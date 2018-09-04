2018-09-04T15:11:36+03:00
Звезды

Белорусское кино увидят в Китае и Северной Корее

О том, какие планы у киностудии «Беларусьфильм» рассказал ее гендиректор Владимир Карачевский.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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После капитального ремонта на киностудию приятно смотреть!После капитального ремонта на киностудию приятно смотреть!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Я влюблен в киностудию, и мне жутко интересно сделать ее перспективной, востребованной, нужной стране и зрителям, - сказал Владимир Карачевский. В кресле гендиректора «Беларусьфильма» он всего полгода, но итоги его работы можно наблюдать уже сейчас. Выглядеть киностудия стала куда более презентабельно. Начали развиваться новые направления и виды бизнеса для того, чтобы она стала, наконец, приносить прибыль.

Владимир Карачевский в должности гендиректора киностудии пока всего полгода - но результаты уже видны. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Владимир Карачевский в должности гендиректора киностудии пока всего полгода - но результаты уже видны.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Выяснилось, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы показать порядка 10 белорусских фильмов в Китае. Согласие получено – обсуждается лишь вопрос цены.

- С одной из крупнейших компаний China Film Group Corporation мы уже подписали договор о подготовке к продаже фильма «Тум-Паби-Дум». Самое приятное, что они готовы купить его за фиксированную цену. Хотим, чтобы для нас это было максимально выгодно, - сказал Карачевский. - Обсуждается возможность снять совместный белорусско-китайский фильм, скорее всего, это будет аполитичное легкое кино о любви. Кроме того, Северная Корея заинтересовалась белорусским кино и готово взять два наших фильма на свой фестиваль. Переговоры с Казахстаном и Польшей переходят уже в практическую плоскость, идет работа над сценариями. Рассматриваем возможность показать наше кино в Средней Азии и Закавказье. То есть мы решили обратить внимание на те регионы, с которыми раньше мало сотрудничали в области кино.

Сюртучок Буратино, который хранится на киностудии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сюртучок Буратино, который хранится на киностудииФото: Павел МАРТИНЧИК

Еще предыдущий директор киностудии рассказывал о том, что есть идея водить по «Беларусьфильму» экскурсии. Желающие смогут увидеть накидку Лисы Алисы, сюртучек Буратино и наряд Анастасии Слуцкой. Владимир Карачевский пообещал, что уже в ноябре, к фестивалю «Лiстапад» идея кинотуризма станет реальностью. Причем в экскурсию включат также места города, где снимались знаковые фильмы, а также посещение Музея истории кино, в котором туристам расскажут о самых первых белорусских картинах.

Шуба Лисы Алисы из фильма "Приключения Буратино" Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Шуба Лисы Алисы из фильма "Приключения Буратино"Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кроме того, кинотеатр «Пионер» станет домом белорусского кино. В определенные дни там начнут показывать лучшие белорусские фильмы. Уже 19 сентября состоится первый просмотр – фильм Валерия Рубинчика «Дикая охота короля Стаха». Дальше покажут «Альпийскую балладу», «Иди и смотри» и другие фильмы. Это будут не просто кинопоказы, но и встречи с создателями кино (если будет такая возможность, конечно, ведь некоторые фильмы снимались давно), обсуждение после сеансов. Обещали, что билеты будут стоить очень демократично.

Директор Музея истории кино Игорь Авдеев Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Директор Музея истории кино Игорь АвдеевФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А еще осенью появится обновленный сайт киностудии.

Что касается нового белорусского кино – сейчас в производстве фильм о Янке Купале. Летом были съемки уходящей натуры, снимали героя в детстве. Ближе к зиме группа переместятся в павильоны киностудии. Сейчас проходит кастинг актеров на главные роли – но кто именно сыграет Янку Купалу во взрослом возрасте, на киностудии пока не раскрывают.

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