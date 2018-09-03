На Дне письменности в Иваново в небо запускали голубей

СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-03T17:11:08+03:00

Праздник в Брестской области прошел в выходные. В следующем году принимать гостей будет Слоним [фото]

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Иваново - небольшой райцентр в Брестской области, живет здесь около 16 тысяч человек. Кажется, что большая часть из них вышла на улицы в выходные: отмечали День белорусской письменности. Президент назвал праздник знаковым событием в жизни города, а местные жители радовались, что на улицах стало оживленно, бывает такое нечасто. А еще к празднику в городе отремонтировали несколько улиц, школ и садиков, открыли книжный магазин и поставили памятник.

Праздник в Брестской области прошел в выходные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Знак «Янава слова» появился на пешеходной улице 17-го Сентября. Это солнечные часы и перо, закрепленное в мраморной чаше. На нем выгравированы названия всех городов, которые принимали когда-то День белорусской письменности.

Знак «Янава слова» появился на пешеходной улице 17-го Сентября.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шествие, если сравнивать с прошлым годом, было достаточно строгим. Представители городов и районов области не переодевались в театральные костюмы, по улицам не расхаживал Франциск Скорина, как, скажем, в Полоцке в 2017-м.

Шествие, если сравнивать с прошлым годом, было достаточно строгим.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Однако День письменности оказался больше про празднование, чем про письменность. Литераторы в кулуарах обсуждали, мол, развлечений и «прысмакаў» на улицах в этот раз куда больше, чем книг. Недорогие шашлыки, пиво, мороженое, невероятное количество кондитерских изделий - все это очень напоминало типичный День города. С огромным фуд-кортом - со столиками и под зонтиками.

На торжественное открытие в Иваново приехали чиновники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торжественное открытие традиционно проходит во второй день празднования. В воскресенье в Иваново приехали чиновники. На концерте выступили актеры из Купаловского и Большого театров, минские популярные музыканты, а также местные коллективы. А в конце торжественного концерта ведущие выпустили в небо голубей - почти как на свадьбе.

На концерте выступили актеры из Купаловского и Большого театров,Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Жить в Иваново и не сходить на концерт?! - переговаривались в толпе местные.

На сцене выступили минские популярные музыканты, а также местные коллективы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приезжих гостей было так много, что многим местным жителям пришлось смотреть представление из-за ограждения - стульев на самой площадке на всех не хватило. Потому туда до какого-то момента пускали по пригласительным или по беджикам.

В конце торжественного концерта выпустили в небо голубей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Однако День письменности оказался больше про празднование, чем про письменность.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

Традиционно на Дне белорусской письменности вручают Национальную литературную премию. В этом году лучшие произведения выбирали из 51 книги. Победители были озвучены в семи номинациях. Например, за лучший сборник поэзии «Высокі бераг» премию получил Казимир Камейша - его стихи есть в школьной программе. А за драматургию «Святло вышыні. П’есы» - Георгий Марчук. По его автобиографическому роману «Цветы провинции» сняли фильм.