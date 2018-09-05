Вдова Руслана Салея Бетэн: Я бы очень хотела, чтобы дети Руслана встретились со своей белорусской бабушкой

7 сентября 2018 года - семь лет без Руслана Салея. Знаменитый капитан белорусской хоккейной сборной погиб во время крушения самолета под Ярославлем. Руслан летел в Минск в составе ярославского «Локомотива», чтобы сыграть против минского «Динамо». Не набрав нужной высоты, самолет рухнул в километре от аэродрома. Тогда в катастрофе погибли 44 человека - вся хоккейная команда и экипаж, выжил только инженер по авиационному обслуживанию…

Через год после трагедии вдова Руслана Бетэн вместе с детьми прилетела в Беларусь. Тогда же, в 2012 году, в интервью «Комсомолке» она рассказала, что вместе с детьми приняла православие в минской церкви, чтобы быть ближе к Руслану. И обещала каждый год приезжать из Америки на могилу мужа. С тех пор прошло шесть лет, Бетэн не прилетела ни разу. Почему - не может понять даже мама Руслана, которая видит внуков только на фото невестки в соцсетях.

Руслан и Бетэн с двумя старшими детьми - Алексис и Сандро. Фото: личный архив

Мама Руслана Салея Тамара Гавриловна: Очень хочу увидеть внуков!

Тамара Гавриловна последний год живет в новом доме под Минском, в Ратомке (через год после гибели сына умер от инфаркта отец Руслана. - Ред.). Вокруг дома - сад и огород, которые помогают отвлекаться от грустных мыслей о погибшем младшем сыне. Тамара Гавриловна была самой ярой болельщицей сына с малых лет, именно у нее он просил совета. В просторной гостиной повсюду фотографии Руслана и его американской семьи - жены Бетэн, дочки Алексис, сына Сандро и дочери Эйвы.

- Я очень хочу увидеть внуков. Все говорят, что младшая Эйва - моя копия, к сожалению, когда Руслан погиб, ей было всего полтора года, она вряд ли помнит папу. Я очень скучаю по внукам, переживаю - чем могу им помочь? Дай бог сил и выдержки Бетэн, мы не знаем, насколько тяжело ей. А она и не жалуется - в последние годы наше общение сошло на нет. Если раньше еще общались в скайпе на смеси русского и английского, то сейчас и этого нет. Между нами языковой барьер: я не знаю английского, Бетэн - русского. Я просила Бетэн учить детей русскому языку, она обещала. Но знаю, что они почему-то учат испанский. В прошлом году Вадим (старший брат Руслана. - Ред.) ездил в Америку, просил Бетэн о встрече с племянниками. Они виделись в кафе, посидели, поговорили и разъехались.

- Когда Руслан играл в НХЛ, я каждую игру садилась перед телевизором, и все знали - маму трогать нельзя, - рассказывает Тамара Гавриловна. Фото: личный архив

Знаете, семь лет прошло с гибели Руслана, а как будто было вчера - не могу сдержать слез… Семь было его числом. Семерка в дате рождения - 2.11.1974, 7 января 1992 года сын перешел из гродненского «Немана» в минское «Динамо», 7 октября 1996 года - дебют в НХЛ, 171 балл в 777 матчах, 917 игр в НХЛ. 7 сентября 2011 года - самая черная семерка Руслана, день авиакатастрофы в Ярославле… Время не вылечило мою боль, она постоянно со мной. Стараюсь заглушать ее физической нагрузкой - заботой о доме, огороде, грядках... И мыслями о внуках.

Руслан (в центре) с отцом и братом. Фото: личный архив

Бетэн САЛЕЙ: «У меня не было мужчин после Руслана»

С последнего интервью Бетэн «Комсомолке» прошло шесть лет. С тех пор она не общалась с прессой, минимизировала общение и с родными Руслана. Молчание многие интерпретировали и домысливали по-своему. В канун седьмой годовщины гибели мужа Бетэн Салей через соцсети ответила на вопросы «Комсомолки».

- Бетэн, в последнем интервью вы обещали нашим читателям приезжать на могилу Руслана каждый год, привозить детей на родину отца. Что изменилось?

