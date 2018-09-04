Замначальника медслужбы: «У меня нет сомнений, что Коржич сделал это самостоятельно»

СЕГОДНЯ 19:10 2018-09-04T19:16:15+03:00

Свидетель высказал свое мнение о том, откуда на теле солдата появились повреждения, о которых говорит его мама

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Во вторник, 4 сентября_ в суде по делу о гибели рядового Александра Коржича допросили руководство учебного центра в Печах. Выяснилось, что ни начальник 3-й школы, где служил Коржич, ни начальник учебного центра, которого позже отстранил президент, не знали о фактах дедовщины.

Затем в суде выступил Николай Коршунов - с 2015 года он работает замначальника медицинской службы в 72-м учебном центре в Печах. Коршунов громко, четко и подробно отвечает на все вопросы прокурора. Он детально рассказывает, как работала система учета больных: военнослужащий, который поступил в медпункт, обязан был записаться в книге записи больных. Рядом стояла подпись врача и командира, который должен был каждый день просматривать эту книгу. А вот процесс выписки не был налажен так хорошо: сержант или рядовой, который забирал больного, должен был записать это в книге, но делали это не все.

- Кто должен был контролировать убытие из медроты? – уточняет подробности прокурор.

- Тогда это не было определено.

По мнению свидетеля, Коржич пропал на 7 дней, потому что его командиры грубо нарушили инструкции.

- Должна была быть ежедневная сверка между командиром роты и начальником штаба. Они должны организовывать взаимодействие. То, что военнослужащий выпал из поля зрения, – это нарушение инструкции.

Николай Коршунов вспоминает, что в медподразделении могли не заметить перемещений Коржича, потому что именно в тот день, 26 сентября, в медпункте проводили косметический ремонт.

- Основной вход в медпункт был закрыт и был открыт боковой вход. Там была ограниченная обзорность.

Коршунов участвовал в осмотре трупа. Он отмечает, что ширина между стенками в подвале, где нашли солдата, была не больше метра. Свидетель сразу заметил на теле трупные пятна. Потом спустился в подвал еще раз – за документами военнослужащего, которые помогли бы определить его личность:

- Я достал из кармана Коржича его военный билет. Еще заметил, что рядом с военным билетом была банковская карточка.

«Даже со связанными ногами у Коржича было три точки опоры»

Николай детально описывает то, что он увидел в подвале и на теле Коржича. По словам свидетеля, на левой стене в подвале висел один из спутанных шнурков:

- Я понял, что у Коржича просто не получилось связать ноги с первого раза, поэтому он со злости бросил этот шнурок. На правой стене был след точно такого же цвета, что и земляной пол, спутать невозможно. Стало понятно, что это был толчок от стены. По правую руку от повешенного из стены торчала арматура.

Из чего можно сделать вывод, что у человека даже со связанными берцами было три точки опоры: сама петля, стена и арматура. Что касается высоты камеры: мой рост - 182 см. Я средним пальцем коснулся потолка. У меня не возникло сомнений, что эти действия были произведены самостоятельно, - говорит Коршунов.

По словам свидетеля, никаких других следов, включая следы борьбы, в подвале не было.

- Майка была надета на голову таким образом, как солдаты вытирают пот со лба. Ткань, накинутая, одним словом, не является препятствием для дыхания.

Коршунову показали посмертные фотографии Коржича, которые принесла мама солдата. На снимках – странгуляционная борозда, красные точки на лице, следы на запястьях, пятна в паху.

- Следы в паху немного выцвели, но это трупные изменения. На лице Коржича на момент обнаружения следов не было – эти точки возникли из-за того, что лопнул маленький капилляр вследствие перепадов давления. Если бы это были следы от иголок, имело бы место повреждение поверхности кожи, но, судя по этим фотографиям, кожный покров цел.

Следы на запястьях Коршунов объяснил тем, что во время работы с трупом специалисты слегка сдавливают запястья бинтом, чтобы позже на трупе не было более сильных и заметных повреждений. Невозможно с человеком в морге провести все необходимые действия и привести его в достойный вид для проведения продольной церемонии.

Николай Коршунов уверен, что Александр Коржич повесился сам. Свидетель привел в суде свои доводы:

- Место было максимально скрытым из всех возможных. Дальше - ритуальные действия, которые заводят следствие в недоумение. К ритуальным можно отнести любое сопутствующее действие, проведение которого не влияет на проведение основного действия. Дальше - определенная степень инфантильности вкупе с желанием справедливости.

Отвечая на уточняющий вопрос по поводу диагноза, который поставили Коржичу в медроте и который судебно-медицинские эксперты считают психическим расстройством, Коршунов отметил, что это состояние находится на пересечении психиатрии и терапии. Речь идет о соматоформной вегетативной дисфункции.

- Если мы берем шкалу психиатрических заболеваний, ВСД находится на нулевом уровне.

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