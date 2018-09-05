Бывший футболист стал единственным белорусом, прошедшим самую сложную гонку на Земле

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-05T17:43:19+03:00

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Вы должны знать, что такое триатлон. Вид спорта (мультиспортивная гонка), где участники последовательно проходят три этапа: плавание, велогонка и бег.

Олимпийская дистанция такова: плавание - 1,5 км, велосипед - 40 км, бег – 10 км. Еще есть гонка Ironman, которая превратилась в самостоятельный бренд. Полная дистанция Ironman: 3,8 км, 180 км, 42 км.

Белорус Юрий Юрченко проходил Ironman. В прошлом он играл в футбол в чемпионате Беларуси, выступал за юношеские сборные страны. Сейчас занимается творчеством, нашумел клипом «Мы любiм бульбу».

Недавно Юрий Юрченко стартовал на гонке Swedeman. Это один из 7 стартов по экстремальному триатлону от команды Xtri. Все эти старты объединяют жесткие условия: сложная погода и тяжелый рельеф. Команда в формат триатлона привносит разнообразие, проводя соревнования в необычных местах, например, на Аляске.

Swedeman проходит в Швеции. Организаторы хотели создать суровую гонку, где опыт прохождения значит больше, чем финишное врем, и чтобы финиш был на вершине горы, как доказательство самой сложной дистанции на Земле.

Участники Swedeman проплыли 3,8 кг, 205 км проехали на велосипеде (с набором высоты в 2000 метров), пробежали 41 км (в горах по пересеченной местности). Юрий Юрченко преодолел дистанцию за 15 часов 49 минут.

Всего было 240 спортсменов из 40 стран, на старт вышли 180, из которых 102 триатлета финишировали на вершине и получили почетные желтые майки, 51 участник не вложился в лимиты и получил белые майки на финише, 27 спортсменов сошли с дистанции.

- В Швеции было очень трудно, местами откровенно жестко. Но я преодолел все сложности и финишировал на вершине горы. Почти 16 часов непрерывного кайфа... Это было сложно, классно, жестко, красиво, необычно, захватывающе... Подойдёт практически любой эпитет. Я боролся с волнами, с грустью крутил педали против ветра, три раза падал на беговом этапе, застревал в болоте, и в конце концов финишировал на заветной вершине горы. По ходу гонки временами меня посещали мысли о том, что добровольно участвовать в таком испытании могут лишь безумцы. А сейчас, спустя 5 дней, хочется снова, - сказал Юрий Юрченко.

Подробности в видеообзоре этого крутого старта.

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