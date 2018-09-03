«Были шалости, но в конце концов вот вышел из него президент»

СЕГОДНЯ 17:44 2018-09-03T17:44:37+03:00

1 сентября Александр Лукашенко побывал на торжественной линейке в Александрийской средней школе - той, в которой учился сам с 1961 по 1971 год

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Президент вместе с первоклашками зашел в свой класс в бывшем здании Александрийской школы (сейчас тут историко-краеведческий музей, дети учатся в новой школе).

- Вам, самым маленьким, я желаю успехов. И самое главное - хорошего настроения. Вот я когда пришел в школу, у нас у всех было хорошее настроение. После лета - трудились, работали, помогали родителям - пришли в школу: хорошее настроение - и хорошо учились. А с тебя будет особый спрос, - президент указал на мальчика, который сидел за третьей партой. - Ты сидишь на том месте, где я когда-то. Когда вырос к концу года, меня пересадили сюда (на четвертую. - Ред.). Так что смотрите, мужики.

В классе президент пообщался с девочками на первой парте. И рассказал учительнице первоклашек:

- Кстати, наш класс был очень хороший. И, наверное, лет 10 - 12 моя теща рассказывала…

- Елена Федоровна - она меня учила в этой школе.

- Серьезно? Она долго мне рассказывала, что после нас таких хороших классов в Александрии не было. Девчонки у вас класс - смелые, бойкие. Успехов вам, дети. И главное - не обижайте свою первую учительницу. Первая учительница от бога и навсегда.

Президент обратил внимание на то, что многие выпускники школы стали ее учителями. Кстати, он тоже работал тут.

- И я помню эти уроки, особенно в десятом классе. Спустя годы, куда бы ни позвал долг, никогда не терял связь с родной землей, - подчеркнул президент, цитирует belta.by.

Президент подарил своей школе комплекс спортивных тренажеров и новый огромный телевизор. Директор школы передал президенту сделанный учащимися фотоальбом «Сцяжынкамi малой Радзiмы». Альбом рассказывает о детстве, студенческих годах, трудовой деятельности президента.

«Обыкновенный деревенский мальчишка был»

Потом Александр Лукашенко поговорил со своими учителями. В классе президента хранятся фотографии с ними. Явно будет и новая - президент возле своих пяти учителей.

- Ну, как здоровье ваше? Татьяна Николаевна, недавно мне позвонили и сказали, что вы тут захандрили, - обратился Александр Лукашенко к классному руководителю, учителю математики Татьяне Карпеченко.

- Было немного. Вы знаете, Александр Григорьевич туда еще не принимают, - подняла учительница палец вверх. - Живу и наслаждаюсь.

- Слушайте, вы туда не спешите.

- Я не спешу.

- Там примут всегда. Вы туда не торопитесь.

- А я вспоминаю свой класс, я им так благодарна. Мы же часто встречались, несколько встреч у нас было, - сказала учительница об одноклассниках президента

- Мне передавала Федоровна (теща. - Ред.) фотографии, - ответил президент.

Обсудили внуков и правнуков и предстоящий юбилей учительницы - 95 лет ей исполнится 14 января следующего года. Она пригласила своего бывшего ученика на юбилей, и Александр Лукашенко сказал, что постарается приехать.

Президент отлично помнит даже красивый подчерк еще одной своей учительницы. Сказал, что недавно получил от нее рукописное письмо и удивился тому, что подчерк такой же хороший.

Позже Татьяна Карпеченко рассказала журналистам, что раньше никто не предполагал, что Александр Лукашенко в будущем станет президентом.

- Он учился всегда хорошо, участвовал во всех наших школьных мероприятиях, часто ходил в различные походы. Мы тогда часто помогали в уборке урожая, и он в этом участвовал, - рассказала она о школьных годах белорусского президента, ее слова приводит БелТА. - Знаете, обыкновенный деревенский мальчишка был. Он ко мне в пятый класс пришел. Были шалости, как и у всех, но в конце концов вот вышел из него президент.

Муж Татьяны Карпенко тоже был учителем и преподавал у будущего главы государства историю.

- Он всегда говорил: «У меня Лукашенко лучше всех», - добавила Татьяна Карпенко.

«Саша учился очень хорошо, у него троек практически не было»

Телеканал ОНТ показал в итоговой программе еще одно интервью с учительницей президента. Ольга Чуешкова была классным руководителем у президента в 9-м и 10-м «А» классе, сейчас она живет в Гомеле.

- На фоне всего класса он очень выделялся. Он был лидером и «завадатарам». Саша учился очень хорошо, у него троек практически не было ни по одному из предметов, но больше всего ему нравились гуманитарные предметы, он увлекался литературой. Сам писал стихи, очень увлекался историей, - рассказала учительница. - Он всегда вел все концерты, играл на баяне, у нас был музыкальный руководитель, он приезжал из Шклова - без нот, без всего, по слуху он сам подбирал мелодию, и если нам нужно было проаккомпанировать, Саша брал баян и играл. Спортсмен. Он такой был крепкий молодой человек, высокий, статный, стройный, черноволосый, волосы густые-густые. И хоккей, футбол, но футбол реже. Почему футбол реже, потому что для футбола все-таки нужна трава, лето и тепло, а летом нужно было трудиться, а Саша - трудяга. Он помогал и маме, и в колхозе работал, очень трудолюбивый был мальчик.

Вспомнила и один очень показательный момент.

- Как-то в разговоре перед Новым Годом - Саша у меня, кстати, всегда был Дедом Морозом - я сидела шила костюм и говорю: ну вот, сама осталась без елки. И вечером стук в окно, уже темно, что такое? Открываю дверь - елка стоит, огромная, пушистая, а из-за нее выглядывает Саша. Он очень мужественный, добросердечный, и вот, если судить по той литературе, по тем стихам, которые он писал, он очень любит свою Родину. И вот его любимая песня была «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз».

На выпускном вечере Александр Лукашенко первый пригласил классную на танец.

- Первый танец, который был объявлен, это вальс. И он пригласил меня, он хорошо вальсировал, по сравнению с другими мальчиками. Но у нас разница в возрасте совсем небольшая - 9 лет, и поэтому это как-то особо не чувствовалось, я все время с ними как бы была на короткой ноге. И песни с ними одинаковые пела, и танцы мы с ними танцевали.

Перед поступлением в вуз Ольга Чуешкова давала школьную характеристику на выпускника.

- Написала, что способный, активный мальчик, увлекающийся историей, хорошо знающий немецкий язык, спортсмен, активист, вот такие слова я там и писала. И дали рекомендацию для поступления в Могилевский пединститут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Самое яркое школьное воспоминание - о буфете»

Многие министры и чиновники высокого уровня отправились 1 сентября в школы на своей малой родине. Премьер-министр Сергей Румас посетили в Турове школу №2. Показал школьникам свою грамоту, которую нашел накануне.

- Самое яркое школьное воспоминание - о буфете, - рассказал премьер в интервью ОНТ. - Там были такая вкусная выпечка, мне кажется, что я никогда в своей жизни такого не ел. Сергей Румас на самом деле был хорошим учеником. Я вчера разбирал бумаги и нашел похвальный лист за 1-й класс. Сегодня детям его показал.

В подарок от премьер-министра школа получила мультимедийную интерактивную доску и спортивный инвентарь.

ФОТОФАКТ

- Мама дает человеку жизнь. А первая учительница открывает дверь в эту жизнь. Всех с Первым сентября. У меня первый звонок был 45 лет назад. А сегодня меня мама снова отправила в мою школу. На праздник, - поделился министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович со своими подписчиками в Фейсбуке и опубликовал фото с мамой.