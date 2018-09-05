Начальник медпункта в Печах: «Саша был подавлен, говорил, что все его ругают»

СЕГОДНЯ 15:02 2018-09-05T15:48:29+03:00

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В среду, 5 сентября, в суде по делу о гибели рядового Коржича допрашивают свидетелей, которые в числе первых узнали о том, что в подвале медроты нашли труп, и прибыли на место происшествия.

76-летний Тадеуш Штукель из Борисова в октябре прошлого года работал врачом скорой помощи. Вечером 3 октября он приехал на вызов в воинскую часть. Свидетель вспоминает, что труп осматривали с помощью фонариков в кромешной тьме - освещения в подвале на тот момент не было. В суде уже поясняли, что в тот день свет пропал из-за технических неполадок. Кроме странгуляционной борозды на шее врач не заметил на трупе никаких повреждений.

- Я считаю, что не сам он. Никакой подставки не было, высоко висел, - говорит Тадеушь Штукель. Отвечая на вопрос судьи Олега Лапеко, он добавляет, что это его субъективное мнение, в осмотре трупа он не участвовал.

Начальник штаба Олег Маркевич, который в октябре прошлого года занимал должность замначальника учебного центра по тылу, узнал о происшествии около 18 часов. Когда он пришел к подвалу медроты, там уже был полковник Чернецкий, капитан Чумак и несколько других военнослужащих.

- Сзади, за военнослужащим, находился ремень и головной убор. На одной стене - шнурок, на полу лежал окурок. В карманах солдата были две начатых пачки сигарет, чеки из кафе и копейки в маленьком пакетике. В 19 часов прибыли представители Следственного комитета. Делали замеры расстояния от пола до ботинок. Представители СК предположили, что это суицид. На мой взгляд, они так посчитали, потому что форма солдата была чистая, на одном из ботинок были остатки побелки со стены, окурок не был затоптан. Специалисты, которые осматривали тело, сказали, что насильственных повреждений на теле на момент осмотра нет.

В суде по делу о гибели рядового Коржича допрашивают свидетелей, которые в числе первых узнали о том, что в подвале медроты нашли трупФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сержант Заяц, который первым обнаружил Коржича, подумал, что это манекен»

Подполковник Алексей Колыванов тоже говорит о том, что никаких явных повреждений на теле Коржича не видел, за исключением странгуляционной борозды и синюшных пятен на животе.

- Судмедэксперт сказала, что это начало гниения желудка. Она не указывала на то, что есть какие-то другие повреждения. Но осматривала тело довольно тщательно и вены смотрела.

По словам Колыванова, первым тело Коржича обнаружил сержант Заяц (сейчас он отбывает наказание за дедовщину в исправительной колонии в Бобруйске).

- Он пояснил, что обнаружил труп, когда пошел в подвал за инвентарем. Увидел ноги, подумал, что это манекен, который используется для занятий. Но когда подсветил, понял, что это человек.

Александр Мицуро, командир учебной роты, подробнее рассказывает о сержанте Зайце, который находился у него в подчинении. В тот день Заяц был в суточном наряде на КПП возле медроты и, как он сам пояснял, пошел в подвал за инвентарем для уборки, хотя, по словам свидетеля, он мог бы взять его в подразделении, что в 3 - 4 минутах ходьбы от КПП.

- Он довольно своеобразный человек, к нему нужен был особый подход. Он вел себя странно, очень часто находился один, хотя сержантский состав обычно держится вместе. Он вел дневники - потом эти тетрадки обнаружили. При разговоре он мог смотреть поверх лица собеседника. По выполнению задач тоже были нарекания - не всегда их выполнял. После ряда бесед с ним нашли общий язык. В его вещах нашли литературу по саморазвитию.

Заяц вел несколько дневников, в том числе на иностранном языке. В одном из дневников сержант описывал, чем занимался в течение дня. По словам свидетеля, тексты в дневниках были очень своеобразные.

- Идет поток строк, в которых нет смысла, слова не взаимосвязаны, а потом второй раз читаешь - и смысл вырисовывается. Дневники отдали начальнику штаба.

Андрей Заяц давал показания в суде 29 августа в качестве свидетеля. Он рассказывал, что захотел заменить изношенную метлу, поэтому пошел в подвал.

- Увидел там висящего человека. Вернулся обратно и попытался связаться с дежурным медроты. Отвел его туда, где был висящий человек. Собрались люди, доктора, приехал СК, меня допросили, после чего отпустили.

Егор Скуратович, один из обвиняемых сержантов, тогда же рассказывал суду, что Заяц пытался покончить с собой после того, что случилось. Но Заяц эту информацию отрицал.

Свидетель Сергей Русецкий, начальник сопровождения, на заседании 5 сентября отметил, что никакого инвентаря в подвальном помещении он не заметил. Неприятного запаха в подвале он не почувствовал - это же подтвердил и Александр Мицуро.

В гибели Коржича обвиняют сержантов Евгения Барановского, Антона Вяжевича и Егора Скуратовича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Общее впечатление, которое у меня осталось, - человек не позитивный»

Алексей Церах, начальник медпункта номер 1, познакомился с Коржичем 24 сентября во время дежурства по медроте. Врачу передали, что «мальчик лежит с сопровождением» (к нему было приставлено два солдата). Напомним, раньше свидетели и потерпевшие поясняли в суде, что «охрану» к Коржичу приставили для того, чтобы в случае чего они могли сразу позвать врача.

- Я захотел поговорить с человеком, за которым буду в течение суточного дежурства наблюдать. Он лежал в общей палате, не отдельно. Я попросил, чтобы все вышли из палаты. Мы с ним перешли сразу на ты. Я спросил, где он учился, какие в семье отношения, как отношения с сослуживцами. Он рассказал, что учился в колледже, что обстановка в подразделении не самая лучшая - он все делает не так, все его ругают, кричат. Говорил, что друзей у него здесь нет, отношения с сослуживцами так себе. Видно было, что он подавлен. Я ему сказал в конце разговора, что бывает сложно в армии, и если есть проблемы, пусть ко мне лично подходи: чем смогу, помогу, куда надо - направим. Положу в медпункт, полечим, отдохнешь. И все, больше я с ним не общался. Общее впечатление, которое у меня осталось - человек не позитивный, ничего позитивного я в нем не увидел. На следующее мое дежурство, 3 октября, мне сообщили, что он покончил с собой.

Алексей рассказывает, что в тот день он тоже был в подвале, помогал снимать труп. По приказу Чернецкого, который тогда был начальником учебного центра, Церах ощупывал пульс у Коржича. По его словам, тело был окоченевшее - вероятно, висело уже несколько дней.

Церах, в отличие от других свидетелей, рассказывает, что свет в подвале медроты выключился примерно через час после того, как обнаружили труп. Напомним, те, кто раньше выступал в суде, рассказывали, что света в подвале не было изначально, освещение появилось примерно к 19 часам, когда на место приехали следователи.

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