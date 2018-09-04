Графолог о почерках белорусских писателей: Богданович был внутренне несвободен, а Короткевич мог себя накручивать

СЕГОДНЯ 10:06 2018-09-04T10:06:38+03:00

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Накануне Дня белорусской письменности мы попросили Наталью Поджарову, сертифицированного графолога, специалиста Института графоанализа Инессы Гольдберг, проанализировать почерки классиков нашей литературы. Нам было интересно, совпадают ли их общепринятые образы с тем, какие тайны могли скрывать поэты и прозаики.

- Люди приходят к успеху и славе по-разному. Кто-то - упорством, кто-то - желанием выделяться и получать внимание, кто-то компенсирует свои внутренние сложности, а у кого-то, возможно, просто удачно сложились обстоятельства. Анализируя почерки наших писателей, я порадовалась за нашу литературу. Большинство наших классиков - действительно очень талантливые, развитые люди, яркие личности, которые, не будь они писателями, все равно имели большой потенциал добиться чего-то и в других сферах, - говорит Наталья.

Графолог Наталья Поджарова порадовалась за нашу литературу, работая с почерками: "Большинство наших классиков - действительно очень талантливые, развитые люди, яркие личности". Фото: Личный архив

Однако она замечает, что в большинстве своем это скромные люди, лишенные амбиций, творившие просто потому, что это было их внутренней потребностью, соответствовало их склонностям, талантам.

- Как и многие по-настоящему творческие люди, они интуитивны, они улавливают тонкие нюансы, невидимые большинству людей. И часто идея, духовные устремления для них важнее и интереснее каких-то бытовых, земных дел. Я сейчас немного обобщаю, люди все разные, разумеется, - замечает Наталья Поджарова.

А теперь - время для фотозагадок. Перед вами 7 портретов белорусских писателей и 7 автографов. Попробуйте по комментариям графолога и подсказкам «Комсомолки» определить, кому принадлежит тот или иной автограф. Также в качестве суперприза предлагаем вопрос на засыпку. Он, конечно, немного с подвохом!

1.

Комментарий графолога

- Это действительно нестандартная личность с выдающимися способностями, которые могли бы проявиться во многих сферах. Высочайший интеллект, мощная интуиция, умение смотреть в суть вещей, видеть наперед. Тонкий живой ясный ум, способность видеть то, что не лежит на поверхности и не заметно большинству. Активная жизненная позиция, верность себе, яркая индивидуальность. Гибкость мышления, позволяющая творчески решать проблемы (не консерватор, открыт разным возможностям, у него широкий, глобальный взгляд на вещи). Человек целеустремленный, способный планировать на долгосрочную перспективу. Скептичен, замечает противоречия и несовершенства мира. Подвержен сомнениям и колебаниям. Скромный, не придает особого значения своей персоне, даже избегает внимания к себе. Социальные навыки здесь не очень развиты, он больше интеллектуал и живет идеями, убеждениями. Логичен и аналитичен, все, что связано с эмоциональной и социальной сферо, не относится к его сильным сторонам.

Графолог: "Этот автограф принадлежит личности с высочайшим интеллектом, мощной интуицией, умением смотреть в суть вещей, видеть наперед". Фото: archives.gov.by

Подсказка «Комсомолки»

- Этот писатель не раз во времена СССР страдал за свою правду, которая часто шла вразрез с официальной идеологией. Его нельзя назвать диссидентом в классическом варианте. Но в его биографии были и разбитые неизвестными окна в квартире, и запреты на публикацию отдельных произведений. А на переломе советской эпохи писатель стал истинным лидером белорусской общественной мысли. Однако его непререкаемый авторитет в литературе не был так же всецело поддержан в общественной деятельности.

2.

Комментарий графолога

- Эстет, ценит как внешнюю красоту, так и красоту поступков. У него высокие моральные принципы и четкие представления о том, как красиво/некрасиво, правильно/неправильно, справедливо/несправедливо. Добросовестный, основательный, постоянный, взвешенный, в хорошем смысле предсказуемый и преданный человек. Ему присуще чувство меры и высокая самодисциплина, самоконтроль. Рациональный, рассудительный, реалистичный. Ясно и упорядоченно мыслит. Ответственный человек, с четкими принципами. Ему важно чувствовать свою нужность, приносить пользу другим людям, иметь признание, он социально ориентированный человек. При этом в общении избирателен, не любит многолюдности, предпочитает узкий круг людей, близких по духу.

