Эксперт о повышении минимальной зарплаты: «Это может быть вредно для частного сектора»

СЕГОДНЯ 12:37 2018-09-04T14:17:39+03:00

Минимальную зарплату хотят повышать чаще, но, по мнению экспертов, это может плохо повлиять на частный сектор. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Чиновники хотят индексировать зарплату не раз в квартал, а раз в год

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Правительство рассказало о своих планах по повышению зарплат в стране. С 1 сентября у некоторых категорий медиков и педагогов выросли тарифные ставки и оклады, а с 1 октября вырастет тарифная ставка первого разряда, от которой зависят зарплаты бюджетников. Но и это еще не все. Премьер-министр Сергей Румас рассказал о том, что правительство планирует чаще повышать минимальную зарплату.

- Не секрет, что в некоторых отраслях сегодня заработная плата составляет 200 долларов, а то и менее. Поэтому мы готовим предложения, чтобы подтянуть по заработной плате низкооплачиваемые слои населения, - цитирует belta.by Сергея Румаса.

Сейчас минималку индексируют раз в год, 1 января. Теперь же правительство хочет делать это раз в квартал. Но предложение сначала должен рассмотреть и одобрить президент.

В этом году минималка составляет 305 рублей. Это та сумма, меньше которой платить вам не имеют права, если вы работаете на полную ставку. Оклад может быть и меньше, но в таком случае наниматель обязан доплатить, чтобы итоговая сумма получилась не меньше тех самых 305 рублей. Кстати, среди всех наших соседей минималка ниже только в Украине (см. инфографику). А в европейских странах она нередко и гораздо выше нашей средней: в Германии - 1360 евро, во Франции - 1498…

- Высокая минимальная зарплата - это не всегда хорошо, - комментирует Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. - В США или Западной Европе само ее существование скорее вредит, потому что в условиях равной конкуренции наниматель всегда будет платить работнику примерно столько, сколько он производит. Если будет платить меньше - человек уйдет к другому нанимателю, если больше - прогорит. Недавние исследования показали, что повышение минимальной зарплаты может привести к безработице. Если человек в час зарабатывает 10 рублей, а по закону платить ему нужно 15, то такой бизнес никогда не откроется - он будет невыгодным. Второе возможное последствие - повышение цен. Тогда более высокую зарплату работникам фактически будут обеспечивать покупатели. Причем в первую очередь инфляция скажется на дешевых товарах, которые покупают малообеспеченные люди с той самой минимальной зарплатой. В Европе высокие минимальные зарплаты приводят и к росту цен, и к безработице, особенно среди наименее продуктивных слоев населения - например, молодежи. Нанимателю выгоднее нанять меньше человек и больше их нагрузить или вообще автоматизировать производство. Но в Беларуси другая ситуация. Здесь неконкурентная среда: значительная часть людей работает на работодателя-монополиста в лице государства, и выравнивать зарплату некому. Тем не менее для частного сектора слишком резкий рост минимальной зарплаты, скорее всего, окажется вредным

А КАК У НИХ?

- В России минимальный размер оплаты труда сейчас равен 11 000 российских рублей (чуть больше 341 белорусского рубля). Регионы могут устанавливать собственную минималку, но она не должна быть ниже федеральной. Например, в Москве и Московской области это 18 742 российских рубля (почти 574 белорусских), а в Санкт-Петербурге - 17 000 рублей (520 белорусских).

- В Украине минимальная зарплата с начала этого года выросла до 3723 гривен (274 рубля). Но до конца года власти обещают поднять ее до 4200 гривен (почти 310 рублей).

- В Литве минимальная зарплата составляет 400 евро (973 рубля). Это одна из самых низких минималок в Евросоюзе, меньше платят только в Болгарии - 510 левов (634 рубля).

- В Латвии минимальная зарплата - 430 евро (1046 рублей).

- В Польше в этом году минималка составляет 2100 злотых (1190 рублей).