Актер Саша Петров: Хочется верить, что публика не воспринимает меня как актера одной роли

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-05T13:56:32+03:00

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Сегодня актер - один из самых востребованных в кино и театре. Помимо актерской работы, Саша Петров выпустил сборник стихов и стал режиссером успешного моноспектакля #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Минские зрители впервые увидят работу Петрова 7 сентября в Prime Hall

- Ваш моноспектакль называется #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Что заставило вас заново родиться? И возможно ли это сделать в 29 лет?

- Если смотреть глобально, наверное, человек рождается заново, когда влюбляется. В нем появляется та самая чистота, которая есть у маленького человека, только что появившегося на свет: он по-другому относится к предметам, запахам, хочет изучать мир вокруг себя, искать смыслы.

- Зрелые актеры признаются, что держать внимание публики одному очень сложно. Вашу работу именитые профессионалы хвалили за смелость и дерзость или, наоборот, критиковали?

- Для меня особенно важными были слова Олега Евгеньевича Меньшикова, в театре которого я служу. Он специально приезжал в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть шоу - на московскую премьеру не попал. Так вот, когда Олег Евгеньевич посмотрел #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, он сказал всего три слова: «Это очень смело!» И я понимаю, что он вложил в эти слова, и мне действительно важно было их тогда услышать. Кстати, после этого Олег Евгеньевич предложил адаптировать #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ под сцену и стены моего родного театра имени Ермоловой. Что мы с командой и сделали - и уже на протяжении года на #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в театре аншлаги. Это для меня лучшая похвала.

- #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ существует уже два года, будет ли развитие проекта? Или нам ждать еще одну постановку от режиссера Александра Петрова?

- У меня есть любимое выражение «Чем меньше о твоих планах знают, тем лучше!», но я расскажу. Во-первых, #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ постоянно развивается, мы играли эту постановку и на клубных площадках, и под открытым небом на музыкальном фестивале, и в драматическом театре. Недавно мы рискнули и показали live-трансляцию в кинотеатрах. Для нас это был новый опыт, но мы получили столько положительных откликов от зрителей, что теперь раз в месяц показываем спектакль в кино. Мы наконец-то привезем #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в Минск, чему я несказанно рад. Не так часто выезжаем с гастролями, так как чисто технически у нас очень сложный продакшен.

Если говорить о других проектах, то я хочу сделать еще один спектакль, где соединю и прозу, и стихи, и вообще попробовать совершенно новый формат. Не знаю, как дальше все сложится, посмотрим. Думаю о создании поэтической программы, которая может объединить авторов. Может быть, известные артисты будут читать стихи. И тогда благодаря силе телевидения проект однозначно выстрелит. А талантливые авторы смогут издавать книги тиражом не триста экземпляров, а тридцать тысяч.

- Широкой публике вы стали известны после сериала «Полицейский с Рублевки». После него был «Гоголь», «Притяжение», «Лед» и так далее… Вы стали заложником образа Гриши Измайлова?

- Не знаю. Мне хочется верить, что публика меня не воспринимает как актера какого-то одного образа. У меня практически одновременно выходит такое количество фильмов, что просто невозможно ассоциировать меня с каким-то одним персонажем. В конце августа выйдет заключительная третья часть «Гоголя», а в конце года - патриотическая военная драма «Т-34». Также в декабре в прокат выйдет полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». А сколько еще всего в работе! Вот буквально на днях начались съемки второго «Притяжения», параллельно снимаюсь в кино про великого футболиста Эдуарда Стрельцова и во втором сезоне сериала «Метод». У моей публики нет шансов ассоциировать меня с каким-то одним персонажем. У меня их много!

- Пришлось ли вам проходить особенную подготовку перед съемками военной драмы «Т-34»?

- У меня не было какой-то конкретной задачи, например сбросить 8 кг. Просто я понимал, что будет, образно говоря, концлагерь. А дальше мозг подает сигнал и организм под это все подстраивается. Я понимал, что это что-то совершенно новое для меня. И не с точки зрения физического состояния, когда ты на каждой смене в буквальном смысле в грязи или в огне. А с точки зрения внутреннего состояния, которое мне посчастливилось прожить впервые.

- В одном из интервью вы сказали, что в школе изучали литературу по «Сборнику кратких изложений». Сейчас больше читаете? К примеру, прочли ли все-таки Гоголя?

- К сожалению, совсем некогда читать книги, потому что постоянно снимаюсь. И на сон-то не всегда удается найти время. Но я горд, что после выхода киносериала «Гоголь» многие подростки взяли в руки произведения Николая Васильевича и с интересом их прочитали.

НЕ ПРОПУСТИ!

Саша ПЕТРОВ представит авторское драматическое шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ (в постановке принимает участие электронная инди-рок-группа Ocean Jet) - 7 сентября, 20.00, Prime Hall. Билеты: 70 - 130 руб. Т.(029) 5-947-947.