Звездные папы запустили флешмоб про страх отцовства: Немо боялся оставаться один с малышом, а Солодуха - не успеть дать главные советы!

СЕГОДНЯ 10:08 2018-09-06T10:08:11+03:00

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О первенцах, правильном жизненном пути и воспитании: накануне семейных оупен-классов «ПапаPro», которые пройдут 15 сентября, известные белорусские отцы решили откровенно рассказать о своих страхах. На страничках в социальных сетях они публикуют истории из своей семейной жизни под общим хештегом #папаproстрах. Первыми во флешмобе поучаствовали те, кто выступят на мероприятии в качестве… учителей. На первом этаже большого торгового центра будет оборудован настоящий класс с партами, за которые сядет любой желающий. Кстати, партнер проекта Bella Baby Happy подготовил подарки для каждого такого смельчака.

- Самый ответственный и сложный этап с первыми страхами - это рождение первенца, - уверен певец Саша Немо. - Ты меняешься, можно сказать, на уровне ДНК. У тебя новое мировоззрение. Внутри - ощущение ответственности, но непонятной. Можно сравнить это с полетом в космос: ты уже сидишь в космическом корабле, надо лететь, а что тебя там ждет - не знаешь. Обе наших дочери были долгожданными, но каждый раз это было новое начало, когда все происходило интуитивно. Я не был готов с первой недели остаться с ребенком один на один, хотя сейчас понимаю, что это был самый легкий этап, ведь малыш просто ест и спит!

Певец Александр Патлис не скрывает, что больше страхов было перед появлением сына Леона - малыша усыновили, и к страху отцовства добавилось желание не напугать и не сломать малыша.

- Самый большой страх для нас, как для родителей, - это навязать своему ребенку тот путь, что мы хотим для его жизни, а не помочь ему стать той личностью, которой он должен быть в этом мире, - рассуждает певец. - Этот страх связан больше с моим младшим сыном, потому что старшая дочь уже выросла, вышла замуж, ей помогаю уже лишь мудрым советом. Воспитывая дочь, мы столкнулись с тем, что советовали ей один путь, а она нашла себя в совершенно другом призвании. И мы поняли: нужно этот страх внутри себя побеждать, доверять ее выбору, потому что правильность выбора не измеряется статусом или престижностью. Главное, чтобы человек был счастлив и наполнял своим счастьем мир вокруг себя.

Однако есть и альтернативные мнения: так, певец Александр Солодуха уверен - в рождении детей не может быть никаких страхов! А дети твоих детей - это тоже твои дети! Поэтому попросил организаторов представить себя как “шесть раз папу” и на мероприятии решил раскрыть еще одну тайну - скоро в их семье опять пополнение!

- Нужно всегда только радоваться появлению человека на свет, - уверен артист. - Конечно, рождение ребенка - это всегда заботы и хлопоты, но на то она и жизнь, в этом ее кайф. Я ничего не боюсь, но всегда думаю о том, чтобы все было хорошо с детьми, внутренне переживаю и каждый день молюсь за них. Страхов в воспитании тоже нет и не было! Воспитывая сыновей, все время повторял им два совета: всегда оставаться человеком и выбрать правильную профессию и отдаваться ей целиком.

Оупен-классы «ПапаPro»

Подхватили звездную инициативу флешмоба отец двоих детей, ведущий Павел Сыроежкин, блогер Александр Гранкин («Папа в декрете») и другие известные папы. Напомним, о своих страхах отцовства, опыте, успехах и трудностях вживую многие из них расскажут уже 15 сентября на уроке - оупен-классах «ПапаPro».

ЧТО: оупен-классы «ПапаPro»

ГДЕ: ТРЦ Galleria Minsk (пр. Победителей, 9)

КОГДА: 15 сентября, 12.00 - 17.00

КАК ЗАПИСАТЬСЯ: вход свободный.