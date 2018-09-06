2018-09-06T14:17:27+03:00
Телевизор

Тенгиз Думбадзе расскажет о переселенцах, для которых Беларусь стала второй родиной

Цикл ОНТ под названием «Судьба моя - Беларусь» приурочен к Году малой родины.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Тенгиз Думбадзе поехал в глубинку Беларуси, чтобы разыскать переселенцев из других стран. Фото: ОНТТенгиз Думбадзе поехал в глубинку Беларуси, чтобы разыскать переселенцев из других стран. Фото: ОНТ
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Герои проекта «Судьба моя - Беларусь» являются представителями различных национальностей. Они уже долгое время живут в Беларуси и считают нашу страну второй Родиной. Первый выпуск расскажет о фольклорном ансамбле из Борисовского района «Шматгалоссе». Онобъединил 12 национальностей - от украинца до туркмена.

Также в проекте примут участие скульптор абхазского происхождения Геннадий Лакоба из Гродно, сирийский врач Хасан Кутейба из Минска, афганцы, армяне, цыгане, англосаксы и представители таких редких национальностей, как езиды и талыши. География съемок проекта - все регионы Беларуси.

Автором и ведущим проекта стал Тенгиз Думбадзе, в жилах которого течет грузинская кровь. Правда, в отличие от героев передачи, сам он родился в Беларуси, но некоторое время жил в Грузии из-за будущей жены - не смог уговорить родителей Лии отпустить дочку в Минск. В Грузии он выстроил неплохую карьеру и даже возглавлял телевидение Аджарии. Но с приходом Саакашвили не стал переходить на сторону новой власти и вернулся в Минск, где начал на ОНТ практически с нуля.Как руководитель еженедельной программы «Дыхание планеты», много рассказывал о том, как живут люди в разных странах мира.

А теперь в новом проекте решил рассказать о переселенцах в Беларуси:

- Для меня проект «Судьба моя - Беларусь» уникален еще и тем, что во время съемок мне впервые удалось так много времени провести в глубинке, увидеть изнутри душу каждого народа, для которых наша страна стала второй родиной. Все семьи, о которых мы будем рассказывать, - интернациональные. Каждый из героев расскажет свою историю: что его привело в Беларусь, как удалось здесь найти себя, создать семью, как удается сочетать свои традиции с белорусскими и не забывать о родной стране, - говорит Тенгиз Думбадзе.

Уже распланированы 10 выпусков, которые будут выходить до конца года по два раза в месяц. Первый выходит уже 7 сентября.

ОНТ

«Судьба моя - Беларусь»

По субботам/17.00.

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