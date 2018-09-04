2018-09-04T14:17:39+03:00
Экономика

Эксперт о повышении минимальной зарплаты: «Это может быть вредно для частного сектора»

Чиновники хотят индексировать зарплату не раз в квартал, а раз в год
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Минимальную зарплату хотят повышать чаще, но, по мнению экспертов, это может плохо повлиять на частный сектор.Минимальную зарплату хотят повышать чаще, но, по мнению экспертов, это может плохо повлиять на частный сектор.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Правительство рассказало о своих планах по повышению зарплат в стране. С 1 сентября у некоторых категорий медиков и педагогов выросли тарифные ставки и оклады, а с 1 октября вырастет тарифная ставка первого разряда, от которой зависят зарплаты бюджетников. Но и это еще не все. Премьер-министр Сергей Румас рассказал о том, что правительство планирует чаще повышать минимальную зарплату.

- Не секрет, что в некоторых отраслях сегодня заработная плата составляет 200 долларов, а то и менее. Поэтому мы готовим предложения, чтобы подтянуть по заработной плате низкооплачиваемые слои населения, - цитирует belta.by Сергея Румаса.

Сейчас минималку индексируют раз в год, 1 января. Теперь же правительство хочет делать это раз в квартал. Но предложение сначала должен рассмотреть и одобрить президент.

В этом году минималка составляет 305 рублей. Это та сумма, меньше которой платить вам не имеют права, если вы работаете на полную ставку. Оклад может быть и меньше, но в таком случае наниматель обязан доплатить, чтобы итоговая сумма получилась не меньше тех самых 305 рублей. Кстати, среди всех наших соседей минималка ниже только в Украине (см. инфографику). А в европейских странах она нередко и гораздо выше нашей средней: в Германии - 1360 евро, во Франции - 1498…

- Высокая минимальная зарплата - это не всегда хорошо, - комментирует Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. - В США или Западной Европе само ее существование скорее вредит, потому что в условиях равной конкуренции наниматель всегда будет платить работнику примерно столько, сколько он производит. Если будет платить меньше - человек уйдет к другому нанимателю, если больше - прогорит. Недавние исследования показали, что повышение минимальной зарплаты может привести к безработице. Если человек в час зарабатывает 10 рублей, а по закону платить ему нужно 15, то такой бизнес никогда не откроется - он будет невыгодным. Второе возможное последствие - повышение цен. Тогда более высокую зарплату работникам фактически будут обеспечивать покупатели. Причем в первую очередь инфляция скажется на дешевых товарах, которые покупают малообеспеченные люди с той самой минимальной зарплатой. В Европе высокие минимальные зарплаты приводят и к росту цен, и к безработице, особенно среди наименее продуктивных слоев населения - например, молодежи. Нанимателю выгоднее нанять меньше человек и больше их нагрузить или вообще автоматизировать производство. Но в Беларуси другая ситуация. Здесь неконкурентная среда: значительная часть людей работает на работодателя-монополиста в лице государства, и выравнивать зарплату некому. Тем не менее для частного сектора слишком резкий рост минимальной зарплаты, скорее всего, окажется вредным

А КАК У НИХ?

- В России минимальный размер оплаты труда сейчас равен 11 000 российских рублей (чуть больше 341 белорусского рубля). Регионы могут устанавливать собственную минималку, но она не должна быть ниже федеральной. Например, в Москве и Московской области это 18 742 российских рубля (почти 574 белорусских), а в Санкт-Петербурге - 17 000 рублей (520 белорусских).

- В Украине минимальная зарплата с начала этого года выросла до 3723 гривен (274 рубля). Но до конца года власти обещают поднять ее до 4200 гривен (почти 310 рублей).

- В Литве минимальная зарплата составляет 400 евро (973 рубля). Это одна из самых низких минималок в Евросоюзе, меньше платят только в Болгарии - 510 левов (634 рубля).

- В Латвии минимальная зарплата - 430 евро (1046 рублей).

- В Польше в этом году минималка составляет 2100 злотых (1190 рублей).

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