- Я не могу рассказать, почему больше не приезжаю, это личное. Я действительно с самого начала это планировала и очень хотела бы приехать. Но в конце моего последнего приезда (через год после гибели Руслана, в 2012 году. - Ред.) произошло несколько болезненных эпизодов - некоторые люди дали понять, что не рады мне. Грустно, ведь могила Руслана там, и я очень хотела бы приехать и навестить его. И я была бы очень рада, чтобы дети встретились с бабушкой, мамой Руслана. Я действительно совсем не могу углубляться в детали относительно своего решения, но я морально просто не готова вернуться после того, что случилось в прошлый раз.

Бетэн с детьми через 7 лет после гибели мужа (с Алексис, Эйвой и Сандро). Фото: личный архив

- Бетэн, сожалею, что вам причинили боль. Недавно я была дома у Тамары Гавриловны, мамы Руслана. Мы разговаривали, она переживает, что не может общаться с вами, с внуками. Ни лично, ни по интернету. Она сказала, что очень хочет повидать внуков, но видит их фотографии только в вашем Фейсбуке. Она не понимает, почему вы не хотите общаться?

- Не проходит и дня, чтобы я не думала о Руслане. Я живу в том же доме, в котором мы жили с ним, на стенах висят свадебные фотографии… Я ничего не трогала в его кабинете. Там все так же стоят на полках его награды, там хранятся его коньки и коробка с тем, что обнаружили после авиакатастрофы. Его семья знает, почему я не приезжаю, и это все, что надо сказать. Сейчас я занята тремя детьми, я воспитываю их одна. Я знаю, что Руслан гордился бы мной, мне не нужно никому ничего доказывать.

Бетэн Салей с детьми. Фото: личный архив

- Некоторое время назад старший брат Руслана Вадим приезжал в Америку. Ехал из другого города, чтобы встретиться с вами и своими племянниками. В итоге встреча в кафе длилась около часа - почему так мало пообщались?

Бетэн на этот вопрос не ответила, позже написала следующее:

- Я всегда готова принять Тамару - на любое время, на какое она бы захотела приехать. Не уверена, что она знает об этом, я не могу знать наверняка, что ей передают и как переводят, потому что мы не говорим на одном языке. Но я люблю ее и никогда не говорила и никогда не скажу о ней и семье Руслана ничего плохого. Я все еще люблю Руслана всем сердцем и всегда буду любить. Никто и никогда не сможет занять его место. Он единственный мужчина, которого я когда-либо любила. Я никогда его не забуду, и он всегда будет частью моей семьи и наших детей.

Руслан и Бетэн расписались на Гавайях без лишней шумихи. Фото: личный архив

- Какие сейчас дети Руслана: как учатся, чем увлекаются, о чем мечтают?

- Алексис все еще играет в теннис, немного - в волейбол. Она учит испанский в школе, потому что школы США предлагают два языка на выбор - испанский или французский. Я очень хотела бы, чтобы они могли говорить по-русски! Сандро играет в баскетбол. Он очень ему нравится. Он перепробовал, кажется, все виды спорта, но понравился баскетбол. Я пыталась удержать его на занятиях хоккеем, но ему совсем не понравилось, поэтому он не старался прилагать усилия и хорошо играть. Эйве очень нравится играть в теннис. Мои дети хорошо учатся, в школе им ставят довольно высокие оценки, учителя хорошо о них отзываются.

- В нашем прошлом интервью вы говорили, что труднее всего представить свою жизнь дальше - «ведь еще прошлым летом мы с Русланом были счастливы и строили планы». Из чего сегодня складывается ваша жизнь? Возможно, вы вышли замуж, именно так восприняли ваше решение не приезжать некоторые белорусы.

- У меня не было мужчин после Руслана, и у меня нет сегодня планов снова выходить замуж. Я надеюсь, что все те люди в Беларуси, которые помнят Руслана, поймут и будут уважать решения, которые я приняла для своей семьи. Я люблю Руслана, и я буду любить и уважать его семью так же, как любила и уважала его. Я всегда буду уважительно относиться к ним, я буду честной и заботливой, несмотря ни на что. Жизнь - это путешествие, и я все еще пытаюсь понять, куда я двигаюсь, но при этом концентрируюсь на самом важном для меня - на моих детях. Я знаю, что Руслан гордится мной. Он всегда называл меня суперженщиной, потому что я заботилась о детях без какой-либо посторонней помощи, и я все еще так живу. Все, чего я когда-либо хотела в жизни - это быть его женой и матерью его детей. Я снова бы сделала это и выбрала бы его, даже если бы знала, что все это не навсегда. Потому что годы, которые мы провели вместе, были лучшими в моей жизни, и я буду всегда благодарна ему за время, проведенное рядом с ним.

