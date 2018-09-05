В Мозыре ищут живодера, который расчленял котят

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-05T15:48:29+03:00

Молодой мужчина также ошпаривал животных кипятком, сжигал их, снимал это на камеру и рассылал видео зоозащитникам

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В Мозыре возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. На этот раз бедных собак или кошек не бросали с высоты, а намеренно мучили и издевались. Садист брал бездомных котят якобы на передержку, а сам истязал их: ошпаривал кипятком, сжигал, топтал и расчленял. Мало того - снимал все это на камеру и рассылал видео зоозащитникам.

- У нас имеются сведения, позволяющие обоснованно подозревать в совершении преступления 27-летнего жителя Мозыря, - рассказала «КП» официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Живодера пока не нашли. Установить его местонахождение и задержать поручили милиции. Тем временем следствие проверяет причастность мозырянина к другим фактам жестокого обращения с котами - изучаются видеозаписи мучения животных, поступившие из милиции, дополнила представитель УСК.

А началось все с того, что российские защитники животных вышли на след негодяя, который распространял в интернете шокирующие видеоролики. Неизвестный рассылал их в зоозащитные организации. Волонтеры провели собственное расследование: с помощью хакеров взломали страницу садиста и выяснили, что зверство творится в белорусском Мозыре.

Мужчина откликался на объявления тех, кто отдавал котят в «добрые руки», а затем издевался над животными. В переписке с российскими волонтерами садист признавался, что число его жертв «перевалило за десяток». Россияне предоставили информацию мозырским зоозащитникам, чтобы те передали все сведения в милицию.

По информации волонтеров мозырского объединения «Верные друзья», живодер - высокий, очень худой человек, на вид ему около 30 лет, волосы удлиненные. Представлялся Александром. Телефон его сейчас заблокирован. Волонтеры отмечают, что садист зверски убивал котят на протяжении последних двух лет.

Если живодера найдут и будут судить, ему грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом. А возможно - принудительное лечение в психиатрической больнице. По сведениям волонтеров, там мужчина уже лечился раньше.