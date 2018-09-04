2018-09-04T17:29:47+03:00
Политика

Лукашенко – главе МИД Макею: Экономика - это приоритет номер один

Президент поручил еще подумать над кандидатурами посла в Россию
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Президент обсудил с главой МИД график зарубежных поездок. Фото: president.gov.byПрезидент обсудил с главой МИД график зарубежных поездок. Фото: president.gov.by
Изменить размер текста:

4 сентября Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея.

- Первый и основной вопрос - это анализ внешнеэкономической деятельности. Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься, - сказал белорусский президент. - Я уже говорил, что экономика - это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует.

Второй вопрос - график контактов на высшем уровне.

- Это касается президента - на оставшийся промежуток этого года. Основные мероприятия внутри страны и с выездом за пределы. Мы тоже договаривались, что это должно быть систематизировано и мне доложено по всем мероприятиям, - сказал он.

Владимир Макей доложил, что за первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%.

- Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка - от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция, - сказал министр, его слова приводит belta.by.

После встречи Владимир Макей рассказал журналистам о трудностях.

- К сожалению, в течение года происходит снижение динамики роста экспорта. Доля высокотехнологичных товаров в общем экспорте нашей продукции остается невысокой - 2,5% в целом и менее 1% на рынках ЕС, - сказал он.

Пока не удалось достигнуть диверсификации экспорта в пропорции по одной трети на рынках стран ЕС, ЕАЭС и стран дальней дуги.

Так же во время встречи министр доложил президенту о кандидатурах на пост посла Беларуси в России.

- Какие-то кандидатуры президент оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами, - сказал министр.

Напомним, предыдущий посол в России Игорь Петришенко недавно стал вице-премьером. В скором времени в Беларуси приедет новый посол России Михаил Бабич. Помимо этой должности, он назначен и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Под Малоритой пьяный велосипедист попал под колеса грузовика
Белорус с помощью ДНК-теста спустя 35 лет нашел дочь в России
Грузовик со свиньями врезался в дерево
Кремль готовится к визиту Путина в Могилев
Билборд с Некляевым провисел в Минске несколько часов, за компанию убрали и Жигамонта
В Гомеле за вымогательство задержали бывшего участника банды Морозова
В Пинске два дня искали тело утонувшего рыбака
В Быховской больнице наказали должностных лиц за то, что недокармливали пациентов
В Минске пройдет Ночь летучих мышей
Упал с дерева, выпал из окна, съела ловушку для тараканов… За неделю - шесть несчастных случаев с детьми
В Беларуси в 2017 году восемь девочек, которым еще не исполнилось 15 лет, сделали аборт
В Барановичах осудили мужчину, который после аварии оставил погибшую дочь в машине и скрылся с места ДТП
Мужчина попал под поезд и погиб
Ночью молния разрушила дом в Браславском районе
Пастух-подросток и 170 коров нарушили украинско-белорусскую границу
Жителя Минска поймали, когда он делал закладки
Квартиру от «Евроопт» разыграет депутат Вадим Девятовский
Арина Соболенко уступила Осаке и покинула US Open
Председатель «Белнефтехим»: ограничение поставок российских нефтепродуктов снизит конкурентность белорусских предприятий
СК: ревнивец сообщил о заминировании отеля под Гродно, где находилась его супруга
«Динамо» стартовало в сезоне КХЛ с поражения от «Ак Барса»
Мозырcкий живодер резал живых котят на камеру и выкладывал видеоролики в интернет
В Лунинце в подвале многоэтажки мужчина обустроил нарколабораторию
В Вилейке к трем годам условно приговорили женщину, у которой в ДТП умер сын
НАН: в Беларуси разрешено выращивать ГМО-растения, но аграрии их пока не растят
От арбалета до автомата Калашникова: у витеблянина дома обнаружили склад боеприпасов
Румынский математик выиграл миллионы долларов в лотерею, не нарушая закон
Лобовое столкновение в Жлобине: водитель погиб, 5-летний ребенок в больнице