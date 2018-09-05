Молодые мамы - о послеродовой депрессии: Вечное отчаяние, о котором не говорят

СЕГОДНЯ 15:57 2018-09-05T15:57:49+03:00

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Медики подтверждают: это вовсе не капризы избалованных мамочек, и если проблему не решить, закончиться все может трагично.Мы откровенно поговорили о послеродовой депрессии с мамами и врачами.

«7 лет декретного отпуска обернулись депрессией и клиникой»

Сегодня 35-летняя минчанка Мария Мунтян - уверенная в себе женщина, создатель трип-проекта для пожилых людей и молодежи, о котором уже писала «Комсомолка». Благодаря ее инициативе и команде волонтеров проекта Grandmara у пожилых белорусов появилась возможность путешествовать экономно и интересно. Но мало кто знает, через что ей пришлось пройти по дороге к этому успеху.

- С 2009-го по 2013-й почти друг за другом я родила троих детей. 7 лет декретного отпуска обернулись страшной депрессией. Мой мир сузился до размеров детской площадки. Ежедневная рутина, огромный список обязанностей… Желание быть хорошей для детей и мужа привело к тому, что собственные духовные потребности, да что уж там, бытовые были задвинуты далеко и надолго. С мужем - проблемы, родители - не понимают, поиграть с детьми - нет сил… Чувствовала себя подавленной и измотанной почти постоянно.

Мария Мунтян: "Я подумала: ведь и для других людей путешествия смогут стать спасательным кругом. А для себя решила: хочу жить так, чтобы чувствовать себя счастливой. На фото Мария со своими детьми. Автор фото: Татьяна Гуз.

- Неужели родные и друзья вас не поддерживали?

- Сложно помочь, когда не понимаешь, в чем проблема. У нас даже формулировка звучит «декретный отпуск» - курорт практически. Да и со стороны у меня была не жизнь, а сказка! Достаток, семья… При этом единственное, чего мне тогда действительно хотелось - вырваться из своего однообразия. Я обесценила себя, сводила к нулю каждый свой шаг. Отношения с родными и близкими испортились. Это была клиническая картина эмоционального выгорания. Закончилось тем, что потребовалась помощь медиков…

Еще до больницы, вернувшись из путешествия в Норвегию, Мария ощутила, какой целительный эффект приносят путешествия. В больнице она видела много несчастных одиноких женщин, которые после 50, отдав долги семье и государству, уже ничего не хотели. Тогда и появилась идея о проекте совместных путешествий молодежи и пожилых людей.

- Я подумала: ведь и для других людей путешествия наверняка смогут стать спасательным кругом. А для себя решила: хочу жить так, чтобы чувствовать себя счастливой. Но сейчас понимаю: без психолога, с которым тоже занималась, сама бы к этому не пришла.

- А чем помог психолог?

- По его рекомендации я училась так называемой практике позитивного мышления. Дело в том, что люди в состоянии депрессии обесценивают мелкие жизненные радости. И каждый день в дневнике я записывала, что хорошее со мной случилось - поначалу чисто механически, но спустя некоторое время стала фокусироваться на позитиве в своей жизни. Потом появился дневник планов и достижений. Вместе с психологом искала свои сильные и слабые стороны… Погрузилась в творчество - занялась флористикой, скрапбукингом, декупажем на курсах. Это было и общение, и создание каких-то красивых вещей. Это кайф, когда ты вдруг опять осознаешь: «Я сама, я создаю красоту!» Год ушел на приведение чувств и мыслей в порядок, на поиск любимого занятия, которое может стать работой, и я почувствовала, что готова приступить к реализации проекта путешествий. Да, я все же развелась с мужем, мы так и не поняли друг друга в этой непростой ситуации. И пусть у меня не так много денег, но я занимаюсь любимым делом, мне удалось выйти из депрессии. Сейчас я чувствую себя счастливой.

«Четвертый ребенок уложил меня на лопатки»

Анастасия Новицкая: "Открыто просить о помощи решилась только после четвертых родов". Фото: личный архив героя публикации

- После возвращения из роддома у меня случился послеродовый шок, - вспоминает события этого лета известная в Минске доула (женщина, которая помогает в родовспоможении. - Ред.), а с недавних пор - мама четверых детей Анастасия Новицкая. - Я вдруг ощутила свою полную беспомощность, когда на меня набросился сын - ему тогда было 1,8 года - который требовал внимания. При этом на груди уже была новорожденная дочка. Они оба просто уложили меня на лопатки и обездвижили. Когда остальные домашние стали спрашивать, что на ужин, а пол три дня реально некому было подмести, и при этом дома никто не бездельничал, у меня началась паника…

И тогда Анастасия решилась на отчаянный шаг.

