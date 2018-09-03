Кто может претендовать на наследство и как составить документы о разделе имущества

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-03T15:41:25+03:00

Имеют ли право родственники отсудить себе часть квартиры, которую вам подарили, как отказаться от наследства и будет ли иметь вес в суде расписка, не заверенная у нотариуса

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Во время прямой линии на эти и другие вопросы читателей «Комсомолки» ответила председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.

- Я хочу сделать генеральную доверенность на человека, который живет в другой области. Это возможно осуществить без его присутствия? У меня есть копия его паспорта.

- Для того чтобы удостоверить доверенность, нотариусу достаточно присутствия человека, который эту доверенность выдает. Вы приходите со своим личным паспортом, а данные человека, на имя которого доверенность будет выдаваться, мы можем указать с ваших слов. Необходимость указывать паспортные данные представителя есть не всегда, они нужны, например, в доверенности, которая выдается на представительство по вопросам, связанным с государственной регистрацией недвижимого имущества.

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- У меня есть дарственная на квартиру, но другие родственники, насколько я знаю, хотят отсудить себе долю. Имеют ли они на это право?

- Если третьи лица считают, что этим договором дарения ущемлены их права и законные интересы, у них есть право защищать эти права в суде. Но надо четко понимать: для того, чтобы признать недействительным договор, нужны очень веские основания. Например, такие, как порок при формировании воли дарителя: скажем, человек в этот момент не понимал значение своих действий, то есть в полном объеме не осознавал происходящее и его правовые последствия. Может быть, дарителю угрожали, может быть, он заблуждался в отношении правовых последствий сделки, совершая это нотариальное действие. Однако все эти обстоятельства нужно доказать в суде.

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- Мне не выплатили зарплату и уволили. Что делать?

- Ситуация неприятная, но нотариус может помочь. Сейчас нотариусы имеют возможность совершать исполнительные надписи о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы. Исполнительная надпись - это распоряжение нотариуса о взыскании с должника денежной суммы. Для совершения исполнительной надписи работник должен представить нотариусу документ, подписанный руководителем организации-нанимателя и главным бухгалтером, индивидуальным предпринимателем, скрепленный печатью организации (за исключением организаций, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати). В документе должны содержаться сведения о месте работы, сумме задолженности по начисленной, но не выплаченной работнику заработной плате, сроках выплаты. Работник уйдет от нотариуса с документом, на основании которого можно возбуждать исполнительное производство и в принудительном порядке взыскивать деньги. В том числе на основании исполнительной надписи судебный исполнитель может списать денежные средства со счета предприятия-должника, реализовать его имущество.

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- Скажите, может ли несовершеннолетний внук при наличии завещания, составленного на другого человека, претендовать на наследство?

- Есть категория наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. К таким наследникам относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, также нетрудоспособный супруг и родители наследодателя (умершего). Они имеют право претендовать на долю в наследственном имуществе и при наличии завещания в пользу другого человека. Внук не имеет права на обязательную долю. Внуки призываются к наследованию по закону в числе наследников первой очереди, но наследуют они только по праву представления, т. е. только тогда, когда на момент смерти бабушки (дедушки) уже умер тот родитель внуков, который был сыном или дочерью бабушки (дедушки). Внуки, по сути, наследуют ту долю, которая бы причиталась их родителю. В данном случае наследование будет происходить по завещанию, а не по закону, и к наследованию будут призываться наследники по завещанию и при их наличии наследники на обязательную долю (кто может быть таким наследником, перечислено выше).

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- Умер отец. В последние годы он жил у моего брата в Беларуси. Я сама живу в России, сейчас приехала в Беларусь на похороны. С братом мы не общаемся. Как мне узнать, осталось ли какое-то имущество после отца?

- Если покойный отец имел постоянное место жительства в Беларуси, наследственное дело будет оформлять белорусский нотариус, который находится в том населенном пункте либо в райцентре района, в котором был зарегистрирован ушедший из жизни отец. Я бы посоветовала начать с обращения к этому нотариусу. Если ваш брат уже подал заявление о принятии наследства, то наследственное дело уже заведено и информацию о том, к какому нотариусу нужно обратиться, можно найти на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by. Там в разделе «Найти наследственное дело» есть форма для заполнения, куда нужно ввести ФИО и дату смерти вашего папы. Если поиск по форме не дал результатов, это означает, что наследственное дело еще не заведено и стоит подойти к любому нотариусу в нотариальной конторе или в нотариальное бюро по месту жительства вашего отца. Нотариус может сделать запросы и получить информацию о наличии вкладов, недвижимого и иного имущества.

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- По полдоли в квартире принадлежит мне и моей двоюродной сестре. Я хотела бы свою долю продать. Нужно ли мне для этого согласие сестры?

- Если вы решили продать вашу долю, вы должны в первую очередь предложить вашей сестре купить эту долю. У нее есть право преимущественной покупки за цену и на условиях, за которую вы готовы продать свою долю. И вот только если ваша сестра не купит эту долю в течение месяца или не откажется от покупки - вы вправе продать ее другому лицу.

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- Одолжил знакомому большую сумму денег, написали расписку, но у нотариуса ее не заверяли. Если он не вернет мне вовремя эти деньги, то расписка будет иметь какой-то вес в суде?

- Расписка подтвердит факт получения и передачи денег. Для суда она будет одним из письменных доказательств, в случае если ваш друг не сможет с вами рассчитаться. Если в будущем вы захотите одалживать кому-то деньги, вы должны знать, что по нотариально удостоверенному договору займа нотариус может совершить исполнительную надпись, которая позволит в бесспорном порядке взыскать деньги с должника, не обращаясь в суд с иском.

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- Я купил машину у друга по доверенности. Друг живет в Минске, я в Витебске. Доверенность оформляли у нотариуса в Витебске в 2017 году - она на три года. Я слышала от общих знакомых, что друг отменил доверенность. Такое возможно без моего согласия? И как я могу проверить доверенность?

- Доверенность действительно можно отменить, даже если она удостоверена нотариально. Для этого не требуется ваше согласие. Однако человек, который выдал доверенность, а потом ее отменил, должен был вас проинформировать об этом. Самостоятельно проверить, не отменена ли доверенность, вы можете, внеся данные этой доверенности в специальном разделе на сайте Белорусской нотариальной палаты.

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- У меня есть небольшая фирма, мы выпускаем сумки. Совсем недавно я увидела, что на сайте моих конкурентов размещены точно такие же сумки. Я обратилась к адвокату, чтобы оспорить то, что они выставляют мой дизайн под своим брендом. Адвокат посоветовал сначала обратиться к нотариусу.

- Действительно, вы можете обратиться к нотариусу для обеспечения доказательств. Нотариус осмотрит сайт и зафиксирует увиденное в протоколе осмотра. Это гарантирует вам подтверждение в суде нарушения ваших прав, даже если фото сумок ваши конкуренты в последующем удалят с сайта. Обратиться можно к любому нотариусу, который вам будет более удобен по режиму его работы и местонахождению нотариального бюро или конторы.