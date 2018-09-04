2018-09-04T17:29:47+03:00
Минск

Здание на Октябрьской площади и «Газпромцентр» достроят в 2020 году, а комплекс на месте ВДНХ в 2021-м

Сам выставочный центр тоже собираются отстроить заново, но где, в каком виде и за какие деньги – пока неизвестно
Ольга ШЕСТАКОВА
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Как развивается Минск?Как развивается Минск?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Накануне Дня города чиновники рассказали, как развивается Минск. Если вкратце, то по цифрам все хорошо: второй год растет промышленность и экспорт услуг, в столицу приходит все больше инвестиций.

Но насущный вопрос для промышленного города – это сносы, стройки и вынос предприятий за его черту. В столице есть несколько строек, судьба которых волнует практически всех.

- На Октябрьской площади в настоящее время предусмотрено строительство многофункционального комплекса, завершение строительства - в 2020 году, - кратко ответила зампредседателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей. Напомним, на месте бывшего здания Музея истории ВОВ долго было пусто, а потом обнародовали проект, который очень многим приелся не по душе. Говорили о том, что в него внесут изменения, но сбудется ли это, так до сих пор и неизвестно. – На месте здания ВДНХ предусмотрено строительство многофункционального гостиничного комплекса с завершением строительства в 2021 году.

Сейчас этот комплекс заканчивают проектировать. Самый оптимистичный прогноз, когда начнутся работы на площадке – декабрь этого года. Менее оптимистичный – первый квартал 2019-го. Минск должен получить в свою экономику от него около полумиллиарда долларов.

На месте здания ВДНХ предусмотрено строительство многофункционального гостиничного комплекса с завершением строительства в 2021 году. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На месте здания ВДНХ предусмотрено строительство многофункционального гостиничного комплекса с завершением строительства в 2021 году.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сам выставочный комплекс тоже будет отстроен, но где, кем, какого размера – еще неизвестно, городские власти сейчас ведут переговоры.

- Рассматривается вопрос, где он будет размещаться. Определяются параметры – каких он будет площадей, какие объекты будут входить в него, какие средства будут затрачены на строительство. Пока вопрос открыт, - уточнила Ольга Михайловна.

Что касается выноса предприятий, еще в 2010 году была утверждена госпрограмма. Первым ее этапом предусмотрен вынос 12 производственных объектов. Сейчас их вынос - на разных этапах. Так, типография по пр. Дзержинского уже перенесена в Атолино, а станкостроительный завод им Кирова – на ул. Долгобродского. На месте аэропорта Минск уже строят комплекс «Минск-Мир», а Минский авиаремонтный завод возводят на территории национального аэропорта. Некоторые предприятия еще не вынесены, например, «Бутех». По Минскому мотовелозаводу вопрос открыт, что будет на его территории – неизвестно.

Незаконченная стройка – «Газпромцентр» Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Незаконченная стройка – «Газпромцентр»Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Еще одна важная незаконченная стройка – «Газпромцентр», ее заморозили довольно давно, хотя обещали построить целый квартал, с домами, бизнес-центрами и высотной башней.

- Там ведутся определенные подготовительные работы. Это коммерческий объект. И все тонкости Мингорисполком предусмотреть не может. Есть заверения инвестора, что в 2020 году реализация проекта завершится, 180-метровая башня будет возведена, - рассказал Юрий Кочерго, первый зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. По его словам, сейчас на объекте не тишина, как может показаться, поскольку «кран не крутится». – Сейчас, по заверению инвестора, работы начаты, ведется расконсервация объекта.

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