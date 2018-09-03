Режиссер Дарья Жук: Чтобы мы могли показать «Хрусталь» в Беларуси, пришлось вырезать финальную сцену

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-03T17:58:10+03:00

О том, каково это - снять фильм, который уже отметили на международных фестивалях и который претендует на «Оскар» в номинации «Иностранный фильм», мы беседуем с режиссером Дарьей Жук

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Дарью Жук называют главным кинематографическим открытием этого года в Беларуси. Она уехала в США еще в 1996 году, могла построить успешную карьеру в банковской сфере, но решила снимать кино. Ее первый полнометражный фильм «Хрусталь» - это история о Беларуси 90-х. Снимали его здесь, в значительной степени с белорусскими актерами, поэтому зрители с полным правом могут считать этот проект нашим…

По традиции в начале съемок разбивают тарелку с подписями всей съемочной группы. Фото: Игорь ЧИЩЕНЯ

- Дарья, сюжет «Хрусталя» - из реальной жизни?

- Да, историю о липовых справках о зарплате, которые предоставляли в американское консульство для визы и потом ждали звонка якобы на работу, чтобы подтвердить доход, я слышала от двух своих подруг. Довольно распространенная тема была в 90-е годы. Я подумала: должно получиться хорошее кино!

- Правда, что вы его вынашивали 10 лет?

- У меня не было миллиона долларов, чтобы сразу снять кино. Надо было учиться, как-то в жизни определяться… А потом подала заявку на небольшой грант и неожиданно получила его. Я тогда подумала: если получилось заинтересовать американцев, смогу убедить еще кого-то в том, что такой фильм нужен.

Восходящая звезда Алина Насибуллина сыграла минчанку, которая мечтает вырваться в США. Фото: Игорь ЧИЩЕНЯ

- Главная претензия, которую я слышал после минской премьеры: в фильме не такой финал, как на фестивале в Карловых Варах, например.

- Да, обрезали сцену в финале. Главная героиня Эвелина едет в автобусе, навстречу ей идет «Чарнобыльскi шлях», и она видит плакаты с надписью «Свобода». Мне казалось, этот финал поясняет, что она все же остается в Беларуси, понимает, что на родине все начало меняться. Почему эти кадры не оставили в белорусском прокате? Был выбор: либо вообще не показать, либо показать усеченную версию. Я выбрала второй вариант.

- После фильма создается впечатление, что единственный положительный герой в нем - подросток Костя, сбежавший из дома с главной героиней…

- Почему же, я люблю всех своих героев, жалею их. Но в жизни не бывает добро и зло в чистом виде. И если всех героев раскрашивать в черный или белый, тогда зачем вообще снимать кино? Да, Костя подает надежды, он для меня является образом молодой Беларуси. Кстати, в первоначальной версии сценария его вообще не было, и финал выглядел слишком депрессивным, поэтому мы с соавтором решили, что нужен Костя.

Рабочий момент съемок фильма. Фото: Игорь ЧИЩЕНЯ

«Фильм уже продается»!

- Вы сказали про миллион долларов…

- Наш фильм стоил гораздо меньше. Мы снимали здесь, в Беларуси, многие работали бесплатно, на энтузиазме. Я преклоняюсь перед своей съемочной группой. Каждый кадр у нас был на вес золота. У меня не было денег, чтобы построить декорации, старались снимать все в реальных условиях. Иногда, чтобы современность не лезла в кадр, снимали только с определенного ракурса.

- Деньги в основном иностранные?

- Не совсем. В финансировании участвовали четыре страны - Беларусь, Германия, США и Россия. Были и бесплатные гранты.

- У вас прекрасное экономическое американское образование, была перспективная работа в банковской сфере. И все же вы решили не воплощать в жизнь американскую мечту?

- Видимо, у нас разные представления об американской мечте (смеется). Заниматься творчеством везде сложно и голодно. Сейчас стало немного проще - после выхода фильма посыпались предложения. Преподавать, например. Можно еще снимать рекламу, подрабатывать на монтаже, ассистировать друзьям, интересным мне режиссерам. В США крутишься как белка в колесе. А в Беларуси в этом плане все гораздо проще: жизнь дешевле, а времени и пространства больше. Америка - вовсе не конечная цель. Я мечтаю на пару лет поехать поработать в Грузию и Украину. Причем в Украине мне предлагают проект. До премьеры была такая тишина, что я даже подумывала снимать сериалы для российского телевидения.

Алина Насибуллина во время съемок познакомилась с рэпером Хаски, с которым у них возникли отношения не только на экране, но и в реальной жизни. Фото: Игорь ЧИЩЕНЯ

- Как будет продаваться «Хрусталь»?

- А он уже продается - это такая стезя фестивального кино. Еще год он будет кататься по 30, а может, и 40 фестивалям. В ноябре ждем премьеру в Украине, затем в России, надеемся на Европу и, может быть, Америку.