Графолог: "Этот автограф принадлежит рациональному, рассудительному, реалистичному человеку". Фото: be.wikipedia.org

Подсказка «Комсомолки»

- Перед нами почерк классика, который значительную часть своей жизни отдал преподаванию. Среди его произведений есть те, что называют энциклопедией народной жизни и кладезем мудрости. Говоря о темпераменте его стихов, часто употребляют слово «земля» - он не парил в высоких сферах, а говорил о вещах обыденных, но от этого не менее красивых. Ну и не счесть его общественной нагрузки. И именно этот литератор долгое время был популярнее, чем многие назначенные Москвой главы БССР.

3.

Комментарий графолога:

- Если это его естественный, каждодневный почерк, то мы видим человека очень чувствительного, мягкого, впечатлительного. А также бесхитростного, в чем-то даже наивного. Он глубоко все переживает, пропускает через себя, при этом очень контролирует, подавляет внешнее проявление чувств, внутренне несвободен, все время себя тормозит. Творчество могло быть для него отдушиной, тем местом, где он мог позволить себе выразить свою внутреннюю эмоциональность.

Графолог: "Он глубоко все переживает, пропускает через себя, при этом очень контролирует". Фото: archives.gov.by

Подсказка «Комсомолки»

- Мы мало знаем о нем - слишком коротка была его жизнь. Но это феномен: он гениально писал о том, чего фактически не знал. Проведя детство и юность далеко от Беларуси, но связанный с ней корнями, поэт смог почувствовать самую суть этой земли. Правда, невысказанным осталось очень много. Сказался и возраст с его трепетными душевными переживаниями, и то, что при жизни у него вышла всего одна книга.

4.

Комментарий графолога

- Человек определенно талантливый, творческий и нестандартный, с выраженным индивидуальным началом. У него интуитивное восприятие мира, развитое воображение, он мыслитель, философ. Очень просто при этом относится к земным вещам, комфорту, быту, не придает им особого значения. Он любознателен и открыт новым идеям, у него преобладают интеллектуальные интересы. Очень не любит любого давления, свободолюбивый и свободномыслящий. При этом неуверенно себя чувствует в обществе людей: замкнутый, отстраненный, тяжело пускает в свой внутренний мир, ощущает себя «песчинкой мироздания», есть чувство одиночества. Независим, не придает значения тому, что говорят о нем люди, как он выглядит со стороны, не ищет одобрения. Очень скромный и непробивной, тонкий человек.

Графолог: "Очень скромный и непробивной, тонкий человек". Фото: labadzenka.by

Подсказка «Комсомолки»

- Тяжело найти те предметы, объекты и явления в белорусском космосе, который не обыграл в своих стихах этот поэт. И порой зацепившись за что-то самое привычное, его мысль формулировала точный образ в одном-единственном четверостишии. Еще он всегда встречал проблемы с юмором - колкой эпиграммой или сатирическим стихотворением. Ну а в летах поэт смотрел на мир через призму глубокой веры в бога.

5.

Комментарий графолога

- Глубоко эмоциональный человек, но при этом не экспрессивный. Все переживает внутри, близко к сердцу принимает многие вещи. Но внешне, как правило, сдержанный, контролирующий свои проявления. Спокойного темперамента, вдумчивый, осторожный, сдержанный. Мог эмоционально себя накручивать, внутренне застревать на каких-то событиях и переживаниях. Требователен к себе и самокритичен, сильно себя контролирует, не умеет расслабляться. Не позволяет себе необдуманных поступков, сто раз отмерит - один раз отрежет. Упрямый и упорный. Чрезвычайно внимателен к деталям и наблюдателен.

Графолог: "Требователен к себе и самокритичен, сильно себя контролирует, не умеет расслабляться". Фото: сборник Владимира Короткевича "Быў. Ёсць. Буду"

Подсказка «Комсомолки»

- Говорят: хочешь понять Беларусь, проникнуться самой ее сутью - читай книги этого писателя. Он автор и блестящих исторических романов, и тонких стихов, и захватывающих детективов. И регулярно в его не такой уж и долгой жизни возникали ситуации, когда надо было буквально по строке отстаивать не только свою, но и историческую правду.

6.