Бетэн Салей: "Я люблю Руслана, и я буду любить и уважать его семью так же, как любила и уважала его". Фото: личный архив

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Я думал, Руслан вырастет в хорошего тренера…»

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко в начале 90-х тренировал минское «Динамо». Он одним из первых заметил неординарность Руслана и предложил перейти к нему из гродненского «Немана».

- Андрей Михайлович, мама Руслана рассказала, что именно вы дали ему путевку в большой хоккей. Чем запомнился тот Руслан?

- Руслан Салей остался в памяти каждого болельщика, а в моей - особенно. В 1993 году я, тогда еще молодой тренер, делал первые шаги в профессии. Обращал внимание на перспективных хоккеистов, одним из них был Руслан. Меня подкупило то, что он оказался не только настоящим профессионалом, но и очень порядочным, ответственным человеком. Подкупало, что у него была цель - достичь результата. И самое важное для хоккеиста - у него был спортивный, «злой» характер. Когда мы стали работать, я увидел, что парень очень сильно прогрессирует, хочет развиваться. Я ему много доверял играть.

Руслан увлекся хоккеем еще в школьные годы. Фото: личный архив

- По сути, вы тогда выбирали из обычных мальчишек - как заметить, кто перспективный?

- Когда я начал тренировать минское «Динамо», мне подсказали: «Обратите внимание на Салея». Руслан был воспитанником хоккейной школы «Юность», играл в Гродно. Я понаблюдал за ним, и он мне понравился. И всегда нравился, не зря он достиг такого успеха в хоккее, его все любили.

Руслан выделялся на поле своим катанием и самоотверженностью. Он был качественным защитником, таких мало. Мог играть в две стороны: хорошо обороняться и хорошо сыграть в атаке. Был очень надежным. С ним можно было спокойно идти в разведку. Эрудированный, всегда открыт для общения - с ним приятно было обсудить любые темы. И еще мне в нем нравилось, что он очень дисциплинированный, я сразу заметил, как основательно и профессионально он ко всему подходил. Вскоре руководство оценило вклад Руслана, и за преданность, отношение к делу ему, как одному из самых успешных игроков, подарили вишневую девятку «Жигули». Это была его первая машина.

- Какой случай с участием Руслана вспоминается сегодня чаще всего?

- Тот случай помнят многие - Руслан попался на допинге (Салей объяснял, что лечился от гриппа, поэтому лекарство попало в организм. - Ред.). Его дисквалифицировали на два года, и многие на его месте сломались бы. Он был на пике, только стал расти - и мы поняли, что парня надо выручать. Иначе сломает и спортивную карьеру, и жизнь. И мы через агента Олега Полякова, царствие ему небесное, отправили Руслана в Канаду. Надо отдать должное Руслану. Мы все гадали - сложится ли? Чтобы попасть в НХЛ - об этом еще рано было думать, параметры отбора невероятно жесткие. Поэтому объяснили ему: хочешь - езжай, чтобы не потерять время, начнем с низшей лиги, а там видно будет. И он поехал, но не затерялся, вырос, показал себя. И начал играть в НХЛ.

Руслану Салею, погибшему в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года (слева - фото с места трагедии), было 36 лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ / личный архив

- Правда, что у Руслана было невероятное чувство юмора?

- Да, мы любили с ним пошутить. Он и в команде всегда шутил, его чувство юмора особенно помогало, когда процесс игры был чересчур напряженный. Тяжелая работа, сильнейшее напряжение, а он мог снять его своей шуткой. В профессии у него был очень системный, зрелый подход - я думал, что Руслан вырастет в хорошего тренера. Для этого у него были и лидерские качества - он мог повести за собой народ: и пошутить мог, и правильно спросить, и поддержать в нужную минуту. Руслан был очень ответственный и надежный. Для мужчины это главное качество…

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