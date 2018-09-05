В Минске водителей бесплатно кормили хот-догами и меняли неисправные автомобильные огнетушители

СЕГОДНЯ 12:33 2018-09-05T12:33:48+03:00

Те, кто ел хот-доги на время, примут участие в финале первых «Европейских голодных игр» - он пройдет 9 сентября в Парке Победы

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Акцию устроила компания «А-100» вместе со столичной ГАИ и МЧС. В мероприятии мог поучаствовать любой водитель, который 4 августа оказался на заправке «А-100» на кольцевой в районе съезда на Новый Двор. Там инспекторы ГАИ проверяли срок действия автомобильного огнетушителя. Если все в порядке - сотрудники заправки угощали водителя фирменным хот-догом «А-100» и напитком. Если огнетушитель просрочен, или его вовсе не было - дарили новый! Правда, перед вручением подарка нужно было принять участие в мастер-классе по эффективному обращению с огнетушителем.

Также можно было попробовать различные виды огнетушителей в действии. Сотрудники МЧС объяснили, что для автомобиля лучше выбирать огнетушитель большего объема - четыре или пять литров. Кроме этого рассказали о типах огнетушащего вещества, которые необходимо использовать - порошковые и углекислотные. Советуют использовать порошковые: они легче и лучше тушат.

Но вернемся к хот-догам: некоторые водители уплетали полученный хот-дог, что называется, за обе щеки. Хот-доги вкусные, вопросов нет. Но был еще один аспект: водители принимали участие в скоростном поедании хот-дога. Десять лучших человек отправятся в финал первых «Европейских голодных игр», которые пройдут 9 сентября в День танкиста в Парке победы. Главный приз - золотая карта на месяц бесплатных обедов во всей сети заправок «А-100». Остальным желающим заявиться на конкурс можно будет перед началом соревнования прямо на месте его проведения.

Напомним, подобные мероприятия «А-100» проводит уже не первый год - в это раз лишь поменялся формат. Например, в прошлом году похожий конкурс назывался «Битвой колбасок» и проходил на Боровой.

В это раз рекорд поедания фирменного хот-дога «А-100» составил 25 секунд - именно столько понадобилось одному из участников. Парень автоматически стал главным претендентом на победу в «Европейских голодных играх», которые пройдут 9 сентября. Сможет ли кто-то из участников побить мировой рекорд американца Джоуи Честната, который за десять минут съел 74 хот-дога? Узнаем 9 сентября.