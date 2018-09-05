В МАРТ взялись за цены на курицу, молоко и сахар

СЕГОДНЯ 16:57 2018-09-05T16:56:54+03:00

А «честные ценники» все никак не появятся из-за того, что еще не приняли новый закон о торговле

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В этом году по прогнозам правительства цены должны вырасти максимум на 6%. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) считают, что в прогноз мы уложимся.

- Хочу вас заверить, что нет никаких предпосылок к невыполнению задачи, которая поставлена указом президента. Это будет выполнено, - заверил на пресс-конференции глава МАРТ Владимир Колтович.

Министр остановился на некоторых проблемных с точки зрения цен продуктах - например, курице. За июнь и июль мясо птицы подорожало на 28%! В МАРТе усмотрели признаки ценового сговора семи крупнейших производителей и начал антимонопольное расследование.

- Сначала специалисты готовят материал, это очень непростое дело. Нужно задать очень много вопросов самим предприятиям и их контрагентам, изучить ситуацию на внешних рынках, - рассказал Владимир Колтович. - Потом дело передается на рассмотрение комиссии по установлению нарушений антимонопольного законодательства. Она находится на уровне областного суда, наши решения могут быть оспорены только в Верховном суде, поэтому мы очень внимательно их принимаем.

По курице расследование практически завершено. Сейчас все заинтересованные стороны могут ознакомиться с материалами дела, затем их передадут в комиссию. Когда решение будет принято, чиновники обещают рассказать о результатах. В ведомстве не исключают, что итоги расследования могут повлиять на ценники и на другие виды мяса.

- Если растет цена на птицу, то свинина движется за ней. Поэтому по итогам нашего антимонопольного расследования по птице, думаю, какие-то сдвиги будут и по свинине, - отметил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Еще один момент - цены на сахар. В этом году МАРТ установил ограничение: килограмм сахара не может стоить меньше 1 руб. 50 коп. На белорусских производителях мера никак не сказалась, но сделала наш рынок невыгодным для российских производителей, у которых ценник был ниже. Ограничения пока установлены до 23 декабря. Владимир Колтович пояснил, откуда взялась разница в ценах:

- Прежде всего, это закупочные цены на свеклу, урожайность данной культуры. Вместе с коллегами из ЕАЭС мы впервые на рынке применили меру по установлению ценового регулирования на отдельно взятую товарную группу. По сути, она направлена на защиту сахарной отрасли. Комиссия всех стран, входящих в ЕАЭС, эту идею поддержала. Более того, мы сегодня работаем над созданием правил продления решений по ценовому регулированию.

И, наконец, молоко. В марте Александр Лукашенко поручил МАРТ разобраться, почему в прошлом году молоко и молочные продукты подорожали на 10,2% при средней инфляции в 4,6%.

- Основных производителей молока мы в 2017 году включили в доминанты (то есть возможность повышать цены для них зависит от инфляции по стране. - Ред.). В итоге уже в 2018 такого роста цен на молоко нет, - отметил Иван Вежновец.

За первые шесть месяцев года молочка подорожала только на 3%.

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему «честные ценники» до сих пор не стали обязательными?

Еще прошлым летом ценники, на которых указана не только цена конкретной упаковки продукта, но и его стоимость за килограмм или литр, должны были стать обязательными для всех магазинов. В итоге они остались лишь рекомендацией, но обязательными их обещали сделать к середине этого лета. Чем все закончилось?

В МАРТ объяснили, что пункт о «честных ценниках» внесен в обновленные правила продажи, которые должны будут вступить в силу вместе с новым законом о торговле. Но сам закон пока еще находится на доработке.