В интересах сельчан. Как конкурентная среда улучшает торговое обслуживание на селе

3 Сент. 22:06 2018-09-03T22:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Горожанину трудно осознать некоторые реалии сельской жизни. Речь даже не о бытовых условиях. Разговор скорее о ритме жизни, который задает деревенская реальность. Встало солнце - пора к живности. Выпала роса - хорошо бы траву скосить. Высохло сено - надо до дождя убрать его под крышу. А просигналила автолавка - пора делать покупки!

Автолавки «Евроопт» приезжают даже в деревни, где живет всего один человек!

Конечно, деревни бывают разными. В более выигрышной ситуации - агрогородки. В них приближение жизни сельчан к городским условиям предполагает, среди прочего, и наличие стационарных магазинов, в которых в любое время можно совершить покупку товаров и продуктов первой необходимости. Это - один из социальных стандартов. Но в Беларуси множество и иных деревень. И нужно понимать, что никогда не будет экономически оправдано открытие стационарного магазина в селе, в котором остался лишь десяток обитаемых дворов.

Спасение в таком случае одно - развозная торговля. Она активно развивается в стране. Еще не так давно прерогатива продавать с колес полностью принадлежала Белкоопсоюзу. Теперь же по деревням страны отправились и автолавки частников. А первым сетевым оператором, активно подключившимся к развитию развозной торговли на селе еще несколько лет назад, стала сеть "Евроопт" - крупнейший ретейлер страны. А в Год малой родины, которым был объявлен 2018-й в Беларуси, только прибавил обороты на данном направлении: было заявлено, что до конца года на селе будет открыто не менее 200 стационарных магазинов. Отметим, что ранее представители компании неоднократно подчеркивали - "Евроопт" готов открыть свой стационарный магазин в любой деревне с численностью населения от 400 человек. Но и малые села не останутся без магазина! Ведь обеспечение торговым обслуживанием небольших населенных пунктов сеть готова осуществить с помощью развозной торговли - автолавок.

Автомагазин «Евроопт» ничем не отличается от обычного. Товар можно выбрать самому, а заплатить на выходе.

Слова не расходятся с делом: численность обычных магазинов на селе растет, растет и количество автолавок "Евроопт" и маршрутов, которые они обслуживают. На данный момент "Евроопт" занимается развозной торговлей в 18 районах Беларуси. В этот перечень входят Сморгонский, Несвижский, Борисовский, Буда-Кошелевский, Воложинский, Браславский, Жабинковский, Узденский, Оршанский, Волковысский, Минский, Гродненский, Круглянский, Молодечненский, Шарковщинский, Ганцевичский, Солигорский и Хойникский районы - как видим, из всех областей страны.

Автомагазины "Евроопт" обслуживают как малые деревни (вплоть до тех населенных пунктов, где проживает всего 1 человек), так и агрогородки. Всего автомаршруты сети проложены через 1635 населенных пунктов, в которых проживает 74 тыс. человек.

В автомагазине можно самому выбрать товары, изучить этикетки и расплатиться на выходе

В работе на маршрутах - 49 автолавок компании, в том числе 9 автомагазинов самообслуживания, уникальных не только для нашей страны, но и зарубежья. Сельчане называют эти машины "магазинами на колесах". В отличие от традиционных автолавок, автомагазин самообслуживания - полноценный, пусть и небольшой, мини-маркет. Покупатель сам заходит в магазин и сам отбирает нужные ему товары. Можно спокойно прочитать этикетку, выяснить состав продукта, дату и место производства. Можно, в конце концов, лично убедиться в свежести хлеба или упругости банана. А выбрав товар, остается лишь расплатиться на выходе. Стоит ли упоминать о том, что автолавки "Евроопт" оснащены всем необходимым оборудованием для поддержания температурных режимов хранения скоропортящихся продуктов, а конструкция витрин исключает падение товаров с полок во время движения? И, конечно же, в автомагазинах "Евроопт" точно так же, как в стационарных торговых объектах, покупатель может расплатиться как наличными, так и банковской картой, а также принять участие в фирменной дисконтной программе "Е-плюс", позволяющей экономить до 5% от стоимости чека. И сыграть в игру "Удача в придачу!", в которой разыгрываются деньги, автомобили и столичные квартиры. В общем, такая автолавка - это полноценный городской магазин, но с визитом в самую дальнюю деревню!

И еще одна цифра - для того, чтобы лучше понимать, чем отличается автолавка крупного оператора от передвижного магазина других субъектов хозяйствования. Обычные автолавки в селах встречали многие: как правило, в них есть только самые необходимые продукты - это сотня наименований товаров, не больше. Так вот, в автолавке "Евроопт" представлено 450 - 500 товарных позиций, а в машинах самообслуживания – 550 - 650 наименований продукции по ценам стационарных магазинов "Евроопт". На практике эти цифры означают одно: у покупателя всегда есть выбор товара по справедливой цене. И он не должен брать единственный привезенный батон или чай одного сорта. Сельчанин в автомагазине "Евроопт" сможет приобрести именно тот товар, который ему в данный момент приглянулся.

Маршруты автолавок «Евроопт» проходят через более чем 1,6 тысяч населенных пунктов, в которых живут 74 тысячи человек.

