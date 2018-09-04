«Коржич находился в группе риска по трем факторам»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-04T15:50:39+03:00

По мнению Чернецкого, солдата «потеряли», потому что командир роты Суковенко не проводил ежедневную сверку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такими факторами военные посчитали употребление спиртных напитков отцом, воспитание мамой и бабушкой и приводы в милицию за нарушение ПДД

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Во вторник, 4 сентября, в суде давали показания экс-начальник 3-й школы, в которой служил Коржич, и экс-начальник учебного центра в Печах. Они говорили о том, что ничего не знали о взятках, поборах и отжиманиях после отбоя, а также что у Коржича, возможно, были какие-то предпосылки, проблемы.

Со Светланой Николаевной, мамой Александра Коржича, Константин Чернецкий, тогда начальник 3-й школы 72-го учебного центра в Печах, встретился на следующий день после того, как нашли тело солдата.

- Мы встретились в общежитии. Я подошел, выразил соболезнования, а потом слушал то, что говорит мама. Минут 40, наверное, разговаривали. Со слов матери я впервые узнал о каких-то поборах. Она говорила, что у сына карточка была, а когда его нашли, карточки не было при нем. Вспоминала какого-то прапорщика.

Адвокат мамы Коржича спросила у Чернецкого, докладывали ли ему как начальнику учебного центра о солдатах, которые находятся на лечении с психическим расстройством, и уточнила, какие действия в таких случаях предпринимали.

- Такие случаи были. Военнослужащие увольнялись, если диагноз подтверждался, либо направлялись на обследование. Вообще у нас есть такое понятие, как группа риска: туда входило достаточно много военнослужащих. Коржич, кстати, тоже состоял в группе риска по трем факторам: систематическое употребление спиртных напитков отцом, второй - он воспитывался мамой и бабушкой, и третий фактор - приводы в милицию за нарушение ПДД.

Свидетель поясняет, что в группу риска солдат включали еще до того, как молодые люди приступят к службе: психологи делали это на основании анкет новобранцев.

По мнению Чернецкого, солдата «потеряли», потому что командир роты Суковенко не проводил ежедневную сверку.

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