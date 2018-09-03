2018-09-03T17:11:08+03:00
Общество

На Дне письменности в Иваново в небо запускали голубей

Праздник в Брестской области прошел в выходные. В следующем году принимать гостей будет Слоним [фото]
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
В Иваново отмечали День белорусской письменностиВ Иваново отмечали День белорусской письменностиФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Иваново - небольшой райцентр в Брестской области, живет здесь около 16 тысяч человек. Кажется, что большая часть из них вышла на улицы в выходные: отмечали День белорусской письменности. Президент назвал праздник знаковым событием в жизни города, а местные жители радовались, что на улицах стало оживленно, бывает такое нечасто. А еще к празднику в городе отремонтировали несколько улиц, школ и садиков, открыли книжный магазин и поставили памятник.

Праздник в Брестской области прошел в выходные. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Праздник в Брестской области прошел в выходные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Знак «Янава слова» появился на пешеходной улице 17-го Сентября. Это солнечные часы и перо, закрепленное в мраморной чаше. На нем выгравированы названия всех городов, которые принимали когда-то День белорусской письменности.

Знак «Янава слова» появился на пешеходной улице 17-го Сентября. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Знак «Янава слова» появился на пешеходной улице 17-го Сентября.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шествие, если сравнивать с прошлым годом, было достаточно строгим. Представители городов и районов области не переодевались в театральные костюмы, по улицам не расхаживал Франциск Скорина, как, скажем, в Полоцке в 2017-м.

Шествие, если сравнивать с прошлым годом, было достаточно строгим. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шествие, если сравнивать с прошлым годом, было достаточно строгим.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Однако День письменности оказался больше про празднование, чем про письменность. Литераторы в кулуарах обсуждали, мол, развлечений и «прысмакаў» на улицах в этот раз куда больше, чем книг. Недорогие шашлыки, пиво, мороженое, невероятное количество кондитерских изделий - все это очень напоминало типичный День города. С огромным фуд-кортом - со столиками и под зонтиками.

На торжественное открытие в Иваново приехали чиновники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На торжественное открытие в Иваново приехали чиновники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торжественное открытие традиционно проходит во второй день празднования. В воскресенье в Иваново приехали чиновники. На концерте выступили актеры из Купаловского и Большого театров, минские популярные музыканты, а также местные коллективы. А в конце торжественного концерта ведущие выпустили в небо голубей - почти как на свадьбе.

На концерте выступили актеры из Купаловского и Большого театров, Фото: Павел МАРТИНЧИК

На концерте выступили актеры из Купаловского и Большого театров,Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Жить в Иваново и не сходить на концерт?! - переговаривались в толпе местные.

На сцене выступили минские популярные музыканты, а также местные коллективы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сцене выступили минские популярные музыканты, а также местные коллективы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приезжих гостей было так много, что многим местным жителям пришлось смотреть представление из-за ограждения - стульев на самой площадке на всех не хватило. Потому туда до какого-то момента пускали по пригласительным или по беджикам.

В конце торжественного концерта выпустили в небо голубей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В конце торжественного концерта выпустили в небо голубей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Однако День письменности оказался больше про празднование, чем про письменность. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Однако День письменности оказался больше про празднование, чем про письменность.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

Традиционно на Дне белорусской письменности вручают Национальную литературную премию. В этом году лучшие произведения выбирали из 51 книги. Победители были озвучены в семи номинациях. Например, за лучший сборник поэзии «Высокі бераг» премию получил Казимир Камейша - его стихи есть в школьной программе. А за драматургию «Святло вышыні. П’есы» - Георгий Марчук. По его автобиографическому роману «Цветы провинции» сняли фильм.

В следующем году принимать гостей будет Слоним. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В следующем году принимать гостей будет Слоним.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Как семья из Минска собирала в школу тройняшек: «Тетради купили оптом, а одежду - во время отпуска за границей»
В семье педагогов Алексея и Екатерины Василевских сразу три школьницы одинакового возраста - тройняшки Татьяна, Елена и Анна - отправились в этом году в 4-й класс [фото]
Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия: «У грузин сейчас стало модно работать в Беларуси»
О том, почему грузины дарят белорусам такие грандиозные праздники как «Тбилисоба», об уголках Грузии в белорусской столице, о большой дружбе двух народов мы поговорили с Валерием Кварацхелия, чрезвычайным и полномочным Послом Грузии в Беларуси
Новости 24
СК: ревнивец сообщил о заминировании отеля под Гродно, где находилась его супруга
«Динамо» стартовало в сезоне КХЛ с поражения от «Ак Барса»
Мозырьский живодер резал живых котят на камеру и выкладывал видеоролики в интернет
В Лунинце в подвале многоэтажки мужчина обустроил нарколабораторию
В Вилейке к 3 годам условно приговорили женщину, у которой в ДТП умер сын
НАН: в Беларуси разрешено выращивать ГМО-растения, но аграрии их пока не растят
От арбалета до автомата Калашникова: у витебчанина дома обнаружили склад боеприпасов
Румынский математик выиграл миллионы долларов в лотерею, не нарушая закон
Лобовое столкновение в Жлобине: водитель погиб, 5-летний ребенок в больнице
Первые торги осени: российский рубль и доллар подорожали
Лето продолжается. До конца недели синоптики обещают до +25
Годовалая девочка отравилась средством от тараканов в Пинском районе
В Слониме молоковоз сбил школьницу
В Могилеве годовалый малыш выпал из окна 7-го этажа - и чудом остался жив
В Белоозерске «Мерседес» вылетел в канал ГРЭС, водитель погиб
В Минске мотоциклист попал в ДТП, скрываясь от погони
В Московском метро застрелили полицейского
В Могилеве свадебный кортеж попал в ДТП
Румас: Движение по мосту через Припять откроют в срок
Министр труда и соцзащиты Костевич рассказала, от чего зависит зарплата бюджетников
Лукашенко о Дне белорусской письменности: «Этот праздник - свидетельство красы и силы белорусского языка»
В Жодино 19-летняя девушка за рулем сбила первоклассника
2 сентября топливо снова подорожает на 1 копейку
Александр Лукашенко побывал на линейке в своей школе
Классный руководитель Александра Лукашенко о его школьных годах: «Обыкновенный деревенский мальчишка, были шалости»
ОМОН провел ночной рейд на Зыбицкой - 18 задержанных
Букеты, красные волосы, Хогвартс: что белорусы выкладывают в соцсети 1 сентября
В Крыму задержали белоруса, который пытался откосить от армии
На детском «Евровидении-2018» Беларусь представит Даниэль Ястремский