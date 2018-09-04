«Почти миллиард долларов – существенная сумма». Почему Россия и Беларусь снова спорят из-за нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 22:17 2018-09-04T22:17:24+03:00

По мнению эксперта, если бы Беларусь поставляла нефтепродукты в Польшу или Балтийские страны, а не в Украину, претензий было бы меньше

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Министр энергетики России Александр Новак заявил ТАСС, что Россия собирается ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь.

- В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь, потому что Беларусь обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Беларуси, нет, - сказал российский чиновник и уточнил, что сейчас пересматриваются объемы поставок нефтепродуктов на следующий год. Но каким будет их объем, пока непонятно.

По данным Белстата, в январе-июне Беларусь импортировала из России 2,1 млн тонн нефтепродуктов на сумму 800 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – больше почти на 50%.

Белорусская сторона не спешит комментировать критику со стороны российских чиновников.

- Такие заявления (Александра Новака. – Ред.), считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности, - цитирует belta.by председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова. Он сказал, что свою позицию Беларусь старается озвучивать на переговорах, а не в СМИ. Сейчас же стороны как раз сближают позиции по балансам поставок на 2019 год. - Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции.

По поставкам нефти и газа на следующий год страны пока не договорились. Как правило, соглашения происходят на уровне глав государств. Как относиться к подобным выпадам со стороны России? Можно ли это считать частью переговорного процесса?

- Я бы назвал это реалиями. Взаимные поставки нефти и газа – это соглашения двух стран, а не какие-то условия ЕАЭС. Мы давно слышим, что должно быть единое экономическое пространство, все должно быть, как в семье. Но по факту у России с Арменией один договор, с Украиной до недавнего времени был другой, с Казахстаном – третий. И раз это двусторонние соглашения, то каждая из сторон может отстаивать свои интересы. Это переговорный процесс. И для Беларуси это процедура нормальная, привычная, - объясняет зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

- Со стороны выглядит так: Россия обвиняет, Беларусь отмалчивается… Мы, получается, не в самом лучшем свете выступаем. Обидно.

- В таких переговорах публичный формат нежелателен. С другой стороны, подобные заявления, как сделал господин Новак, могут быть элементом стратегии российской стороны. Нам же российскую сторону нечем шантажировать. Мы получали квоту (6 млн тонн российской нефти могли реэкспортировать в другие страны. – Ред.) и всем были довольны. Россия от Беларуси в нефтегазовой сфере по большому счету не зависит, за исключением стоимости транзита. Но этот договор подписан, не нарушать же его. Отчасти российская сторона права в том, что запрещен реэкспорт нефтепродуктов. Мы же в разы увеличили экспорт нефтепродуктов в Украину, фактически стали для них основным поставщиком, заменив российские компании. Думаю, если бы мы поставляли нефтепродукты в Польшу или Балтийские страны, то вопросов у России по этим 800 млн долларов было бы меньше.

- Здесь больше политики или экономики?

- Тут и политика, и экономика. Все-таки почти миллиард долларов – это существенная сумма. Тем более, что к нам он притекает, а из России утекает. Кроме того, украинский рынок для нас – самый маржинальный, там доходность существенно выше. А двусторонние договоры по нефти и газу между Беларусью и Россией – это всегда политика, - напоминает Георгий Гриц.