматривает судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда. Перед началом слушаний обвиняемая попросила суд сделать заседание закрытым.

- Будут затрагиваться интимные стороны моей жизни, мне будет стыдно, - объяснила она.

Постеснялся давать показания при посторонних и сожитель женщины. После того как гособвинитель огласила суть обвинения, журналистов попросили покинуть зал суда. Остались только участники процесса.

- Обвиняемая родила живого, доношенного, жизнеспособного ребенка женского пола, у которого отсутствовали пороки и аномалии развития, несовместимые с жизнью, - зачитывает прокурор.

По версии следствия, женщина после родов, не желая исполнять свои родительские обязанности, убила новорожденную дочь - нанесла не менее 8 ударов руками и неустановленными предметами по голове и туловищу. Судебные эксперты обнаружили на теле младенца не менее 49 телесных повреждений. Смерть наступила из-за удушения.

- …закрыла отверстия рта и носа и сдавила шею потерпевшей, - по выводам экспертов, ребенок умер из-за механической асфиксии, то есть удушения.

Когда прокурор сложными медицинскими терминами называет все травмы, обвиняемая качает головой - не соглашается. Вину она признала частично. Не дожидаясь, когда суд приступит к допросу, Марина выдвинула свою версию событий.

- Малыша я не убивала. Я упала на малыша, но такие телесные я ему не причиняла. Я падала несколько раз. И где-то я его придавила своим телом. У меня было кровотечение и слабость очень сильная была. Он выпадал из моих рук несколько раз, в ванной. Потом, когда по квартире вместе с ним я ходила, он тоже вместе со мной падал. Я сначала поднималась, брала малыша, пару шагов делала, падала и отключалась - не знаю, на какое время.

- Вам предъявлено обвинение в убийстве, то есть умышленном противоправном лишении жизни, - разъяснила судья Нина Шестак.

- Я умышленно не убивала малыша. Никогда в жизни я бы не сделала своему ребенку больно, - заявила пинчанка.

Как тело младенца оказалось в пакете в дамской сумочке, почему так произошло и кто виноват, суд будет выяснять за закрытыми дверьми.