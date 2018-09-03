Что изменится для Беларуси в госзакупках через год?

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-03T17:43:07+03:00

По словам чиновников, в присоединении к соглашению ВТО есть как плюсы, так и минусы

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В июне этого года Беларусь стала наблюдателем соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по госзакупкам. По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, это стало возможным, так как в Беларуси проводится эффективная работа по совершенствованию системы управления госзакупками. Он напомнил, что в июне президент подписал новый закон о госзакупках, который начнет действовать с 1 июля 2019 года. Закон обеспечивает как эффективность, так и прозрачность системы.

По словам Владимира Колтовича, в присоединении к соглашению ВТО есть как плюсы, так и минусы.

- С одной стороны, мы получаем доступ к рынкам стран-участниц. То есть мы увеличиваем свой экспортный потенциал и наши предприятия-производители товаров, работ и услуг смогут на равных участвовать в процедурах закупок во многих государствах. С другой стороны, мы открываем свой рынок государственных закупок - и сюда после присоединения придут иностранные компании. Данный механизм обеспечивает снижение посредников, и мы сможем получить здесь в качестве участников иностранные компании-производители, а не посредников.

То есть, если на бирже будут представлять свои предложения компании-производители, а не поставщики, теоретически какие-то товары могут стать дешевле - если выиграют тендеры, конечно.

По словам сотрудника по правовым вопросам группы по госзакупкам ВТО Анны Каролины Мюллер, рынок госзакупок важен для страны, бизнеса, компаний прежде всего потому, что он большой. В среднем в разных странах он занимается 15% от ВВП. Кроме того, сектор госзакупок связан с крупными государственными инвестициями в школы, больницы и другую инфраструктуру. А это, в свою очередь, позволяет модернизировать экономику страны и обеспечивать экономический рост.

- Еще почему так важны госзакупки, потому что здесь тратятся государственные деньги, в конечном счете, это деньги граждан. Поэтому так важно, чтобы эти средства расходовались правильно и эффективно, - сказала госпожа Мюллер.

По словам представительницы ВТО, Беларусь в последнее время предприняла значительные шаги по вступлению в ВТО.