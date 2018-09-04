Хозяйка дома в деревне под Вилейкой: «Хотела, чтобы дом выглядел так, будто он стоит уже сто лет»

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-04T15:17:18+03:00

В проекте «Реальный ремонт» мы показываем, как белорусы обустраивают свое жилье [фото]

Просторный деревянный дом с видом на озеро в деревне Кучки Вилейского района в 70 километрах от Минска супруги Павел и Ольга построили примерно 8 лет назад. Но когда смотришь на него, кажется, будто дом возведен еще в царское время. Хозяйка признается - дом должен был органично вписаться в деревенский ландшафт. Поэтому построен он в белорусской классике: из соснового сруба, а крыша не из шифера или металлочерепицы, а из дранки.

Ольга решила сделать просторную веранду с большим круглым столом, качелями, гамаком и кушеткой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вид завораживает!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Изначально я хотела обычный оштукатуренный дом в средиземноморском стиле, но муж настаивал на деревянном. Идея этого дома - такой маленький Евросоюз: мы все живем под одной крышей (в гости приезжают сын пары и мама Ольги. - Авт.), но из каждой комнаты есть отдельный выход. Всего в доме шесть входных дверей, - рассказывает хозяйка.

Верхняя часть стола вращается.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Второй этаж в доме не нужен, гараж - тоже

Площадь дома - 150 квадратных метров, плюс просторная веранда на 112 метров. Проектом и дизайном Ольга занималась сама. До стройки этого дома у семьи была классическая дача, откуда хозяйка вынесла парочку любопытных лайфхаков для будущей стройки.

Из каждой комнаты можно выйти на улицу. Всего в доме 6 входных дверей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Камин красивый и очень хорошо греет. Зимой мы можем находиться в доме с открытым балконом и не переживать, что замерзнешь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Летом у нас жизнь проходит на свежем воздухе, поэтому я решила сделать просторную веранду с большим круглым столом, качелями, гамаком и кушеткой. Решила, что дом не должен быть двухэтажным, ведь наверху мало кто бывает. Также понимала, что здесь не нужен гараж, потому что у нас им никто по назначению не пользуется, - рассказывает Ольга.

Особенное очарование дому придают широкие ступеньки, которые хозяйка использует в качестве зрительских кресел. А лужайка выполняет функцию сцены.

Кабинет на втором этаже. Место вдохновляет для творчества!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Так получилось, что у нас очень дружная деревня: вместе мы отмечаем дни рождения, свадьбы, собираемся на Купалье и другие праздники. У нас есть свой чат в вайбере и даже «мэр». Вот недавно все вместе ездили в Музей Огинского. Каждые выходные мы играем в волейбол всей деревней, а зимой – в хоккей.

Белорусская мебель и американские кресла

Одна из особенностей дома - открытая проводка. Сегодня это один из трендов дизайна, но еще 8 лет назад Ольга прошерстила весь интернет, чтобы найти продавца оборудования.

- Случайно познакомилась с электриком, который занимался открытой проводкой, и у него в запасе были советские изоляторы. Это была очень удачная сделка. Потому что в те времена можно было купить такие изоляторы только итальянской марки и только в Москве - по 5 евро за штуку. Мы бы разорились на изоляторах, - смеется Ольга.

Одна из особенностей дома - открытая проводка. Оказалось, что стоит эта красота недешево.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мебель в доме - белорусская.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Открытая проводка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хотя дом производит эффект «Вау!», хозяйка уверяет, что здесь нет ничего дорого. Мебель практически вся белорусская, куплена в торговом доме «Свислочь». И даже кухня сделана не на заказ - ее хозяйка увидела в магазине. Специально под кухонный гарнитур делали только столешницу из белой плитки. Необычное и стильное решение.

В гостиной есть два американских кресла, люстра из турецкой лавки и дорогой чешский камин, который стоил 5000 долларов.

Кухню Ольга купила готовую. Но дизайн столешницы придумала сама.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяйка декорировала кухонные шкафчики съедобными макаронами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие эксклюзивные и необычные вещи в доме - подарки семье. Например, тканый коврик Владимира Цеслера, СD-плеер а-ля времен алхимиков или промышленный штопор. При этом Ольга умело сочетает дорогие вещи с покупками из супермаркета, универмага или заправки. Стройка заняла два года, и еще несколько лет дом потихоньку доделывали: например, вторую ванную комнату сделали на третий год, кабинет мужа - еще позже.- Камин красивый и очень хорошо греет. Зимой мы можем находиться в доме с открытым балконом и не переживать, что замерзнем.

В доме две ванные комнаты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ?

- Не могу сказать, сколько средств ушло на стройку дома. Когда мы дошли до отметки, от которой становится дурно, просто перестали считать, - говорит хозяйка.

Мы узнали, во сколько обошлись некоторые предметы интерьера:

Камин - $5000

Деревянный стол на веранде - $150

Кухня - $3000

Деревянные стеллажи - по $30

Два американских кресла - $1600

Турецкая люстра - $600

Американские кресла - невероятно удобные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Керамические петуха приехали из Вильнюса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вот такой необычный CD-плеер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люстру Ольга привезла из Турции. Стоила она примерно 600 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Профессиональный штопор семье подарили друзья.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Терраса в доме 112 квадратных метров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ступеньки используют как зрительские кресла.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гостевой домик построен в том же стиле.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Домашнему питомцу Конану здесь раздолье.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И еще фото Конана - обаятельный пес!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга, говорит, что в их деревне Кучки дружат все.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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