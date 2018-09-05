«Получите учебник, но учиться по нему мы не будем». Восьмиклассникам не напечатали учебники по географии

СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-05T17:35:59+03:00

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- Учебников по географии за 8-й класс нет, - поделилась мама школьницы. - Можно скачать старые за 7, 8 и 9-й классы, но учиться дети будут по новым, которых нет. Даже в электронном виде. Пока занятия идут по программе, которой следует учитель.

Еще одна родительница жалуется, что сыну-восьмикласснику учебник выдали, но не новый, как должны были, а 2014 года издания.

- Нам так и сказали: учиться по этой книжке дети не будут, а многие темы из учебника уже проходили в прошлые годы, - рассказывает Татьяна. - Интересно, что изменилось в географии за это время, что надо было перепечатывать книги и не сделать это к учебному году?

Комментарий Министерства образования:

- Учебники по географии сейчас дорабатываются. После проведут психолого-педагогическую экспертизу. В этом учебном году книги будут изданы. Вся необходимая информация для учеников и учителей размещена на Национальном образовательном портале.

Дополнительную литературу оставьте на факультативы, на уроках - только учебники

- В прошлом году мы купили книги по английскому Spark - прошли половину, вторую часть должны были изучать в этом году, - рассказывает мама шестиклассника. - Но в первые дни учебного года нам сказали, что теперь на уроках никаких дополнительных пособий, только учебники. Раньше тоже такое звучало, но вопрос как-то решался. Педагоги и сами говорят: что уровень учебника гораздо ниже, но ничего поделать не могут.

Вопрос с дополнительной литературой на уроках действительно время от времени возникает. Кое-кто из учителей учит детей по тем книгам, которые считает качественными. Как говорится, на свой страх и риск. Другие же не отступают от правил и штудируют учебник.

Комментарий Министерства образования:

- Учебники Spark никто не запрещал. Использовать их можно на дополнительных занятиях. На уроках используются учебники, которые прошли экспертизу и имеют гриф Министерства образования.

В группе по английскому языку должно быть не меньше 9 человек

Еще одна претензия родителей - группы по английскому языку стали больше. Если раньше в группе было 9 человек, то сейчас 13 - 14.

- В нашем классе до этого года было три подгруппы по иностранному языку, с этого года класс разбили на две группы: детей в группе стало больше, каждому учитель может уделить меньше внимания, - жалуется папа школьника.

Комментарий Министерства образования:

- Администрация школы сама решает, как создавать группы по английскому языку, но в группе должно быть не меньше девяти человек. Так было всегда по СанПиНу. Если в классе учится 20 человек, получится две группы по английскому, а если 30 человек - три.