Как спланировать свой бюджет так же, как государство?

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-04T14:55:16+03:00

Основные принципы, по которым страна управляет своими доходами и расходами, вполне можно перенести в жизнь обычной семьи. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Основные принципы, по которым страна копит и тратит деньги, вполне можно перенести и на обычную семью

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Лето едва успело закончиться, а чиновники уже вовсю работают над бюджетом на следующий год и активно делятся первыми прогнозами того, как будет жить страна в 2019-м. Не взять ли нам пример с государства и не попробовать ли заранее распланировать свой бюджет? Тем более, многие принципы, которыми пользуется правительство, вполне подойдут и отдельно взятой семье.

Мы попросили экономиста Владимира Ковалкина, руководителя проекта «Кошт урада», рассказать о том, как государство управляет своими доходами и расходами, и попробовали перенести эту схему в нашу жизнь.

Планирование: бюджет на следующий год составляем в нынешнем

Что делает государство:

Бюджет на год начинают планировать задолго до того, как этот самый год наступает: первые расчеты по бюджету на 2019-й делают практически в начале 2018-го.

- Все начинается с того, что Нацбанк, Минэкономики и Минфин составляют свои прогнозы на следующий год. В эти прогнозы входят в том числе различные показатели, которые используются при планировании бюджета: инфляция, ставка рефинансирования, курсы валют, стоимость нефти и так далее, - рассказывает Владимир Ковалкин. – Исходя из этих прогнозов, Минфин составляет черновик бюджета. Этот документ согласовывается со всеми заинтересованными органами. Потом проект бюджета подается в парламент, который должен внести коррективы, отправить на доработку или утвердить. Бюджет принимает парламент, после чего его подписывает президент.

Что делаем мы:

Тоже заранее продумываем свой бюджет на грядущий год. А именно – примерно подсчитываем, сколько денег сможем заработать, и на что их придется потратить.

Причем свой бюджет, как и государственный, желательно сформировать с профицитом – то есть так, чтобы в конце года остаться в плюсе.

Если речь идет о семейном бюджете, то его нужно заранее обсудить и согласовать со всеми членами семьи, особенно в том, что касается крупных статей расходов. Делать ремонт в кухне или в ванной? Сколько потратить на отпуск? В каких расходах ужаться, чтобы к концу года сменить машину? В конечном итоге ни у кого не должно остаться претензий по финансовым планам, иначе – на доработку.

Доходы и расходы: планируем неизбежные траты, потом распределяем остальное

Что делает государство:

В утвержденном бюджете на год просчитано, сколько и за счет чего страна планирует заработать, а на что и сколько – потратить. Зарабатывает государство в первую очередь за счет налогов, пошлин и сборов, которые платят люди и организации. Статей расходов гораздо больше: здравоохранение, образование, выплата долгов, обеспечение безопасности, правоохранительная деятельность, национальная оборона, строительство, коммунальные услуги... В первую очередь деньги идут на основные цели: выплату зарплат бюджетникам, социалку, возврат долгов. Если нужно затянуть пояса, эти статьи расходов не трогают, но могут урезать другие, менее важные – скажем, строительство.

- Раз в квартал Минфин выпускает отчеты об исполнении бюджета: сколько удалось получить, сколько пришлось потратить, совпадают ли доходы и расходы с изначальным планом, - комментирует Владимир Ковалкин.

Что делаем мы:

Основные статьи дохода семейного бюджета – это, конечно, зарплаты. Есть и другие доходы, которые тоже можно предусмотреть и запланировать: скажем, банк должен выплатить вам проценты по вкладу, а родственник – вернуть старый долг.

Расходы тоже нужно просчитать заранее. В первую очередь учтите неизбежное: коммуналку, выплаты по кредитам, если они у вас есть, примерные суммы, которые вы в месяц тратите на еду, отчисления в финансовую подушку безопасности. Дальше запланируйте расходы на проезд, крупные покупки в дом, обновление гардероба, отпуск, хобби… В конечном итоге сумма расходов не должна оказаться больше доходов. Если не вписались – значит, бюджет надо перепланировать и сократить не самые важные статьи расходов.

