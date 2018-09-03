2018-09-03T17:32:26+03:00
Спорт

Хацкевич решил уйти в отставку, но потом все списал на эмоции

У киевского «Динамо» не лучшие времена и непонятно, что может помочь
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
У Хацкевича в "Динамо" трудное положение. Фото: dynamo.kiev.ua Фото: dynamo.kiev.uaУ Хацкевича в "Динамо" трудное положение. Фото: dynamo.kiev.ua Фото: dynamo.kiev.ua
Изменить размер текста:

Александр Хацкевич заступил на пост главного тренера киевского «Динамо» в июне 2017 года. Клуб переживает не лучшие времена: заманить высококлассных легионеров, как несколько лет назад, не позволяет бюджет. В драку «Шахтером» вязаться удалось, но в прошлом сезоне в Кубке и чемпионате Украины победы одержали «горняки». Виктория динамовцев в игре за Суперкубок - слабое утешение.

Второй год подряд не удалось пробиться и в Лигу чемпионов - в недавней квалификации «Аякс» был сильнее (1:3, 0:0). Придется довольствоваться лишь Лигой Европы («Динамо» в группе с чешским «Яблонцем», казахстанской «Астаной» и французским «Ренном»).

Вдобавок на выходных киевляне неожиданно проиграли «Карпатам» - 0:2.

- Это поражение полностью на мне. Переговорим с президентом клуба. Я для себя принял решение и поблагодарил ребят за то время, которое мы вместе, и пожелал им удачи в сборной. За этот период нужно принять правильное решение, которое пойдет на пользу команде, - сказал Хацкевич после игры.

Кто-то начал говорить, что Хацкевич поступил мужественно. Но тут же подоспело второе заявление:

- Первое поражение в чемпионате, тяжело это принять. Такие решения не делаются сразу после игры. Мы с президентом клуба это обсудим. Главное, чтобы наше решение пошло на пользу клубу. Все остальное - эмоции. Где-то неправильно поставил ударение, поставил запятую. Я не ухожу. Все остальное, есть время, обсудим. Ребята меня поддерживают. Спасибо им.

Судя по официальному сайту «Динамо», поддержка у него действительно есть:

- Надеюсь, Александр Николаевич останется. На поле выходят футболисты, а не тренеры, наставник может подсказать, как сыграть в той или иной ситуации. Изначально все футболисты виноваты, а потом уже тренерский штаб, - сказал полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.

Сейчас «Динамо» идет на третьем месте в чемпионате Украины, отставая на три очка от «Александрии» и на пять - от «Шахтера» (но имеет одну игру в запасе). У команды явно проблемы с атакой: всего пять мячей в шести матчах (хуже показатель только у одной команды).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Главный тренер «Динамо» Горди Дуайер: «Мы учитываем интересы не только сборной, но и клуба»
Несмотря на девять поражений в десяти матчах предсезонки, главный тренер «зубров» доволен подготовкой к сезону КХЛ, считая, что эти результаты не отражают уровень готовности
Новости 24
Председатель «Белнефтехим»: ограничение поставок российских нефтепродуктов снизит конкурентность белорусских предприятий
СК: ревнивец сообщил о заминировании отеля под Гродно, где находилась его супруга
«Динамо» стартовало в сезоне КХЛ с поражения от «Ак Барса»
Мозырьский живодер резал живых котят на камеру и выкладывал видеоролики в интернет
В Лунинце в подвале многоэтажки мужчина обустроил нарколабораторию
В Вилейке к 3 годам условно приговорили женщину, у которой в ДТП умер сын
НАН: в Беларуси разрешено выращивать ГМО-растения, но аграрии их пока не растят
От арбалета до автомата Калашникова: у витебчанина дома обнаружили склад боеприпасов
Румынский математик выиграл миллионы долларов в лотерею, не нарушая закон
Лобовое столкновение в Жлобине: водитель погиб, 5-летний ребенок в больнице