2018-09-04T11:57:33+03:00
Происшествия

Врач о малыше, выпавшем с 7 этажа: «Состояние ребенка стабильное»

Если бы возле подъезда не росли кусты и деревья, ребенок бы не выжил
Алеся ДОБЫШ
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Сейчас состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает. Фото: pixabay.comСейчас состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает. Фото: pixabay.com
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Несчастный случай произошел вечером 2 сентября в многоэтажке на улице Фатина. Следователи выяснили, что примерно в 17.15 мама с годовалым малышом вернулась с прогулки, умыла его и отнесла в зал - там положила его на диван.

На фото квартиры видно, что угловой диван стоит под окном. Женщина отлучилась на кухню, а когда вернулась - увидела, что сына в комнате нет, а окно открыто. Ребенок выпал из окна и получил травмы, ушибы и ссадины, но, к счастью, остался жив. Сейчас мальчик в реанимации детской областной больницы в Могилеве, сообщила представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

- С мальчиком все будет хорошо. Чудом это назвать нельзя: он упал на ветки дерева или кустарника, который растет под окном - это амортизировало его падение, - говорит главврач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско. - Других шансов выжить после падения с седьмого этажа не было. Сейчас состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Сообщения о падении детей из окон появляются в сводках регулярно, и иногда похожие случаи заканчиваются трагедией. По словам педиатра Дмитрия Чеснова, для ребенка не так важна высота падения - малыш может упасть с первого этажа и в траву, но если удар придется на шею, он может получить серьезную травму и пожизненную инвалидность.

Предотвратить беду можно простыми действиями: во-первых, не оставляйте ребенка рядом с окном даже на две минуты - этого достаточно для того, чтобы любознательный малыш залез на подоконник, открыл створку и упал вниз.

Во-вторых, не надейтесь, что москитная сетка удержит ребенка: веса даже годовалого малыша достаточно, чтобы крепления сетки вылетели из оконного проема.

В-третьих, установите запорные механизмы на окнах. Специальные замки блокируют створку так, чтобы окно можно было открыть только на проветривание. Ребенок сам не сможет открыть окно - для этого нужен ключ.

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