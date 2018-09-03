Игорь Криушенко о старте в Лиге наций: «Только первое место в группе, о другом результате нет смысла говорить»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-03T17:29:44+03:00

Априори у сборной теперь больше шансов попасть на чемпионат Европы - есть пусть через Лигу наций. Фото: abff.by

Сборная Беларуси по футболу впервые за шесть лет проведет официальный матч в Минске.

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8 сентября «Белыя крылы» примут команду Сан-Марино. Это будет первая игра в рамках Лиги наций. Напомним, это новый турнир для сборных под эгидой УЕФА. Одна из задач - заменить товарищеские матчи играми, где будет и спортивный интерес.

Участие в турнире примут все 55 европейских сборных. Команды распределили по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом УЕФА. В каждой лиге еще по четыре группы. На кону путевки на Евро-2020, где будут участвовать 24 сборные. В каждой лиге будет свой плей-офф с участием победителей групп из двух одноматчевых полуфиналов и финала. Победители каждого плей-офф получат путевки на Евро-2020 (всего четыре путевки).

Сборная Беларуси попала во вторую группу лиги D, где в соперниках Люксембург, Молдова и Сан-Марино. То есть, чтобы нам попасть на Евро-2020 через Лигу наций, надо занять первое место в группе (с соперниками игры будут дома и на выезде с 8 сентября до 18 ноября), а потом выиграть полуфинал и финал, где возможными соперниками могут стать Грузия, Латвия, Македония… Но плей-офф Лиги наций в нашем случае будет лишь в марте 2020 года.

В марте 2019 года начнется и привычный отборочный турнир к Евро. В итоге четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020 через обычную квалификацию, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире Лиги наций.

- Только первое место в группе, о другом результате нет смысла говорить, - заявил главный тренер сборной Криушенко.

Предыдущий раз сборная играла официальный матч в Минске 16 октября 2012 года, когда обыграла Грузию (2:0). Сейчас игру примет обновленное «Динамо».

- Приятно играть при аншлаге, хотелось бы, чтобы пришло много болельщиков, чтобы они придали нам положительных эмоций, - отметил Криушенко. - И десять тысяч могут поддержать, как двадцать. Но чем больше придет - тем приятнее играть ребятам.

Тренеру припомнили случай, когда расположение сборной по хоккею прямо по ходу чемпионата мира покинул Дэйв Льюис спросили, не повторится ли такой сценарий при неудачном старте.

- Некуда бежать. Взялись за это дело - значит, доведем до конца, - ответил Криушенко.

Матч с Сан-Марино начнется 8 сентября в 19.00, билеты от 1,5 до 3,9 рубля. 11 сентября «Белыя крылы» сыграют в Кишиневе с Молдовой.

НАШИ НАДЕЖДЫ

На игры с Сан-Марино и Молдовой вызваны

Вратари: Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алма-Ата, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба - «Шахтер», Солигорск), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия), Павел Нехайчик ( «Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова).

Нападающие: Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия), Евгений Шикавака («Слуцк»).