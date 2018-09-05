Полная программа фестиваля LIDBEER-2018: порядок выступлений, карта и все фишки

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-05T17:28:51+03:00

В этом году фестиваль LIDBEER пройдет 8 сентября

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8 сентября в Лиде состоится самый крупный open-air осени. На LIDBEER-2018 выступят группы из Беларуси, России и Украины: ЧуVство Полета, Nizkiz, Animal Джаz, Воплі Відоплясова. Хедлайнер фестиваля - группировка «Ленинград».

«Комсомолка» публикует полную программу фестиваля.

ЕДА

На фудкорте будет работать 196 точек. В меню пивные закуски, снеки, фастфуд, плотные горячие обеды из сытных блюд. Будут работать как точки исключительно с пивом, так и смешанные – и еда, и напитки. Пиво (разливное и баночное) будет стоить 2,5 рубля за пол-литра.

- Распитие пива разрешено только на территории фудкорта, - обращают внимание организаторы. - Проход с пивом на территорию концертных площадок запрещен.

АКТИВНОСТИ

08.00 – 18.00. Экскурсии на завод ОАО «Лидское пиво». Попасть туда можно совершеннолетним, количество мест ограничено. Группы формируются по живой очереди с 7:30, запись у промостойки возле главного входа (ул. Мицкевича, 32).

10:00 – 21:00. Инфоцентры.

10:00 – 20:00. Активации в зоне гала-концерта.

10:00 – 23:00. Сувениры.

10:00 – 23:00 Ремесленники.

10.00 – 20.00. Детская площадка. Будут аниматоры, надувные батуты, языковые игры, стрельба из лука, лазертаг.

10.00 – 18.00. Площадка Лидского кваса. Будут вручать подарки за попадание в нестандартные мишени квасного дартса.

12.00 – 22.00. Лунапарк. Цена вопроса - от 3 до 10 рублей

13.00 – 17.00. LIDBEER-квест. В 2018 году он пройдет формате фотоохоты, первым 50 победителям - спецприз, а остальным участникам – приятные подарочки.

14.00 – 18.00. Площадка «Официальное пиво LIDBEER. Идём на рекорд!». Повара будут готовить рекордно длинный шашлык на 5,5-метровом мангале. Когда он будет готов, гостей фестиваля накормят им бесплатно.

18:00 – 20:30. Цирк Сержа Бондарчука «DZIVA». Цена вопроса - 10 - 25 рублей.

Фото: организаторы.

КОНЦЕРТЫ

Малая сцена

13:00 – 13:30. JOHN CONNOR

13:45 – 14:15. Тарас на Парнасе

14:30 – 15:00. Юлия Глебова и Час Speak

15:15 – 15:45. Росы

16:00 – 16:30. AILLION

16:45 – 17:45. Yellow Arc 6

Фото: организаторы.

Большая сцена

17:35 – 18:00. ЧуVство Полета

18:20 – 19:00. Nizkiz

19:20 – 20:20. Animal DжаZ

20:40 – 21:40. Воплі Відоплясова

22:00 – 23:45. Ленинград

23:45. Фейерверк

КЕМПИНГ

С 15.00 7 сентября по 15.00 9 сентября.

Кемпинг бесплатный. Оборудование для ночевки можно будет взять в аренду в лагере по предварительной брони. В лагере есть туалеты и рукомойники.

- По многочисленным просьбам гостей фестиваля, палаточный городок будет открыт уже накануне фестиваля - с 15:00 7 сентября. Территория под кемпинг находится напротив стадиона «Старт», рядом с населенным пунктом Новоселки. В лагере поместится до 6 000 человек.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Главную трассу, связывающую Минск и Лиду, ещё чинят. Чтобы избежать заторов, пробуйте альтернативные пути: можно доехать по трассе Е30/М1 — 51 км до съезда на посёлок городского типа Мир (дорога Р64). Далее около Мира повернуть на трассу Р11 и двигаться к деревне Гончары, потом выехать на трассу Е85, которая приведет в Лиду.

Фото: организаторы.

Центр города начнут перекрывать 5 сентября с 18:00. Парковки для гостей фестиваля организуют вдоль улиц Тавлая и Ленинской от кургана Славы, а также в палаточном городке в Новоселках, Ёдках и Островле. Оттуда каждые 30 минут будут курсировать автобусы.

Тем, у кого нет собственного транспорта, можно присоединиться к официальным бас-турам. Стоимость билета на бас-тур– 53,50 рубля (в стоимости дорога и билет на фестиваль). Автобусы отправляются от станции метро «Каменная горка» в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00. Обратный выезд – в 00:45.

Фото: организаторы.

ГДЕ? г. Лида.

КОГДА? 8 сентября 2018 года.

ЦЕНА ВОПРОСА: вход на площадку гала-концерта – 30 рублей, в день фестиваля - 35 рублей. Вход на фестиваль свободный. На фестивале действует возрастное ограничение 18+. Справки по билетам: 293-03-74 или 7-360 (без выходных с 9:00-21:00). Справка по другим вопросам, касающимся фестиваля: 8 (801) 204-20-20 (бесплатная горячая линия без выходных с 08:00 до 20:00).