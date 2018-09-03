Хацкевич решил уйти в отставку, но потом все списал на эмоции

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-03T17:32:26+03:00

У киевского «Динамо» не лучшие времена и непонятно, что может помочь

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Александр Хацкевич заступил на пост главного тренера киевского «Динамо» в июне 2017 года. Клуб переживает не лучшие времена: заманить высококлассных легионеров, как несколько лет назад, не позволяет бюджет. В драку «Шахтером» вязаться удалось, но в прошлом сезоне в Кубке и чемпионате Украины победы одержали «горняки». Виктория динамовцев в игре за Суперкубок - слабое утешение.

Второй год подряд не удалось пробиться и в Лигу чемпионов - в недавней квалификации «Аякс» был сильнее (1:3, 0:0). Придется довольствоваться лишь Лигой Европы («Динамо» в группе с чешским «Яблонцем», казахстанской «Астаной» и французским «Ренном»).

Вдобавок на выходных киевляне неожиданно проиграли «Карпатам» - 0:2.

- Это поражение полностью на мне. Переговорим с президентом клуба. Я для себя принял решение и поблагодарил ребят за то время, которое мы вместе, и пожелал им удачи в сборной. За этот период нужно принять правильное решение, которое пойдет на пользу команде, - сказал Хацкевич после игры.

Кто-то начал говорить, что Хацкевич поступил мужественно. Но тут же подоспело второе заявление:

- Первое поражение в чемпионате, тяжело это принять. Такие решения не делаются сразу после игры. Мы с президентом клуба это обсудим. Главное, чтобы наше решение пошло на пользу клубу. Все остальное - эмоции. Где-то неправильно поставил ударение, поставил запятую. Я не ухожу. Все остальное, есть время, обсудим. Ребята меня поддерживают. Спасибо им.

Судя по официальному сайту «Динамо», поддержка у него действительно есть:

- Надеюсь, Александр Николаевич останется. На поле выходят футболисты, а не тренеры, наставник может подсказать, как сыграть в той или иной ситуации. Изначально все футболисты виноваты, а потом уже тренерский штаб, - сказал полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.

Сейчас «Динамо» идет на третьем месте в чемпионате Украины, отставая на три очка от «Александрии» и на пять - от «Шахтера» (но имеет одну игру в запасе). У команды явно проблемы с атакой: всего пять мячей в шести матчах (хуже показатель только у одной команды).