Друг Александра Коржича: «Не помню ни малейшего повода, который мог толкнуть его к самоубийству»

СЕГОДНЯ 17:07 2018-09-05T17:07:12+03:00

Солдат ничего не говорил сослуживцу о том, что у него есть какие-то проблемы

Изменить размер текста: A A

В среду, 5 сентября, в суде по делу о гибели рядового Александра Коржича зачитали показания двух свидетелей, которые не смогли присутствовать на заседании.

Прокурор озвучил протокол допроса 21-летнего Александра Алимхаджаева. Он служил с Коржичем и тесно с ним общался - об этом неоднократно говорили потерпевшие солдаты.

В суд Алимхаджаев не приехал - сейчас он, по словам матери, на заработках в России. До службы у него был случай попытки самоубийства - Алимхаджаев принял лекарства, но его спас друг. После этого он проходил обследование, принимал антидепрессанты. Парень пытался покончить с собой, потому что «накопилось много проблем, была депрессия и апатия после смерти отца». Медкомиссии он об этом не сообщил - и его взяли в армию.

«Я его называл Коржиком»

- Коржича могу охарактеризовать как хорошего, общительного парня. Я его даже называл Коржиком. Он рассказывал, что у него есть девушка, с родителями отношения хорошие, есть друзья. Мы узнали, что после учебки поедем вместе служить в Слоним, - рассказывал Алимхаджаев следователю.

Молодой человек говорил, что в армии у него заподозрили психическое расстройство после того, как он пошел в лес, сделал из каната петлю и повесил ее на дерево. В лесу он находился довольно долго - сослуживцы звали его на обед и ужин, но парень отказывался.

- Повеситься я не хотел. А в лесу мне просто было комфортно. Вечером 2 октября из-за этих событий меня поместили в медроту, а 5 октября - в РНПЦ психического здоровья.

В деле сказано, что о смерти Коржича Алимхаджаев узнал в медроте - об этом ему сообщили сослуживцы. 3 октября в палату, где лежал Алимхаджаев, поместили под охрану сержанта Зайца, который нашел тело Коржича.

Алимхаджаев добавил, что навещал Коржича в медроте - тот не рассказывал сослуживцу ни о каких проблемах.

- Настроение у него было нормальное, лечили его от температуры, он ездил в Минск по психиатрии. Каких-то жалоб, кроме температуры и головной боли, у него не было. Но был один случай, о котором мне рассказывал Коржич: когда сержант Барановский отвел его в медпункт, у Коржича случился ступор, он минут 20 не мог сказать ни слова.

О причинах смерти Коржича Алимхаджаев ничего не сказал.

- Я не могу припомнить ни малейшего повода, который бы мог толкнуть к самоубийству. О каких-то личных проблемах от него я ничего не слышал. Вместе с тем в сентября 2017 года он стал жаловаться на проблемы с сердцем - его возили на обследование. В то, что Коржич повесился, мне не верится. А в то, что ему помогли, верить не хочется - к этому тоже предпосылок не было.

«Коржич был психически здоров»

В суде огласили показания Екатерины Чумак, старшего ординатора, врача-терапевта госпитального отделения медроты. Женщина уехала в Россию, поэтому вызвать ее в суд не смогли.

В ее показаниях сказано, что Коржич поступил в медроту 17 сентября с диагнозом ОРЗ. Он находился в палате №15: ее иногда используют для военнослужащих, которые нуждаются в консультации психиатра. Такие солдаты находятся под наблюдением других военнослужащих и дежурной медсестры.

Екатерина Чумак общалась с Коржичем, но он не мог пояснить, что его беспокоит и какие тревожные мысли его посещают. Александра направили к психиатру.

- Согласно диагнозу врача-психиатра, Коржич был психически здоров - его перевели в общую палату. Телесных повреждений у него не было, кожные покровы чистые. Жалоб на состояние здоровья он не высказывал, тревожных мыслей не озвучивал. 26 сентября я приняла решение о выписке Коржича. За время нахождения Коржича я не видела, чтобы его кто-то посещал.

Чумак рассказала, что больных в медроте проверяют и пересчитывают каждый час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коржич находился в группе риска по трем факторам»

Такими факторами военные посчитали употребление спиртных напитков отцом, воспитание мамой и бабушкой и приводы в милицию за нарушение ПДД (читать далее)

Мать Коржича: «Если у Саши было психическое расстройство, то почему его брали в армию?»

В суде зачитали материалы посмертной судебно-психиатрической экспертизы (читать далее)

Прапорщик, который пользовался карточкой Коржича: «Он просто одолжил мне денег»

В суде допросили прапорщика, который расплачивался банковской карточкой погибшего солдата-срочника (читать далее)

«Коржича не забрали из медпункта»

В суде дал показания свидетель, который одним из последних видел живым Александра Коржича (читать далее)

Суд по Коржичу: «Не встречал офицера, который бы знал полностью свои обязанности»

Бывший военный, которого обвиняют в злоупотреблении властью, дает показания в суде (читать далее)

«Поменял затвор от автомата на смартфон»: идет суд по делу Коржича

Допрашивают свидетелей по резонансному делу о гибели солдата-срочника (читать далее)

Потерпевший по делу Коржича: «Я вас прощаю, сержант»

Один из обвиняемых извинился перед солдатом (читать далее)

Суд по делу Коржича: «Причина трагедии? Одни говорили, что это сделал сержант, другие - что он сам»

Потерпевшие солдаты продолжают давать показания о неуставном поведении сержантов (читать далее)

Суд по делу гибели Коржича: «Сержант сказал отжаться 50 раз. Но как унижение это не расцениваю»

Солдаты рассказали, как покупали сержантам продукты и выкупали у них телефоны (Читать далее)