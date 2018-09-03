Мать Коржича: «Если у Саши было психическое расстройство, то почему его брали в армию?»

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-03T17:43:07+03:00

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В понедельник, 3 сентября, продолжилось судебное слушание по делу рядового Александра Коржича, которого нашли повешенным в подвале воинской части в Печах в октябре 2017 года. Напомним, на скамье подсудимых трое сержантов - Антон Вяжевич, Евгений Барановский и Егор Скуратович. Их обвиняют в получении взяток, злоупотреблении властью и краже.

В суде озвучили материалы уголовного дела. Так, стало известно, что у Александра Коржича был пролапс митрального клапана 1-й стадии. Комиссия посмертной судебно-психиатрической экспертизы пришла к заключению, что Коржич в период, предшествующий его смерти, страдал психическим расстройством в форме соматоформной вегетативной дисфункции.

- 7 сентября 2017 года у Коржича описана симптоматика, характерная для данного расстройства: боли в области сердца, сердцебиение, слабость. (…) Никаких существенных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы у него выявлено не было, - зачитывает материалы дела гособвинитель.

Коржич был озабочен своим состоянием, не удовлетворен результатами обследования и проводимым лечением.

- На этом фоне отмечались нехарактерные нарушения психической деятельности в поведении и в коммуникации, в сферах эмоций и настроения. Неохотно шел на контакт, с задержкой отвечал на вопросы, стал замкнутым, чувствовал необъяснимый страх, настроение подавленное, часто меняется, боится умереть. В течение нескольких дней пребывания его в условиях стационара интенсивность имеющейся симптоматики у Коржича значительно снизилась.

Так, после 20 сентября он перестал жаловаться на боли в сердце.

- У него были сохранены способности к критике и произвольному контролю за своими действиями. Находился в ясном сознании, суицидальных мыслей не высказывал. (…) Установленные в ходе следствия противоправные действия, совершаемые в отношении Коржича Барановским, Скуратовичем, Вяжевичем, не имеют причинно-следственной связи с развитием у него соматоформной вегетативной дисфункцией.

«Перед уходом в армию он был психически здоров!»

- Я не согласна с этим заключением экспертов, - говорит мама Коржича Светлана Николаевна. - Если у него имелось психическое расстройство, то почему его брали в армию? Перед уходом в армию он был психически здоров! После 4,5-месячной службы он становится, извините меня, психически больным.

На прошлых судебных слушаниях психиатр военного госпиталя Нина Бубенчик рассказала, что Коржичу она поставила диагноз «здоров», сообщает TUT.BY. Также Бубенчик высказала свое мнение о случившемся еще следователю. И сказала в суде следующее:

- Я сказала, что слишком усложненный суицид. По словам следователя, Коржич расстегнул китель, снял майку, застегнул китель, завязал шнурки и надел на голову майку. Для того чтобы повеситься, слишком много действий.

После обеда прокурор продолжил зачитывать материалы уголовного дела. Так, стало известно, что при обнаружении трупа телесных повреждений, за исключением странгуляционной борозды, не обнаружено.

Судебные слушания продолжатся.

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