- Сейчас бы, наверное, на такое не отважилась. Но тогда на своей странице в соцсетях опубликовала сообщение, в котором попросила женщин помочь мне хоть чем-то. И неожиданно посыпались сообщения - женщины спрашивали, чем могут мне помочь. Много женщин! Это было невероятно. В результате кто-то принес вкусную домашнюю еду, кто-то детские вещи, подарки для малышки, ягоды, зелень… А на следующий день друзья по соцсетям заказали клининг квартиры. Я больше не чувствовала себя одной. Это самая нужная поддержка для женщины после родов.

Сегодня в группе взаимопомощи в Фейсбуке «Женщины вместе» - почти тысяча участниц и более 100 волонтеров из Минска и других городов Беларуси. Сюда могут обратиться женщины во время беременности и в первые месяцы после родов или, к примеру, женщины, которые оказались в сложной ситуации - развод, депрессии. Участницы заполняют анкету, указывают состав семьи, предпочтения в еде, есть ли аллергии, где они находятся. Волонтеры готовят молодой маме еду и привозят прямо домой или в больницу. Если кому-то нужна помощь по хозяйству, женщины описывают свою ситуацию, а дальше откликнуться на эту просьбу могут все желающие. При этом помощь друг другу женщины оказывают безвозмездно.

- Эта идея пришла мне в голову еще после третьих родов - тогда помогать приходила только мама и как-то подруга в знак поддержки принесла пакет с едой. После я и сама стала спрашивать у родивших женщин, какая помощь им нужна. Стала привозить еду тем, кто не отказывался, навещала женщин в роддоме, дома, - вспоминает Анастасия. - Заметила, что чаще о помощи готовы просить мамы четверых и больше детей. Сейчас я и сама мама четверых. И сама решилась просить. В это уязвимое для женщины время она очень нуждается в поддержке. Но всем понятно, что и с одним, и с двумя детьми бывает непросто, только не все решаются попросить помощи. Очень хочется, чтобы такой тип взаимопомощи вошел в нашу послеродовую культуру. Ведь так было и раньше: родильнице приносили еду, ставили на порог и уходили…

КСТАТИ

Звездные мамочки тоже плачут

Одна из лучших теннисисток мира Серена Уильямс, которая чуть меньше года назад родила долгожданную малышку Алексис Олимпию, недавно призналась своим поклонникам, что испытала сильнейшую послеродовую депрессию. Фото: instagram

- Вечное отчаяние, о котором почему-то особо и не говорят…. Вот твой ребенок начинает плакать, а ты не понимаешь, что делать, и впадаешь в отчаяние, - одна из лучших теннисисток мира Серена Уильямс, которая чуть меньше года назад родила долгожданную малышку Алексис Олимпию, недавно призналась своим поклонникам, что испытывала сильную послеродовую депрессию. - Однажды Олимпия заплакала, я пошла искать бутылочку и не смогла найти. И тогда заплакала уже я. Почувствовала себя плохой матерью. А я хочу быть идеальной матерью для нее… Люди должны больше и чаще говорить о послеродовом периоде, потому что это что-то вроде продолжения беременности, четвертый триместр.

О своем непростом психологическом состоянии после родов недавно рассказала и 36-летняя британская герцогиня Кейт Миддлтон. По признанию Кэтрин, она испытала не только послеродовую депрессию, но и чувствовала себя подавленно во время последней беременности.

- Многие женщины переживают послеродовую депрессию, но немногие готовы это признать. Большинство боится, что это обесценивает их как матерей. Настроение матери после рождения ребенка никак не отражается на ее ценности и просить о помощи - не стыдно и нужно, - обратилась герцогиня к мамочкам во всем мире.

-Настроение матери после рождения ребенка никак не отражается на ее ценности. И просить о помощи - не стыдно и нужно, - обратилась недавно к мамочкам во всем мире британская герцогиня Кейт Миддлтон.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Уважаемые близкие, подарите женщине свободное время!»

Почему возникает послеродовая депрессия и как с ней бороться, «Комсомолке» рассказала заместитель директора по медицинской части по психиатрии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РБ Ирина Хвостова

- Во время беременности в организме женщины достаточно высокий уровень гормонов - в частности, эстрогена и прогестерона. После родов и отхождения плаценты их уровень в организме быстро падает. На фоне изменяющегося гормонального фона у женщин часто проявляется состояние, которое в медицине называют терминами «послеродовый блюз», «меланхолия роженицы». Женщина может быть плаксивой, раздражительной, апатичной… Такое состояние может возникнуть в 70 - 80% случаев и на 10-й день после родов, как правило, проходит самостоятельно, - поясняет специалист. - Послеродовая депрессия имеет примерно те же корни - гормональный обрыв, перестройка организма, но это более тяжелое состояние. И помимо биологических причин, на его развитие влияет целый ряд социальных предрасполагающих факторов. Послеродовая депрессия может затянуться на 6 месяцев, а если ее запустить - на долгие годы.

