Почему детей надо водить в дома престарелых

- В Беларуси повышают пенсионный возраст - с точки зрения антивозрастной медицины это, наверное, хорошо?

- С точки зрения медицины это, по большому счёту, никак. Врачи не готовят людей к продлению пенсионного возраста - медицина помогает обеспечивать здоровье и функциональность человека на всех этапах жизни.

- Но пенсионеры часто говорят: пока ходили на работу - все было хорошо, а за полгода дома расклеились.

- Даже если до выхода на пенсию у человека было повышенное давление или сахарный диабет II типа, сам факт выхода на пенсию не может привести к их обострению. Люди острее воспринимают те же изменения в состоянии здоровья из-за депрессии. Одна из ее причин - незанятость. Повышение пенсионного возраста проблему занятости с медицинской точки зрения не решает - человек должен быть занят в принципе. На пенсии для одних это продолжение трудовой деятельности, для других - смена профессии, для третьих - возня с внуками... А еще можно придумать общественную деятельность - скажем, сделать свой двор лучшим. Мы завидуем западным пенсионерам, которые путешествуют по миру? Но можно, к примеру, сесть на маршрутку и доехать до усадьбы Огинского в Залесье, а потом рассказать об этом хотя бы в интернете? Да и свое детское хобби можно приспособить. К примеру, я собираю коллекцию фигурок народов мира, хочу потом передать ее какому-то музею, где я мог бы спустя годы проводить экскурсии…

К сожалению, наше общество с советского времени не формирует философию старения. Согласен с нашей соотечественницей, социологом Еленой Гаповой, что постсоветское общество формирует ограниченное число образов пожилого человека: либо работающий «до упора», либо дедушка с клюкой или бабушка в платочке. Если пожилые люди пытаются выйти за эти пределы, то они начинают придумывать себе иные образы, которых нет в нашей палитре, поэтому в глазах окружающих они кажутся вычурными. Но на самом деле, люди хотят быть активными. Разве это плохо?

Профессор Кирилл Прощаев убежден, что наше общество с советского времени не формирует философию старения. Фото: Личный архив

«В ЧЕХИИ ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНО ВОДЯТ В ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ»

- Как человек может освоить философию старения сам?

- Самое простое - уже лет в 35 - 40 отвечать на вопросы о том, какой будет его жизнь и состояние здоровья в 70 лет? Хочет ли человек работать в этом возрасте? А если он перенесет инсульт и станет колясочником, готов ли жить дома и, соответственно, обустроить свой дом? Будут ли дети за ним ухаживать или он заработает на сиделку? А может, решением проблемы станет дом-интернат?

- Люди в возрасте опасаются такой формы, как дом престарелых.

- Нынешний интернат и интернат 20-летней давности - это небо и земля. Не все идеально, но перемены налицо. Что касается страхов, то лично я вырабатываю такое отношение: если человек остался в одиночестве, он немобилен, у него деменция, значит, нужны заместительные формы - это в какой-то степени и ответственность перед родными и близкими.

Другое дело, что эта тема, как и тема ухода из жизни, у нас практически табуирована. Как провести последние дни жизни лежачему человеку? Нам, здоровым и молодым, трудно представить, что человек целый день лежит в ночной одежде и ходит под себя в утку в той же комнате, где спит и принимает пищу… Но почему-то в последние месяцы жизни пожилого человека такая ситуация окружающим вдруг кажется нормальной. Надо предусмотреть возможности перемещать человека в туалет, в отдельное помещение для приема пищи, переодевать лежачего в дневную одежду. Если женщина привыкла красить ногти, ничто не мешает ей иметь хороший маникюр. Ну и что, что это - последний этап жизни?

На стажировке по хосписной помощи в Нидерландах я видел, как 90-летняя женщина, по собственной воле отказавшись от коляски, с трудом перемещается при помощи поручней в столовую - и никто ей не помогает. Но она смогла дойти до столовой. Так сохраняется ее достоинство. А теперь посмотрите на эту картину глазами наших проверок или рядового гражданина.

- А что в наших условиях реально?

- Просвещение с раннего возраста. Возьмем советское тимуровское движение. Переводя пожилого через дорогу, наколов дрова одинокому старому человеку, молодежь исподволь понимала, с какими проблемами можно столкнуться в старости. Чешские коллеги с первого класса водят детей в дом-интернат для пожилых людей, где малыши вырезают какие-то фигурки, помогают готовить. После 3 - 4 класса начинается игровая форма: детей переодевают в пожилых людей: специальные приспособления имитируют катаракту, снижение слуха, ограничение движения. При этом выполняют задания: напиши письмо дочке, налей стакан воды. Кстати, белорусские гериатры проводили такую игру в Новополоцке среди учащихся колледжа. Это очень важно для общества - знать, что представляет собой пожилой человек, каким мы все когда-то станем...

СОВЕТЫ ГЕРИАТРА

Как сохранить здоровье и ясность ума в пожилом возрасте?

- Регулярно проходить диспансеризацию- примерно 80% заболеваний выявляются скринингами.

- Соблюдать «правило светофора» - ежедневно употреблять 400 г цветных хрустящих свежих овощей и фруктов в 5 приемов: яблоки, огурцы, сливы, помидоры, капусту… И только потом сало и драники. Это профилактика избыточного веса, деменции, сахарного диабета II типа.

- Не менее 150 минут в неделю двигаться без перерыва - для начала 10 минут в день. Это профилактика инфаркта, инсульта, диабета II типа, некоторых видов рака. Плюс силовые нагрузки 3 раза в неделю по 30 минут (у каждого свои нормы) для предупреждения саркопении - возрастной потери мышечной массы и сил.

- Хорошая тренировка для мозга - изучение языков, а также одновременное использование разных языков. Повезло тем, кто говорит и по-белорусски, и по-русски.

- Заниматься любимым хобби, собираться по интересам, на экскурсии с другими пожилыми людьми. Но важно, чтобы человек контактировал с людьми разными возрастных категорий.

КСТАТИ

Книги о философии старения

- «Перебои в смерти» нобелевского лауреата Жозе Сарамаго (о том, как люди перестали умирать);

- «Я исповедуюсь» Жауме Кабре (о старении героя, у которого в процессе написания книги развивается болезнь Альцгеймера).