Комментарий графолога

- Человек динамичный, гибкий, деятельный, легко увлекающийся, творческий. Не сидит на месте, все время стремится куда-то, не зацикливается на одном, ему хочется многое объять, большая потребность в разнообразии. Естественный, искренний, самобытный, очень ценит свою свободу, возможность быть самим собой. Живой ум, быстрое восприятие и быстрое улавливание сути. Дипломатичный, комфортный в общении, ему важно быть вовлеченным в то, что происходит вокруг него, стремится к взаимодействию. Человек скорее мягкий и легкий, его не назовешь пробивным или волевым, в ситуациях, где нужны усилия и борьба, может опускать руки, это не его стихия. В этих образцах как будто подавлен, расколот, «обрезаны крылья», хотя «летать хочется», нет чувства безопасности, внутренней опоры. Возможно, они написаны не в лучший период жизни.

Графолог: "Человек скорее мягкий и легкий, его не назовешь пробивным или волевым, в ситуациях, где нужны усилия и борьба, может опускать руки, это не его стихия". Фото: labadzenka.by

Подсказка «Комсомолки»

- Графолог справедливо заметила, что данные образцы почерка этого поэта связаны с переломами в его жизни. Он дважды в жизни ставил для себя барьер и отказывался от написания стихов - целиком или почти целиком. И, конечно, этот поэт никогда не ощущал себя шестеренкой механизма пропаганды. И даже в самые черные годы нашей истории ХХ века он сохранил свой непререкаемый авторитет, всенародную любовь, уважение коллег. А для молодых писателей стал ориентиром и старшим другом, к которому всегда заглядывали на огонек.

7.

Комментарий графолога

- И снова же почерк яркой личности. Мышление нестандартное, самостоятельное, постоянно генерирует новые идеи, его интересует все новое. Присущ нетрадиционный взгляд на вещи, независимость суждений. Мыслит системно, последовательно, логично, у него очень ясный ум, может все разложить по полочкам. Хороший аналитик, сильный стратег, мыслит глобально, подробности практически не интересуют, главное - идея. За конкретными фактами видит тенденции, не обращает внимание на мелкие детали, воспринимает «невидимую» информацию. Эффективен тогда, когда проблема запутанна или нестандартна, когда недостает фактов. Хорошо видит перспективу и потенциальные возможности. Ответственный, надежный, серьезный.

Графолог: "Мыслит системно, последовательно, логично, у него очень ясный ум, может все разложить по полочкам". Фото: be.wikipedia.org

Подсказка «Комсомолки»

- Этот классик ХIХ века был поэтом по призванию, а по профессии адвокатом. Он часто защищал в суде бедных крестьян. А та широкая картина маленьких трагедий своего народа, которая открывалась в казенном доме, стала основой для многих его стихов.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Комментарий графолога

- Выделяется среди остальных своей большой экспрессивностью и энергичностью. Очень самобытный, неординарный, яркий. Это человек, которого видно, очень деятельный, спонтанный, полный жизни, изобретательный. Живой, очень сообразительный, все схватывает на лету, легко импровизирует, всегда много идей и озарений. Нужны все время новые впечатления и идеи. Особо не терзается опасениями и раздумьями, сразу переходит к действиям, порой даже слишком поспешно и импульсивно. Хочет быстрых результатов, высокая мотивация, быстрое нахождение решений. Вот здесь есть и амбиции, и размах. Вот кому было бы сложно в стабильной и монотонной работе, он не переносит регламентацию и строгие планы, терпения, дисциплины и тщательности ему недостает.

Графолог: "Это человек, которого видно, очень деятельный, спонтанный, полный жизни, изобретательный". Фото: archives.gov.by

Подсказка «Комсомолки»

- Этот человек отметился в литературе автобиографией и стихами, но с Беларусью, вернее с одним лишь ее городом, они связаны тематически - все написано в зрелом возрасте и далеко отсюда. Но его главный вклад в мировое искусство - в блестящей живописи и графике, которой, правда, на земле, подарившей миру этого гения, всего лишь считаные произведения.

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Ответы:

1. Василь Быков. 2. Якуб Колас. 3. Максим Богданович. 4. Рыгор Бородулин. 5. Владимир Короткевич. 6. Янка Купала. 7. Франтишек Богушевич. Вопрос на засыпку. Марк Шагал.