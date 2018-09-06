День города в музеях Минска 8 и 9 сентября 2018 года: Койдановская улица, кино в Ратуше и летучие мыши

СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-06T14:46:46+03:00

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8 и 9 сентября 2018 года в Минске отмечают День города. Столице 951!

- Где располагалась Койдановская улица? Если не знаете, то приходите 8 сентября в 18.00 в Музей истории города Минска на пост-мета-квест по Койдановской-Революционной «Однажды в городе М.». От пункта А до пункта Б - 300 метров, а между ними - загадки Койдановской, которые хранят Художественная галерея Михаила Савицкого на пл. Свободы, 15 и Художественная галерея произведений Л.Д. Щемелева по ул. Революционной, 10. Правила просты - искать и находить ответы, предметы, призраков прошлого. Цель - составить кодовую фразу. Играть можно одному, а можно собрать команду единомышленников. Участие будет стоить 5 руб.

Просто так в Минскую ратушу, а это один из филиалов Музея истории Минска, не попадешь, но 8 сентября в 14.00 и 17.00 есть возможность побывать в залах Ратуши и посмотреть документальные фильмы о Минске от старейшей на «Беларусьфильме» студии «Летопись» - восемь лент 90-х. Они о Верхнем городе, Дворце Республики, минском трамвае и об интересных людях, которые жили и живут в столице. Кстати, в Ратуше также работают выставочные проекты о городе «Минск в историческом пространстве. Картографический кабинет», «Минск среди друзей. Города-побратимы столицы Беларуси», «Минские древности: археологические артефакты в XII - XIX вв.». Билеты: 1,5 - 4 руб.

В День города экологи приглашают семьи с детьми на ставшую уже традиционной «Ночь летучих мышей». 8 сентября с 19.00 до 22.00 во дворике Национального исторического музея, можно будет узнать много интересного и познавательного об этих животных и, может быть, поменять к ним отношение. В программе кроме интересных лекций - научно-популярные фильмы о летучих мышах, выставка, фотозона, мастер-классы для детей. Бесплатно.

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