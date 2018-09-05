В Бресте отец благодаря ДНК-экспертизе через 35 лет нашел дочь

СЕГОДНЯ 15:11 2018-09-05T15:48:29+03:00

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История, достойная экранизации, развернулась на глазах у брестских экспертов-генетиков. К ним обратился 64-летний мужчина с просьбой в частном порядке провести ДНК-экспертизу, чтобы установить отцовство. К этому привело удивительное стечение обстоятельств.

Брестчанин спустя много лет встретил знакомого, с которым общался в молодости, когда он учился на севере России в интернатуре - это было в 80-е годы. В ностальгическом разговоре вдруг всплыл неожиданный факт: оказалось, что у врача есть дочь! Коллега напомнил мужчине, что он близко общался с их общей знакомой. И открыл тайну, что после того, как молодой врач вернулся в Брест, она родила дочь.

Увы, встретиться с любовью молодости шансов не было - несколько лет назад она умерла. Но мужчина через знакомых нашел контакты дочери, связался с ней. Молодая женщина тоже всю жизнь не знала, кто ее отец. Ради того, чтобы обрести папу спустя 35 лет, она преодолела несколько тысяч километров и приехала из России в Брест.

Проводить анализ ДНК экспертам помогают высокоточные приборы.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Сдавать образцы они пришли вместе. Было видно, что сильно взволнованны. Они понимали, что от этой экспертизы зависит очень многое. Но было ощущение, что они и не рассматривали иного варианта, кроме как то, что они отец и дочь. Может, в глубине души сомневались, но на первый план вышла возможность найти родного по крови человека, - рассказывает Татьяна Клиза, замначальника отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз управления Госкомитета судэкспертиз по Брестской области.

Для ДНК-анализа нужны только материал с внутренней стороны щеки и кровь из пальца. Результатов ждали чуть меньше месяца.

- Мужчина за это время несколько раз звонил, уточнял, готова ли экспертиза. Женщина оставалась в Бресте, в Россию не уезжала. И забирать результат они пришли вдвоем. Когда увидели, что отцовство подтвердилось, с облегчением выдохнули. Мужчина очень обрадовался: «Как я рад, что так неожиданно нашел дочь! У меня появилась возможность общаться с ней, я хочу поддерживать отношения». Было видно, что они действительно хотят стать родственниками и таком духовном смысле, - делится наблюдениями эксперт-генетик.

Слезы при посторонних отец и дочь сдержали, но эксперты прониклись этой историей. Счастливый итог у ДНК-экспертиз на установление отцовства случается далеко не всегда.

За понятными только специалистам знаками скрываются человеческие судьбы.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Конечно, такие люди и эмоции запоминаются. Приятно понимать, что мы помогли стать счастливее, обрести семью. Бывает, сталкиваемся с настоящими драмами. Например, предполагаемый отец хотел забрать из приюта ребенка. Мы держали кулачки, чтобы у ребенка из детдома появился отец, чтобы с результатом экспертизы он обрел шанс на семью. Но, к сожалению, оказалось, что мужчина, который к нам обратился, не его папа, - приводит пример Татьяна Клиза.