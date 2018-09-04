Лукашенко – главе МИД Макею: Экономика - это приоритет номер один

СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-04T17:29:47+03:00

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4 сентября Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея.

- Первый и основной вопрос - это анализ внешнеэкономической деятельности. Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься, - сказал белорусский президент. - Я уже говорил, что экономика - это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует.

Второй вопрос - график контактов на высшем уровне.

- Это касается президента - на оставшийся промежуток этого года. Основные мероприятия внутри страны и с выездом за пределы. Мы тоже договаривались, что это должно быть систематизировано и мне доложено по всем мероприятиям, - сказал он.

Владимир Макей доложил, что за первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%.

- Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка - от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция, - сказал министр, его слова приводит belta.by.

После встречи Владимир Макей рассказал журналистам о трудностях.

- К сожалению, в течение года происходит снижение динамики роста экспорта. Доля высокотехнологичных товаров в общем экспорте нашей продукции остается невысокой - 2,5% в целом и менее 1% на рынках ЕС, - сказал он.

Пока не удалось достигнуть диверсификации экспорта в пропорции по одной трети на рынках стран ЕС, ЕАЭС и стран дальней дуги.

Так же во время встречи министр доложил президенту о кандидатурах на пост посла Беларуси в России.

- Какие-то кандидатуры президент оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами, - сказал министр.

Напомним, предыдущий посол в России Игорь Петришенко недавно стал вице-премьером. В скором времени в Беларуси приедет новый посол России Михаил Бабич. Помимо этой должности, он назначен и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.