- Какие женщины попадают в группу риска?

- Прежде всего, женщины, которые до родов уже переносили депрессивные состояния или испытали сильный стресс во время беременности - переезд, смену работы, утрату близкого человека. В этом случае вероятность послеродовой депрессии возрастает до 40%. Также в группе риска женщины, у которых послеродовая депрессия была и после первой беременности, а также те, чьи мамы и бабушки тоже испытывали эти состояния после родов.

Есть некоторые исследования, согласно которым к развитию послеродовых состояний склонны женщины, у которых были тяжелые отношения с родителями в юности, особенно с мамой. Считается также, что к послеродовой депрессии склонны женщины, которые родили после 40 лет, женщины с нестабильным социальным или экономическим положением и, как ни странно, будущие мамы, которые так и не дошли до ЗАГСа с отцом своего ребенка.

Специалисты подтверждают: из-за послеродовой депрессии женщины могут решиться даже на самоубийство - с намерением спастись от боли.

- Как отличить «послеродовой блюз» от послеродовой депрессии?

- Первые признаки послеродовой депрессии обычно проявляются к концу первого месяца после родов. Женщина подавлена, растерянна, быстро устает, часто плачет. Часто начинает испытывать чувство вины: «Я плохая мать», «Не справляюсь со своими обязанностями», «Боюсь трогать своего ребенка». Еще одна яркая тема переживаний - необоснованные и порой навязчивые мысли по поводу болезни ребенка, которую медики не диагностировали.

На этом фоне у женщин часто портятся отношения с окружающими, в первую очередь под удар попадает муж. Часто им приписывают роль «мерзавцев, которые не оказывают им должной поддержки». Мужчины же говорят: «Женился на умнице-красавице, а из роддома привез злобного монстра: капризна, ничего не хочет, в том числе и близости». Как правило, у женщины возникают большие проблемы и со своей матерью.

Помимо усталости, женщины с послеродовой депрессией испытывают трудности с засыпанием, их может беспокоить озноб, сухость кожных покровов, отечность, запоры.

Депрессивное состояние может быть легким, умеренным и тяжелым. Последнее определить проще - это крайне серьезное состояние, столкнувшись с которым, родственники, как правило, тут же прибегают к помощи специалистов. На фоне подавленного настроения может развиться бред, в ряде случаев женщины могут нанести вред себе и ребенку. Фабула такая: «Я уйду из этого мира - он слишком жестокий. Но и своего ребенка вам на растерзание я не оставлю, уйду вместе с ним». То есть женщины могут решиться даже на самоубийство - с намерением спастись от боли. А вот легкую и среднюю депрессию частенько принимают за капризы: «Что-то ты запустила себя. Возьми себя в руки». Но подобное женщине с послеродовой депрессией говорить бесполезно. Это не работает.

- А что работает?

- Первое - информация. Если близкие заметили настораживающие признаки, они должны очень заботливо объяснить женщине, что ее состояние похоже на послеродовую депрессию, дать почитать об этом - например, в интернете. На помощь должны прийти близкие и друзья, которые, увы, часто исчезают с горизонта после рождения малыша. Подарите женщине свободное время, дайте отвлечься. Посидите с ребенком, пока она сходит в парикмахерскую, в магазин, дайте ей возможность побыть одной.

На Востоке в этом плане очень грамотный подход к молодым мамам: после родов их главная задача - беречь себя и ребенка, все заботы по дому на себя берут другие женщины семейства. У нас же к женщинам высокие требования - и с ребенком должна быть, и с мужем, и ужин приготовить, и чтобы идеальный порядок, а сама красивая и веселая… Маму нужно разгрузить. Если не помогает - нужно вмешательство специалиста. Иногда хватает консультации психолога, порой нужен психотерапевт, а иногда и психиатр. И это не стыдно. Иначе аукнуться послеродовая депрессия может очень серьезно, в первую очередь - сказаться на ребенке. Если у мамы депрессия, взаимодействие с малышом нарушается: нет тактильных прикосновений, пропадает эмоциональная связь, часто прекращается грудное вскармливание. Ребенок теряет состояние спокойствия, защищенности. Для него это ущерб в эмоциональном развитии. Исследования показывают: такие дети более тревожны, есть поведенческие нарушения, а если это еще и девочка, то, скорее всего, и она после родов испытает послеродовую депрессию.