После этого не забудьте вести учет доходов и трат и следить, вписываетесь ли вы в свой график.

Если не уложились в план: в середине года бюджет нужно пересмотреть

Что делает государство:

Не вписаться в бюджет, конечно, можно, причем нередко по не зависящим от страны причинам. Например, изменилась экономическая ситуация в мире или у наших основных торговых партнеров. Тогда в бюджет придется вносить коррективы.

- У других стран есть такая практика, как полугодовой обзор. В Беларуси ее, к сожалению, нет, - отмечает Владимир Ковалкин. – Это не просто отчет за два квартала, а полный пересмотр всех параметров бюджетной политики, включая анализ экономики и денежно-кредитной политики, оценка исполнения показателей бюджета за полгода и внесение корректив, если они нужны. Получается, на этом этапе отчет не просто составляют, но еще и анализируют и меняют что-то по мере необходимости. У нас дополнения и изменения в закон о бюджете вносятся отдельными указами президента. Как правило, это происходит либо в кризисные моменты (например, девальвация или сильная инфляция), либо ближе к концу года, когда становится очевидно, что доходы и расходы не сходятся. Тогда указом президента бюджетные средства каким-то образом перераспределяются. Если говорить о текущей ситуации, то в ближайшие годы все, что сможет сэкономить бюджет, будет уходить на оплату долгов.

Что делаем мы:

Последуйте примеру других стран и в середине года проведите ревизию. Если бюджет не сходится – пересчитайте его. Допустим, денег на все не хватает: вам снизили зарплату, были непредвиденные крупные расходы или просто оказалось, что на продукты вы тратите больше, чем планировали. Тогда надо подумать, какие статьи расходов можно урезать.

Если денег, наоборот, стало больше (скажем, вы устроились на новую работу), то эти непредвиденные излишки можно отправить какие-нибудь важные статьи расходов (быстрее погасить кредит) или пополнить свои золотовалютные резервы – заначку на черный день.

Подводим итоги: разумно ли тратили, можно ли было сэкономить?

Что делает государство:

Когда год закончился, самое время подводить итоги.

- Бюджетный цикл заканчивается составлением отчета об исполнении бюджета. После этого Комитет госконтроля проводит аудит всего бюджетного цикла, - комментирует Владимир Ковалкин.

Проще говоря, это уже окончательный подсчет того, сколько страна заработала, потратила и уложилась ли в прогноз. А Комитет госконтроля проверяет, все ли при этом соответствовало закону, и могли ли мы на чем-нибудь сэкономить.

Что делаем мы:

Возьмите пример с государства и проанализируйте, удалось ли вам вписаться в прогноз. Возможно, какие-то статьи расходов стоит урезать, а на какие-то, наоборот, выделить больше средств. В любом случае, благодаря такому годичному планированию станет понятнее, на что уходят ваши деньги, и что вы действительно можете себе позволить.

КСТАТИ

Бюджет местный. Он же детский

Помимо республиканского бюджета есть еще и местные. Они получают деньги за счет тех же налогов и переводов из республиканского бюджета, а тратят на разнообразные местные нужды.

- Как правило, из местных бюджетов финансируется социалка: дошкольное и школьное образование, местная медицина, местное благоустройство, ЖКХ и так далее. Все проблемы местного значения должны решаться на местном уровне, - рассказывает Владимир Ковалкин. – В то же время государство может выделить дополнительные деньги местным бюджетам из республиканского.

Если и дальше проводить аналогию с семьей, то республиканским бюджетом, берущим на себя все основные расходы, можно назвать доход родителей. А вот карманные деньги детей – это вполне себе местный бюджет. Дайте детям возможность распоряжаться им самостоятельно, но сразу предупредите: лучше сразу учиться планировать расходы и жить по средствам.