СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-06T13:45:05+03:00

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В одном из залов «Артели» коллекционер Олег Орлов воссоздал интерьер дома XIX века. Любопытно, что картины и мебель - около 30 предметов - взяты из его личной коллекции.

- Моя работа заключается в том, что я приобретаю предметы интерьера и картины старых мастеров в убитом состоянии и вместе с женой Татьяной реставрирую их, даю вторую жизнь. Мы воссоздаем все именно в таком виде, как задумали мастера XIX века, - рассказал Орлов. - Для меня это счастье - прикоснуться к тому, как создавались предметы искусства.

Выставка вызвала живой интерес посетителей. Фото: Павел БОРА

В экспозиции есть огромный буфет-витрина. Кажется невероятным, что его вообще удалось привезти. Оказывается, мастера того времени продумывали и такие нюансы, как транспортировка: буфет несложно разобрать на части.

- Когда я 30 лет назад только начинал реставрировать картины, был поражен, насколько сложным и многогранным было искусство того времени. Особенно если сравнивать с холодным и порой бездушным искусством 21 века. Представляете, сколько впитали в себя вещи, которые за 200 лет их не уничтожили, не сожгли неблагодарные потомки. Возле них рождались, любили и умирали целые семейные династии. Когда я прихожу домой, для меня как будто выключается по щелчку XXI век. Этим ощущением я и хотел поделиться с посетителями галереи.

На открытии выставки звучала камерная музыка XIX века. Фото: Павел БОРА

Интересно, что некоторые предметы - например, кресло и комод - у Олега Орлова выкупил Несвижский дворец. А в Мирском замке висит картина польского художника Фелициянта Коварского, которая когда-то была приобретена и отреставрирована Олегом.

Галерея "Артель" находится в самом центре Минска на пр. Независимости, 58/1.