«Сегодня жителям деревень важно купить уже не просто качественный товар, но именно тот, который хочется»

Наиболее успешно проект развозной торговли компания реализует в Борисовском районе. Здесь работает 7 автолавок сети "Евроопт", в том числе 3 машины самообслуживания. А всего маршруты проложены через 228 населенных пунктов района, в том числе через самые маленькие деревни буквально с одним жителем! В целом автомагазины "Евроопт" обслуживают практически все малые населенные пункты района. Отметим при этом, что места под солнцем в этом районе хватает всем, и развозная торговля отнюдь не сконцентрирована в одних руках. Местные власти руководствуются простым, но справедливым принципом: хочешь работать - конкурируй! И именно поэтому борисовский опыт стал настолько успешным. Председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Тамара Красовская избиралась по Борисовскому сельскому округу №63, а потому очень хорошо знакома с ситуацией в районе. Комментируя развитие сельской торговли, Тамара Петровна отметила, что обеспечением населения Борисовского района потребительскими товарами и услугами сегодня занимаются различные субъекты хозяйствования. Розничную торговлю ведут магазины частной формы собственности, потребительской кооперации, а также сетевые операторы.

Тамара Красовская.

- При этом считаю очень важным, чтобы у жителей сельской местности так же, как и у горожан, был выбор - что покупать, у кого и по какой цене, - говорит депутат. - Иными словами, чтобы в сельской торговле также создавалась активная конкурентная среда.

Как позитивное явление Тамара Красовская отмечает тот факт, что на селе активно работает торговая сеть "Евроопт".

- Я часто бываю в своем округе, встречаюсь с избирателями, и люди очень положительно высказываются о работе этой сети, - рассказала Тамара Петровна. - Сельчан устраивает ценовая политика, разнообразие товаров на полках магазинов "Евроопт". Сегодня жителям деревень важно купить уже не просто качественный товар, но именно тот, который хочется. Поэтому очень важно, чтобы у них был выбор. Конечно, должна быть конкуренция, должны быть разные участники рынка, но нельзя не понимать, что у сельской торговли всегда была очень сильна социальная функция. И считаю положительным примером, что к этой работе подключился "Евроопт".

Сельчане довольны выбором в автомагазинах «Евроопт» - не хуже, чем в городе!

По словам депутата, сельчане очень довольны так называемым магазином на колесах - машиной самообслуживания, в которую можно войти, как в обычный магазин, и самому выбрать нужный товар. При этом, отмечает Тамара Красовская, водитель и продавец, которые привозят товары в село, принимают заказы на те товары, которых нет в данный момент в ассортименте автолавки, но которые необходимы покупателям. И в следующий раз привозят сделанный заказ.

- Если мы говорим о конкурентной среде на рынке торговых услуг, мне бы хотелось обратиться ко всем участникам сельской торговли: не забывайте о тех деревнях, где жителей очень мало, особенно удаленных от районного центра, - призвала Тамара Красовская. - Это очень важно. Конечно, все участники рынка стремятся попасть в те населенные пункты, где много людей, большой товарооборот. А для населения нужно, чтобы магазин на колесах заехал в каждую деревню и строго по графику - так, как это устроено в торговом обслуживании сельчан сетью "Евроопт". Люди знают, когда будет машина, где она останавливается, и покупают то, что им нравится.

Покупатель сам заходит в автомагазин и сам отбирает нужные ему товары.

«Мы предлагаем внедрить развозную торговлю в любом регионе страны»

Интересный факт: районные власти, оценив работу торговой сети "Евроопт" по обеспечению сельчан развозной торговлей, предложили компании запустить дополнительные маршруты автомагазинов по крупным деревням, в том числе там, где открыты стационарные торговые объекты иных субъектов хозяйствования. Если проект будет успешно реализован, это будет означать, что в Борисовском районе в сельской торговле целенаправленно создается действенная конкурентная среда, о которой говорила Тамара Красовская. А это, конечно же, только в интересах людей.

Покупатели автолавок могут платить и наличными, и картой, а еще - участвовать в игре «Удача в придачу!»

Операционный директор сети магазинов "Евроопт" Владлен Атрошкин не видит ничего необычного в том, с каким вниманием относится компания к проблемам сельской торговли. По его словам, пятая часть населения страны, а значит, и каждый пятый покупатель, живет в деревнях и поселках. Поэтому и там должна быть организована торговля на современном уровне. Конечно, это требует инвестиций: как в стационарные, так и в и передвижные магазины, а также в логистические мощности. Опыт сети "Евроопт" в том же Оршанском районе, который компания взяла на комплексное обслуживание, открыв сразу 33 стационарных сельских магазина и несколько маршрутов автолавок, показывает, что можно организовать работу в глубинке на достойном уровне и без убытков.

Владлен Атрошкин.

- Для нас нет деления покупателей на своих и чужих, городских и сельских. Мы убеждены, что иметь возможность пользоваться услугами современной торговли должны все покупатели страны вне зависимости от того, в каком населенном пункте они проживают. Именно поэтому "Евроопт" активно работает на селе, и это направление мы считаем важным и перспективным. Опыт и Оршанского, и Борисовского районов свидетельствует, что развитие конкурентной среды в сельской торговле дает ощутимые результаты. "Евроопт" готов в любом районе приступить к комплексному обслуживанию сельских жителей современными формами торговли. Мы предлагаем внедрить развозную торговлю в любом регионе страны - даже в самых небольших населенных пунктах, обеспечив торговое обслуживание. Пока не везде районные власти проявляют интерес к нашей инициативе. Кто-то не любит менять сложившийся порядок вещей, другие опасаются за благополучие местных участников рынка. Но мы стараемся убедить каждого: конкуренция в торговле должна быть, ведь в конечном счете это в интересах белорусских покупателей, - убежден Владлен Атрошкин.

ООО «ЕВРОТОРГ». УНП 101168731.