«Главные критики - родители: кому еще покажешь черновой вариант?»

- Ваши мама и папа - журналисты. Они критиковали сценарий?

- Папе поначалу не нравился сценарий. А мама сразу его приняла - но столько раз его вычитывала, что даже не представляю, как она могла потом смотреть фильм. Помню, как мама с папой даже пытались адаптировать диалоги под трасянку. Но потом я решила, что сделаю это непосредственно с актерами. Черновой вариант вообще очень сложно показывать кому-то - там ведь ни звука, ни цвета нормального. Ну, а с другой стороны, кому покажешь половину работы, если не родным?

- Тем более что они хорошо помнят 90-е...

- Мы долго обсуждали фильм в этом плане - что могло быть, и что нет. Например, захотят ли денег хозяева квартиры, в которой Эвелина ждет звонка из консульства США? Мама сказал: не у нас. Она много ездила по стране и хорошо знает, как себя ведут люди в глубинке. Что касается духа времени - мне самой было 16 лет, так что я хорошо помню 90-е. Но все равно кое-что не из того времени осталось в фильме. Что-то сознательно, что-то неосознанно. Например, мы снимаем с балкона, и мне говорят: вот этих штук желтых на парковке раньше не было. А я говорю - они так красиво смотрятся в кадре, оставим! Ну а пластиковые окна, которые просто выводили из себя, я просила финнов удалить на монтаже и вставить вместо них деревянные рамы. Он не понимали, что происходит, но я настаивала.

Название "Хрусталь" стало уже нарицательным. Фото: Игорь ЧИЩЕНЯ

- А руководство завода в Борисове, где снимали хрустальный завод, сразу согласилось на съемки?

- Да, для них это своего рода реклама даже.

- Но там же такая безнадега показана!

- А я там вижу свою красоту. Кстати, в фильме снимались в том числе реальные рабочие завода.

«Если попадем в лонг-лист «Оскара» - уже будет успех!»

- Не могу не спросить об истории с выдвижением «Хрусталя» на «Оскар».

- Я не витаю в облаках - это мой первый фильм, и на самом деле будет здорово, если мы попадем хотя бы в лонг-лист «Оскара». Но вообще пиар, связанный с фестивалем, уже работает, про нас пишут в газетах в США. Пусть даже они считают, что вероятность получения «Оскара» невелика. Мне в целом радостно, что фильм понимают американцы, англичане, что нас недавно позвали на фестиваль в Ирландию.

- Неужели там нормально воспринимают ту же пьяную свадьбу с дракой с последующими поцелуями ее участников?

- Я как-то снимала свадебный фильм моего лучшего друга - и там эта сцена была просто один в один! Конечно, я не могла вставить в фильм документальные кадры, потому что мы рассорились бы с другом. К слову, свадебный фильм я так и не закончила, а друг уже развелся... Так что в фильме все как в жизни.

- Зрители в разных странах реагировали по-разному?

- Смеются в одних и тех же местах. Но одесситы, например, катались по полу, а белорусы ведут себя сдержаннее.

Рабочий момент съемок. Фото: Игорь ЧИЩЕНЯ

- «Хрусталю» не уйти от сравнений с той же «Маленькой Верой» Василия Пичула или «Свадьбой» Павла Лунгина…

- Я их смотрела в юности, сейчас старалась не пересматривать, чтобы не попасть под влияние. Но меня радует, когда сравнивают с такими мастерами. Меня, кстати, предупреждали о том, что есть похожие сцены, и отговаривали их оставлять. Но, на мой взгляд, они хорошо ложились в эту историю. Это не значит, что я кого-то копировала.

- Будете ли еще снимать в Беларуси?

- Да, у меня есть эпический сценарий про советское время, 60-е годы, который напрямую связан с Беларусью. Я даже сделала его презентацию на HBO, чтобы найти инвесторов, и они сказали: надо снимать!

«Хрусталь» будет идти в минских кинотеатрах до 12 сентября, а затем практически до конца сентября его покажут во всех регионах Беларуси.

ДОСЬЕ «КП»

Дарья Жук родилась в Минске, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO, сняла несколько короткометражных фильмов. Один из них, «Настоящая американка», отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 году. Родители Дарьи - известные журналисты: мама Елена Молочко работает в «Народной воле», папа Виктор Жук был одним из основателей и главным редактором журнала «Дело».

Работа над сценарием с рэпером Хаски. Фото: Игорь ЧИЩЕНЯ

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Главная героиня Эвелина мечтает вырваться в США и, чтобы показать в посольстве свои доходы, покупает бланк завода, который производит посуду из хрусталя. Сотрудник консульства сообщает, что перезвонит работодателю для уточнения сведений. Но Эвелина указала выдуманный телефон, и ей предстоит найти обладателя номера и провести в его доме несколько дней в ожидании важного звонка…