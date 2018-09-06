Суд по Коржичу сделали закрытым

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-06T11:15:55+03:00

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Сегодня, 6 сентября, в суде Московского района Минска продолжилось судебное слушание по делу погибшего 21-летнего солдата Александра Коржича. Напомним, молодого человека нашли повешенным в подвале воинской части в Печах в октябре 2017 года.

Неожиданно для журналистов гособвинитель Юрий Шерснев предложил сделать судебное слушание частично закрытым в "связи с оглашением материалов, касающихся отдельных вопросов прохождения службы, а также материалов, касающихся состояния здоровья некоторых фигурантов дела".

Судья согласился с гособвинителем, при этом отметил, что слушание станет закрытым лишь на время. Журналистов попросили удалиться из зала суда.

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