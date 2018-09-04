«Важно, что есть орнамент». Сборная Беларуси представила новую игровую форму

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-04T15:13:53+03:00

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8 сентября спустя шесть лет национальная сборная Беларуси по футболу проведет официальный матч в Минске. Это будет стартовый матч в Лиге наций, новой турнире УЕФА (подробнее о схеме читайте здесь). В соперниках – Сан-Марино.

Команда и болельщики на презентации формы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник состоялась презентантами новой экипировки команды, которую специально для сборной Беларусь изготовила компания «Macron», учитывая все пожелания. В такой линейке экипироваки команды будет выступать до 2020 года. С сегодняшнего оригинальную игровую форму можно купить за 99.90 рублей в магазине Мacron, также доступна услуга нанесения номера и фамилии.

Презентация прошла на площадке возле художественного музея. Он и расположен возле стадиона «Динамо», и в концепции формы – аутентичные символы Беларуси. Сама форма, как обычно, вызовет разные дискуссии и мнения, но презентация выглядела монументально.

В этот вечер возле музея все дышало футболом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболисты вместе с болельщиками оценили новую линейку атрибутики «белых крылаў», разработанную и презентованную АБФФ совместно с магазином «Symbal.by» и культурной площадкой «Арт Сядзiба».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Официальную церемонию предваряли выступление уличного театра и популярной группы Shuma, которая раскачивала своими этно-битами болельщиков и любопытствующих.

Новая форма сборной Беларуси по футболу.

Shuma раскачивает публику.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кому-то посчастливилось смотреть презентацию формы из собственного балкона, от отрываясь от нарезки салата.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда футболисты появились у подножья музея, все их приветствовали, словно только что забили мяч. Затем каждый мог сделать селфи с игроками и взять автограф.

Игорь Шитов и Павел Нехайчик хорошо раздают не только передачи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Антон Сарока - один из немногих легионеров из дальнего зарубежья.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Риос доволен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Гутор с семьей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер сборной Игорь Криушенко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Маевский был нарасхват, но мастерски успевал позировать для фото, раздавать автографы и отвечать на наши вопросы.

- Как вам новая форма?

- Цветовые решения примерно такие же, как были раньше. Качество отличное, хорошо сидит на теле. С ребятами успели переговорить, хорошо отзываются. Здорово, что есть вкрапление орнамента и национальной символики. Как видите, орнамент на форме сбоку, есть даже на гетрах. Видно на форме и эдакое тиснение. На мой взгляд, важно, чтобы были такие элементы. Это и стильно, и аутентично. Все-таки мы играем за национальную сборную, на форме кроме герба должны быть и другие национальные элементы.

Презентация прошла на площадке возле художественного музея.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Находите символизм в том, что новую форму презентовали накануне старта нового турнира? Новые надежды…

- Конечно. Главное оправдать надежды на новых полях. Верю, что все будет хорошо.

- Презентация формы проходила в Национальном художественном музее. Когда до этого бывали в подобных местах?

- Не так давно, когда бывал в Италии во время отдыха. Жаль не так много свободного время для таких мероприятий, в основном во время отпуска. Например, в Москве посетил спектакль «Щелкунчик» в Большом театре, очень понравилось.

- Кажется, в сборной вы главный любитель искусства и культуры.

- Не знаю… Думаю, многие ребята увлекаются, просто многие не говорят об этом.

- Сейчас в музее успели что-нибудь посмотреть?

- Совсем чуть-чуть. Многое заинтересовало, надо будет потом прийти, чтобы обстоятельно и детально ознакомиться.

- Что из книг за последнее время впечатлило?

- Последнее что прочитал – «Дети капитана Гранта». Еще из недавнего – «Гордость и предубеждение», «Американская трагедия» Драйзера, очень интересно, только концовка расстроила, надеялся, что все закончится хорошо… Сейчас читаю «Психология победителей».

Иван Маевский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это пригодится. Ближайший соперник Сан-Марино. Какой будет сценарий матча? Припаркуют «автобус» и будут биться?

- Пока сложно говорить… Тренеры разберут манеру соперника. Но в любом случае будет отталкиваться от своей игры. Все понимают, что первая игра дома – надо побеждать, набирать три очка.

Карточки для автографов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч Беларусь - Сан-Марино пройдет 8 сентября на стадионе Динамо. Начало в 19.00, билеты от 1,5 до 3,9 рубля. Игорь Криушенко вас ждет.